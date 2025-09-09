迈克·弗雷贝尔反思为何爱国者队的地面进攻在第一周消失

新英格兰爱国者队的跑卫组合在对阵拉斯维加斯突袭者队的比赛中13次冲球仅推进了45码。（图片来源：Fred Kfoury III/Icon Sportswire via Getty Images） Icon Sportswire via Getty Images

德雷克·梅在吉列体育场的赛季揭幕战中尝试了46次传球。

这对新英格兰爱国者队来说不是一个可持续的前进方式。在周日对阵拉斯维加斯突袭者队的比赛中也是如此。

这位二年级四分卫是球队从上半场10-7领先变成20-13失利的部分原因。但他身后的地面进攻也消失了。这本应是九月份的一大优势。

"我认为要有一次成功的进攻，真的需要每个人的参与，"爱国者队主教练迈克·弗雷贝尔在周一的新闻发布会上告诉记者。"这需要战术调度员高效地传达战术。这需要我们能够识别出需要阻挡的球员，那些我们无法阻挡的球员，以及当我们阻挡他们时需要组合并移动他们的球员。然后跑卫必须跑向没有防守的地方。"

"所以再说一次，这不仅仅是我们把球交给的球员的责任。这是每个人的责任。"

仅有两次推进获得了首攻是通过冲球尝试，而进攻方在三档转换中的成功率仅为28.6%。

拉蒙德·史蒂文森在半场结束前冲球推进了15码。特雷维昂·亨德森冲球推进了27码，其中最长一次为14码。然而，中场休息后两人都没有再得到持球机会，在进攻协调员乔什·麦克丹尼尔斯的指导下，两人总共只有12次触球。

"我们对跑卫们非常有信心，"弗雷贝尔说。"但同时，我们必须能够在任何战术中有出色的执行力，无论是区域战术还是缺口战术。再说一次，底线是我们必须更好地跑球，更有效率地跑球。我认为这会为我们正在做的和能做的以及想要能做的事情打开更多可能性，这样就不仅仅是一场后撤传球的比赛。"

强力先发跑卫史蒂文森在三档一码的情况下两次被阻止，没有推进。来自俄亥俄州立大学的总第38顺位新秀亨德森在一档十码的情况下曾在后场被拦截一次。休息后，跑卫深度榜上唯一的一次交接球给了多才多艺的老将安东尼奥·吉布森，发生在最后一节。

那次推进了三码。

对阵拉斯维加斯时，首发进攻线包括新秀左侧截锋威尔·坎贝尔和新秀左侧护锋贾里德·威尔逊。在这些SEC产品旁边站着经验丰富的中锋加勒特·布拉德伯里、右侧护锋迈克·奥努沃努和右侧截锋摩根·摩西斯。

职业足球焦点统计显示，新英格兰的跑卫们在接触后推进了29码，而他们在那个下午总共冲球推进了45码。

"这不是我们表现最好的一场比赛，"弗雷贝尔说。

这让这位23岁的队长肩上的担子更重了。梅在周日完成了30次传球，通过空中找到后场组合成员获得了他287码传球中的36码。他曾被常年职业碗球员马克斯·克罗斯比擒抱一次，并被突袭者队的另外两名防守端锋马尔科姆·库恩斯和泰瑞·威尔逊各擒抱一次。一次掉球被爱国者队自己恢复。但一次在压力下的错误传球被拦截。

"确保我们给他答案，但尽量不要给他太多，"弗雷贝尔补充道。"这总是一个平衡和一条细微的界限。"