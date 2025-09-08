交易所DEX+
迈克尔·塞勒的策略通过最新的2.17亿美元购买继续积累比特币

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:34
Bitcoin

根据执行主席Michael Saylor的帖子，Strategy已向其财库增加了1,955个比特币。

这次收购以每枚约111,196美元的平均价格完成，公司共花费2.174亿美元。

通过此次购买，MicroStrategy的比特币总持有量现已达到638,460 BTC，总收购成本约为471.7亿美元，平均每枚成本为73,880美元。该公司还报告了2025年比特币策略的25.8%年初至今收益率。

Saylor强调公司将继续把比特币作为其主要储备资产，并指出这一策略不仅保存了价值，还在波动的宏观经济环境中带来了可观的回报。

这次新购买的时机正值比特币保持在110,000美元以上的水平，进一步巩固了MicroStrategy作为最大的公开交易公司比特币持有者的地位。

这种积极的积累进一步巩固了该公司作为企业比特币采用先驱的声誉。

市场现在将密切关注机构投资者和竞争公司如何回应MicroStrategy对数字资产的持续信心，尤其是在比特币继续展示对全球经济不确定性的韧性之际。

本文提供的信息仅供参考，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，在加密货币领域拥有超过3年的经验，他在数字货币世界中能够熟练识别新趋势。无论是提供深入分析还是所有主题的日常报告，他对所做事情的深刻理解和热情使他成为团队中的宝贵成员。

来源：https://coindoo.com/michael-saylors-strategy-continues-bitcoin-accumulation-with-latest-217m-buy/

