迈克尔·塞勒的策略在比特币价格保持稳定之际购入价值2.17亿美元的比特币

作为全球最大的比特币持有者，Michael Saylor的Strategy公司在上周比特币价格略微上涨之际继续增持这种加密货币。

根据周二美国证券交易委员会的文件显示，Strategy在9月2日至7日期间以2.174亿美元的价格购入了1,955个比特币(BTC)。

据CoinGecko报道，此次购买的平均价格为每枚111,196美元，当时加密货币在上周五短暂突破113,000美元后回落至约110,000美元。

随着这次新的收购，截至周日，Strategy的比特币总持有量达到638,460 BTC，购买总额约为472亿美元，平均价格为每BTC 73,880美元。

持续放缓的购买速度

Strategy最近的比特币购买紧随其8月份的一系列收购，当月总计约7,714 BTC。

该公司上个月的BTC购买量明显小于之前的收购，包括7月份大规模收购的31,466 BTC和6月份收购的17,075 BTC。

最新的购买是使用Strategy三种场内(ATM)股权发行的收益进行的，包括A系列永久Strife优先股(STRF)、A系列永久Strike优先股(STRK)以及其自身的A类普通股MSTR。

Strategy未能进入标普500指数

Strategy的新比特币购买发生在该公司上周五被排除在标普500指数之外之后，这与许多人的预期相反。

相反，标普500指数增加了几只新股票，包括加密友好型股票交易应用Robinhood、移动技术公司AppLovin和专门从事机械和电气建筑服务的Emcor集团。这些新股票将于9月22日市场开盘前加入该指数。

针对Strategy被排除在标普500指数之外的情况，ETF分析师Eric Balchunas强调了指数背后"秘密委员会"的决定性作用。

"你必须意识到SPX本质上是由一个秘密委员会运行的主动基金。我们[邀请了]曾经管理这个委员会处理数万亿资金的人，"Balchunas上周五在X上写道，他指的是2020年一个名为"标普500背后的秘密委员会"的播客。

