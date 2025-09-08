交易所DEX+
Michael Saylor的策略不顾价格买入更多比特币

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:47
Michael Saylor的Strategy公司继续其积极的比特币积累策略，宣布以平均每枚比特币111,196美元的价格购买了1,955枚BTC，总价值2.174亿美元。这次最新收购使公司的比特币总持有量达到638,460枚BTC，保持其作为全球最大企业比特币持有者的地位。

此次购买发生在市场稳定期间，比特币交易价格在110,500美元至112,200美元之间，并且紧随Strategy最近被排除在标普500指数之外而由Robinhood(HOOD)取代之后。尽管遭遇这一挫折和近期股东批评，执行主席Michael Saylor仍然坚持公司以比特币为中心的财政策略。

该公司目前的平均购买价格为每枚比特币73,880美元，考虑到当前市场价格，这代表其持有量有显著的账面利润。

该公司的积极积累发生在企业比特币采用的更广泛趋势中，目前有超过200家上市公司在其财库中持有比特币。最近的新加入者包括上周在纳斯达克首次亮相的American Bitcoin，以及通过1520万美元的购买将其持有量增加到20,136枚BTC的Metaplanet。

然而，Strategy最近的举措在其修改后的净资产价值(mNAV)政策变更后面临股东的审查。该公司此前承诺如果其mNAV低于2.5倍就不发行股票，但最近修改了这一指导方针，可能允许更大的股东稀释。

比特币财库公司的激增已成为2025年的一个标志性趋势，企业集体持有量现已超过100万枚BTC，约占比特币流通供应量的5%。

我们正在见证企业财库管理的前所未有的转变。公司越来越将比特币视为战略性资产类别，导致上市公司之间出现积累竞赛。

Strategy的最新购买是通过其正在进行的场内(ATM)股权发行计划资助的，该计划在为比特币收购筹集资金方面已证明是成功的。该公司的总投资现在占比特币总供应量的近3%，使其成为市场上的重要力量。

尽管近期市场波动和股东担忧，Strategy对其比特币策略的承诺似乎坚定不移。该公司在各种市场条件下一直积累比特币，保持其作为比特币采用的领先企业倡导者的地位。

随着企业比特币采用继续加速，Strategy的开创性方法为寻求多样化财库持有的其他公司建立了模板。通过其最新购买，Strategy巩固了其在这一不断增长的运动前沿的地位，尽管面临近期挑战和市场波动。

来源：https://bitcoinmagazine.com/markets/michael-saylors-strategy-bought-additional-bitcoin-irrespective-of-the-price

