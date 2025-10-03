迈克尔·塞勒的大赌注：策略背后的比特币积累策略与比特币超级的机会

Michael Saylor 下棋如同四维象棋。
Saylor 不仅从比特币批评者转变为比特币支持者，还将一家科技公司转变为全球最大的比特币国库。在此过程中，他发明了加密货币国库的整个概念。
同时，他也启发了许多模仿者，包括：
Saylor 的策略是如何达到这一点的？这对散户投资者以及比特币第二层项目（如 Bitcoin Hyper ($HYPER)）意味着什么？
让我们深入探讨。
为什么 Strategy 要积累 $BTC 是显而易见的，因为比特币价格如此之高。真正的问题是 – 即使代币价格不断上涨，Strategy 如何能够继续购买比特币？
嗯，有几个原因！多管齐下的融资策略
Strategy 不依赖运营现金来资助其比特币收购。其传统软件业务（当时被称为 MicroStrategy）产生的自由现金很少。相反，该公司使用一系列资本市场工具：
通过将这些来源的收益直接用于比特币购买，Strategy 设法在比特币价格下跌或创历史新高时继续买入 $BTC。
由于上述价值 – 特别是股票和股权发行 – 严重依赖于 Strategy 的 $BTC 持有量的基础价值，Saylor 本质上创造了一个围绕比特币本身构建的资本筹集飞轮。积累理念：尽可能多地持有 $BTC
Saylor 的方法将比特币视为核心储备资产，而非投机性持有。换句话说，他可能不会将其视为赌博意义上的"赌注"。
相反，Saylor 接受比特币固有的波动性；任何下跌都成为买入机会，他在动荡中保持长远眼光。他认为，比特币固定的 2100 万供应量、抵抗贬值的能力以及网络效应使其成为比现金甚至黄金更优越的国库资产。
Saylor 更进一步，预测了一个令人惊叹的上行情景：如果机构投资者将其资本的 10% 分配给比特币，由此产生的需求可能会将价格推向每枚 $BTC 100 万美元。
这一假设基于多个因素，包括比 2100 万 $BTC 更紧张的供应，因为相当数量 – 可能有 370 万 $BTC – 被认为永久丢失。
对 Saylor 有利的是：比特币国库越多，被持有（而非交易）的比特币就越多，流动性供应就越紧张 – 进一步推高比特币价格。
目前，前 100 个比特币国库共持有超过 100 万枚比特币 – 接近所有将存在的比特币的 5%。
Saylor 的计划并非没有风险。以下是一些更紧迫的风险：
在极端情况下，公司可能被迫出售比特币，可能会使整个飞轮脱轨。
但如果有一种方法可以为比特币的实用性增加另一层，并加深零售和机构的兴趣呢？
Michael Saylor 将 Strategy 转变为以比特币为先的实体，是最激进和公开的企业加密货币押注之一。到目前为止，这已经带来了丰厚的回报；Strategy 的比特币持有量在他购买过程中已升值 61%，未实现收益超过 290 亿美元。
最终，Strategy 的命运可能取决于这个高风险拼图的各个部分如何继续保持一致。这正是 Bitcoin Hyper ($HYPER) 的用武之地，它能够提供更多比特币实用性，并进一步支持 Saylor 的战略飞轮。
作者：Bogdan Patru，为 Bitcoinist 撰写 – https://bitcoinist.com/michael-saylors-big-bitcoin-bet-next-crypto-to-explode-is-bitcoin-hyper