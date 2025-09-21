交易所DEX+
Michael Saylor声称做空者使用机器人大军攻击Strategy股票

作者：Coincentral
2025/09/21 22:29
摘要

  • Michael Saylor 声称做空者正在使用付费机器人网络在网上散布对 MicroStrategy 的批评
  • 尽管比特币仅从近期高点下跌 8%，MicroStrategy 股票仍创下 323 美元的五个月新低
  • 做空者 Jim Chanos 驳回了 Saylor 的机器人说法，称这些是没有证据的严重指控
  • MicroStrategy 在 8 月份增加了 7,714 个 BTC，使总持有量达到 636,505 个比特币，价值约 469.5 亿美元
  • Chanos 将 MicroStrategy 的比特币财库模式与 2021 年投机性的 SPAC 热潮相比较

MicroStrategy 执行主席 Michael Saylor 指责做空者策划了针对其公司股票的机器人攻击。他声称协调的假账户网络正在散布关于这家比特币财库公司的负面情绪。

在与 Natalie Brunell 的播客中，Saylor 声称人工批评正在针对 MicroStrategy 在线活动。他表示，一名做空者付费给一家数字营销公司创建机器人账户，发布关于该公司的负面内容。

这些指控出现之际，MicroStrategy 股票交易接近五个月低点。尽管比特币仅从近期高点下跌 8%，上周股价仍跌至 323 美元。

Strategy Inc (MSTR)Strategy Inc (MSTR)

在 Saylor 的领导下，MicroStrategy 已成为最大的企业比特币持有者。该公司现在拥有 636,505 个比特币，购买价格约为 469.5 亿美元，平均每枚价格为 73,765 美元。

做空者反驳机器人说法

资深做空者 Jim Chanos 拒绝接受 Saylor 的指控并要求提供证据。Chanos 称机器人指控是"相当严重的"陈述，但没有证据就被当作事实提出。

Chanos 曾在 2001 年揭露安然会计丑闻。他将 MicroStrategy 的商业模式与 2021 年 SPAC 市场繁荣期的投机过度相比较。

这位做空者多次批评 MicroStrategy 发行比特币支持证券以购买更多加密货币的策略。他称这种方法为"完全的金融胡言乱语"，并警告投资者注意该公司的估值方法。

公司继续比特币购买策略

MicroStrategy 在 8 月份通过多次小额购买增加了 7,714 个比特币。这比 7 月份获得的 31,466 个比特币有所减少，但公司仍维持其积累策略。

最近的购买涉及 8 月 25 日至本周期间以 4.493 亿美元购买的 4,048 个比特币。公司为这些持有支付的平均价格为每枚 110,981 美元。

在最近的购买期间，比特币短暂达到 113,000 美元，然后滑落至 108,000 美元以下。按当前价格计算，MicroStrategy 的比特币总头寸现在价值约 690 亿美元。

根据彭博亿万富翁指数，Saylor 的个人财富已达到 73.7 亿美元。他的大部分财富来自于他在 MicroStrategy 的股权，价值约 67.2 亿美元。

该公司的交易价格高于其比特币持有量，因为投资者押注未来加密货币升值。

这篇文章《Michael Saylor 声称做空者利用机器人军团攻击策略股》首次发表于 CoinCentral。

