Meteora DEX 正式确认其原生 MET 代币的代币生成事件 (TGE) 和空投

Meteora，一个基于Solana区块链的领先去中心化交易所（DEX）和流动性协议，已正式确认其原生$MET代币的代币生成事件（TGE）将于今年10月举行。

这一公告标志着一个重要里程碑，因为$MET预计将作为治理和实用代币，使用户能够对协议决策进行投票、质押获取奖励、享受费用折扣以及参与流动性激励。

$MET代币的即将到来的TGE何时举行？

今天早些时候，在Meteora宣布即将进行的空投后，Solana生态系统的氛围得到了提振，该空投将针对在第1季和第2季通过在平台上提供流动性和交易而获得积分的用户。

公告帖子包含了一个日期——23.10.2025——据推测这将是TGE发生的确切日期。

"我们宣言的点火时刻已经到来，"帖子标题写道。"我们正在迎接LP军团的下一波浪潮并为代币发布提供动力。$MET将推动机遇、创新和社区发展。届时见。"

在9月10日宣布前的几天，Meteora分享了一个五部分的更新，概述了发布路线图。它揭示了团队一直在背后积极构建的情况，这导致了DBC和DAMM V2的发布，这些已经为Believe、Bags和DAOs.fun等主要启动平台提供支持。

空投分配将由社区在过去一年中积累的积分分配决定。在团队分享更新时，它透露其基础设施正在扩展至10倍以处理用户需求。

关于申领过程，Meteora在其9月10日的帖子中表示，用户将能够通过Meteora界面无缝申领$MET（以及潜在的未来空投）。

甚至已经确认符合条件的参与者将在官方Meteora代币发布前享受几次这样的空投，所以在未来几天还有更多值得期待的内容。

团队还概述了"Met-ober"更新，包括TGE目标、Jupiter质押者整合（附带额外奖励）以及启动池策略，以支持平台上新代币的发布。

其他值得关注的DeFi空投

$MET TGE和空投只是今年第四季度计划进行的DeFi专注空投之一。Degens正在关注的其他类似项目包括Abstract Chain、Pump.fun、Kamino Finance、Solayer、LayerZero、Backpack和Hyperliquid等。

在这些项目中，一些如LayerZero、Hyperliquid和Kamino Finance已经启动了之前的空投活动，现在只是奖励用户参与另一季度的互动。然而，像Solayer、Abstract Chain、Pump.fun和Backpack这样的项目则是首次向符合条件的用户空投代币。

上述所有项目预计都将在今年第四季度进行空投，除了Backpack，据报道其计划在2026年第一季度发布。

在$MET代币和今年剩余的空投之间，观察者声称高达5亿美元以上可能会注入加密货币行业。

