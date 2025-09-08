尽管持有价值20亿美元的比特币，Metaplanet股价仍下跌 — 现在买入？

要点

根据幂律分位数模型，Metaplanet股票提供了逢低买入的机会，该模型建议底价为705日元。

该股票的中位数公允价值为1,332日元，这为长期投资者提供了可能的上涨空间。

Metaplanet现持有价值20.8亿美元的20,136 BTC，达到其年底30,000 BTC目标的66%。

价值1520万美元，但Metaplanet股价在9月8日又下跌了4%。尽管这家日本公司继续增加其BTC持有量，但其股价已跌至700日元以下。

投资者应该买入Metaplanet股票的下跌吗？

在过去一周，Metaplanet股价在东京证券交易所上已经修正超过17%，跌破700日元。自6月份达到1,900日元的峰值以来，该股票已经修正了63%，一些投资者视之为买入机会。







分析师Zynx强调了Metaplanet幂律分位数模型，称其为比特币积累与Metaplanet Inc.（3350.T）股价关系最清晰的可视化之一。

根据该模型，705日元代表Metaplanet股票的潜在底价，而中位数公允价值估计为1,332日元。随着Metaplanet股票现在跌破底价，长期投资者有机会逢低买入。

上周，市场分析师注意到Metaplanet的飞轮模型在最近几周已经放缓。这个模型依赖于其上涨的股价来资助额外的比特币购买。

因此，其比特币持有量的溢价已从近八倍下降到约两倍。这进一步引起了投资者对潜在股东稀释的担忧。

宣布新的比特币购买

9月8日，Metaplanet宣布以约1520万美元购买136个比特币(BTC)，平均价格为每BTC 111,666美元。该公司报告2025年至今比特币收益率为487%。截至目前，Metaplanet持有总计20,136 BTC，以平均每币103,196美元的价格购买，总价约为20.8亿美元。

公司目前的BTC持有量占Metaplanet年底目标在其库存中持有30,000 BTC的66%。它计划到2026年底将其持有量扩大到100,000 BTC，并在2027年底达到210,000 BTC。

最新的BTC购买是在获得股东批准后一周内进行的，该批准允许额外筹集5550亿日元（即38亿美元）用于资助其比特币购买。

下一步

Bhushan是一位金融科技爱好者，对理解金融市场有很好的天赋。他对经济和金融的兴趣使他关注新兴的区块链技术和加密货币市场。他不断学习，并通过分享所获知识来保持自我激励。在空闲时间，他阅读惊悚小说，有时也探索自己的烹饪技能。 Bhushan Akolkar在X上



