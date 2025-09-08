交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《尽管拥有价值20亿美元的比特币，Metaplanet股价仍下跌 — 现在买入？》发表在BitcoinEthereumNews.com上。要点 根据幂律分位数模型，Metaplanet股票提供了逢低买入的机会，该模型表明底价为705日元。该股票的中位公允价值为1,332日元，这为长期投资者带来了可能的上涨空间。Metaplanet现持有价值20.8亿美元的20,136 BTC，达到其年底30,000 BTC目标的66%。尽管这家日本公司宣布额外购买价值1520万美元的136 BTC，Metaplanet股价在9月8日仍下跌了4%。BTC $111 301 24小时波动率：0.4% 市值：$2.22 T 24小时交易量：$25.83 B。虽然这家日本公司继续增加其BTC持有量，但其股价已滑落至700日元以下。投资者应该买入Metaplanet股票的下跌吗？在过去一周，Metaplanet股价在东京证券交易所上修正了超过17%，滑落至700日元以下。自6月份达到1,900日元的峰值以来，该股票已修正了63%，一些投资者视之为买入机会。分析师Zynx强调了Metaplanet幂律分位数模型，称其为比特币积累与Metaplanet Inc.（3350.T）股价关系的最清晰可视化之一。根据该模型，705日元代表Metaplanet股票的潜在底价，而中位公允价值估计为1,332日元。随着Metaplanet股票现在滑落至底价以下，长期投资者有机会逢低买入。这是你将看到的Metaplanet幂律分位数模型最美丽的图表之一。它有助于可视化3350.T 🇯🇵的BTC积累与股价之间的关系。它表明¥705接近绝对底部，而中位公允价值=… pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) 2025年9月8日 上周，市场分析师注意到Metaplanet的飞轮模型在最近...文章《尽管拥有价值20亿美元的比特币，Metaplanet股价仍下跌 — 现在买入？》发表在BitcoinEthereumNews.com上。要点 根据幂律分位数模型，Metaplanet股票提供了逢低买入的机会，该模型表明底价为705日元。该股票的中位公允价值为1,332日元，这为长期投资者带来了可能的上涨空间。Metaplanet现持有价值20.8亿美元的20,136 BTC，达到其年底30,000 BTC目标的66%。尽管这家日本公司宣布额外购买价值1520万美元的136 BTC，Metaplanet股价在9月8日仍下跌了4%。BTC $111 301 24小时波动率：0.4% 市值：$2.22 T 24小时交易量：$25.83 B。虽然这家日本公司继续增加其BTC持有量，但其股价已滑落至700日元以下。投资者应该买入Metaplanet股票的下跌吗？在过去一周，Metaplanet股价在东京证券交易所上修正了超过17%，滑落至700日元以下。自6月份达到1,900日元的峰值以来，该股票已修正了63%，一些投资者视之为买入机会。分析师Zynx强调了Metaplanet幂律分位数模型，称其为比特币积累与Metaplanet Inc.（3350.T）股价关系的最清晰可视化之一。根据该模型，705日元代表Metaplanet股票的潜在底价，而中位公允价值估计为1,332日元。随着Metaplanet股票现在滑落至底价以下，长期投资者有机会逢低买入。这是你将看到的Metaplanet幂律分位数模型最美丽的图表之一。它有助于可视化3350.T 🇯🇵的BTC积累与股价之间的关系。它表明¥705接近绝对底部，而中位公允价值=… pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) 2025年9月8日 上周，市场分析师注意到Metaplanet的飞轮模型在最近...

尽管持有价值20亿美元的比特币，Metaplanet股价仍下跌 — 现在买入？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:09
NEAR
NEAR$2.848-0.41%
B
B$0.152+10.01%
Threshold
T$0.01282--%
比特币
BTC$105,325.37+1.85%
GET
GET$0.001056+1.24%
Nowchain
NOW$0.00225+8.17%

要点

  • 根据幂律分位数模型，Metaplanet股票提供了逢低买入的机会，该模型建议底价为705日元。
  • 该股票的中位数公允价值为1,332日元，这为长期投资者提供了可能的上涨空间。
  • Metaplanet现持有价值20.8亿美元的20,136 BTC，达到其年底30,000 BTC目标的66%。

尽管这家日本公司宣布额外购买136 BTC

BTC
$111 301



24小时波动率:
0.4%


市值:
$2.22万亿



24小时交易量:
$25.83亿

价值1520万美元，但Metaplanet股价在9月8日又下跌了4%。尽管这家日本公司继续增加其BTC持有量，但其股价已跌至700日元以下。

投资者应该买入Metaplanet股票的下跌吗？

在过去一周，Metaplanet股价在东京证券交易所上已经修正超过17%，跌破700日元。自6月份达到1,900日元的峰值以来，该股票已经修正了63%，一些投资者视之为买入机会。


分析师Zynx强调了Metaplanet幂律分位数模型，称其为比特币积累与Metaplanet Inc.（3350.T）股价关系最清晰的可视化之一。

根据该模型，705日元代表Metaplanet股票的潜在底价，而中位数公允价值估计为1,332日元。随着Metaplanet股票现在跌破底价，长期投资者有机会逢低买入。

上周，市场分析师注意到Metaplanet的飞轮模型在最近几周已经放缓。这个模型依赖于其上涨的股价来资助额外的比特币购买。

因此，其比特币持有量的溢价已从近八倍下降到约两倍。这进一步引起了投资者对潜在股东稀释的担忧。

宣布新的比特币购买

9月8日，Metaplanet宣布以约1520万美元购买136个比特币(BTC)，平均价格为每BTC 111,666美元。该公司报告2025年至今比特币收益率为487%。截至目前，Metaplanet持有总计20,136 BTC，以平均每币103,196美元的价格购买，总价约为20.8亿美元。

公司目前的BTC持有量占Metaplanet年底目标在其库存中持有30,000 BTC的66%。它计划到2026年底将其持有量扩大到100,000 BTC，并在2027年底达到210,000 BTC。

最新的BTC购买是在获得股东批准后一周内进行的，该批准允许额外筹集5550亿日元（即38亿美元）用于资助其比特币购买。

下一步

免责声明：Coinspeaker致力于提供公正透明的报道。本文旨在提供准确及时的信息，但不应被视为财务或投资建议。由于市场状况可能迅速变化，我们鼓励您自行验证信息，并在根据本内容做出任何决定前咨询专业人士。

加密货币新闻，新闻


Bhushan是一位金融科技爱好者，对理解金融市场有很好的天赋。他对经济和金融的兴趣使他关注新兴的区块链技术和加密货币市场。他不断学习，并通过分享所获知识来保持自我激励。在空闲时间，他阅读惊悚小说，有时也探索自己的烹饪技能。

Bhushan Akolkar在X上


来源：https://www.coinspeaker.com/metaplanet-buy-the-dip-after-stock-dip-bitcoin-purchase/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5518+10.60%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005175+15.17%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.83+2.91%
RealLink
REAL$0.06937+2.22%
DeFi
DEFI$0.000844+5.63%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004714-8.78%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,325.37
$105,325.37$105,325.37

+0.25%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,530.99
$3,530.99$3,530.99

+0.32%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5435
$2.5435$2.5435

+0.56%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.69
$166.69$166.69

+0.24%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17999
$0.17999$0.17999

+0.42%