Metaplanet 在新购买 BTC 后接近 500% 年初至今涨幅，比特币价格反弹

Metaplanet 的 2025 年比特币策略年初至今收益率接近 500%。该公司宣布通过新购买扩大其 BTC 持有量。作为回应，比特币价格在持续复苏过程中显示稳定增长。

Metaplanet 新购 BTC 后年初至今收益接近 500%

Metaplanet 宣布以 1520 万美元购买额外 136 个 BTC。通过这次最新收购，该公司现在控制总共 20,136 个 BTC。这代表累计投资约 20.57 亿美元。

披露显示，最近一批购买的平均价格为每 BTC 111,000 美元。该公司还强调了其 BTC 收益率表现，正接近 500% 的标志。

这一指标用于衡量与其比特币国库策略相关的股东价值。这些基准旨在跟踪其积累计划的效率，同时最小化稀释风险。

此次收购紧随上周的购买之后。Metaplanet 获得了约 1.12 亿美元的 1,009 个 BTC。该交易使公司突破了 20,000 个 BTC 的标志。

此外，Metaplanet 股东批准了一项计划，在海外发行最多 5.5 亿股新股。这价值 8.84 亿美元。筹集的资金将用于继续扩大其 BTC 储备。首席执行官 Simon Gerovich 确认了这一批准，称其为加强治理并与公司积极的比特币积累路线图保持一致的重要一步。

比特币价格回升

这一公告也与比特币价格的新动力相吻合。该代币已恢复至 111,000 美元，过去一天上涨 1%，一周内上涨近 7%。此外，交易量增加了 23%。这表明随着比特币保持在重要心理水平之上的强势，投资者兴趣正在复苏。

来源：TradingView；比特币价格日线图

在其他国库发展方面，MARA Holdings 确认其现在持有价值 59 亿美元的比特币。这使其保持全球最大企业持有者之一的地位，仅次于 Michael Saylor 的 Strategy。尽管近期市场波动，MARA 在 8 月份开采了 705 个 BTC，平均每天 22.7 个 BTC。

同时，Strategy 本身披露了新购买4,048 个 BTC，价值 4.493 亿美元，平均每币价格为 110,981 美元。这使其年初至今的 BTC 收益率提高到 25.7%。Michael Saylor 甚至在 X 上发布简短帖子暗示可能进行另一次收购。

随着 Metaplanet 的年初至今收益接近 500%，该公司已成为亚洲最积极的比特币投资者之一。其不懈的购买支出展示了企业国库如何影响市场性质。这些行动也对比特币价格产生了直接影响，支持了它可以作为储备资产的概念。

Michael Adeleke Michael Adeleke 是一位热情的加密货币记者，以将复杂的区块链概念和市场趋势分解为清晰、引人入胜的叙述而闻名。他专注于提供及时新闻和敏锐的市场分析，使加密货币爱好者保持信息灵通并领先于潮流。凭借工程背景和来自伊巴丹大学的学位，Michael 为他撰写的每一篇文章带来分析深度和精确性。