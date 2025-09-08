交易所DEX+
Metaplanet 在新购买 BTC 后接近 500% 年初至今涨幅，比特币价格反弹

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:17
比特币
Metaplanet 的 2025 年比特币策略年初至今收益率接近 500%。该公司宣布通过新购买扩大其 BTC 持有量。作为回应，比特币价格在持续复苏过程中显示稳定增长。

Metaplanet 新购 BTC 后年初至今收益接近 500%

Metaplanet 宣布以 1520 万美元购买额外 136 个 BTC。通过这次最新收购，该公司现在控制总共 20,136 个 BTC。这代表累计投资约 20.57 亿美元。

披露显示，最近一批购买的平均价格为每 BTC 111,000 美元。该公司还强调了其 BTC 收益率表现，正接近 500% 的标志。

这一指标用于衡量与其比特币国库策略相关的股东价值。这些基准旨在跟踪其积累计划的效率，同时最小化稀释风险。

此次收购紧随上周的购买之后。Metaplanet 获得了约 1.12 亿美元的 1,009 个 BTC。该交易使公司突破了 20,000 个 BTC 的标志。

此外，Metaplanet 股东批准了一项计划，在海外发行最多 5.5 亿股新股。这价值 8.84 亿美元。筹集的资金将用于继续扩大其 BTC 储备。首席执行官 Simon Gerovich 确认了这一批准，称其为加强治理并与公司积极的比特币积累路线图保持一致的重要一步。

比特币价格回升

这一公告也与比特币价格的新动力相吻合。该代币已恢复至 111,000 美元，过去一天上涨 1%，一周内上涨近 7%。此外，交易量增加了 23%。这表明随着比特币保持在重要心理水平之上的强势，投资者兴趣正在复苏。

来源：TradingView；比特币价格日线图

在其他国库发展方面，MARA Holdings 确认其现在持有价值 59 亿美元的比特币。这使其保持全球最大企业持有者之一的地位，仅次于 Michael Saylor 的 Strategy。尽管近期市场波动，MARA 在 8 月份开采了 705 个 BTC，平均每天 22.7 个 BTC。

同时，Strategy 本身披露了新购买4,048 个 BTC，价值 4.493 亿美元，平均每币价格为 110,981 美元。这使其年初至今的 BTC 收益率提高到 25.7%。Michael Saylor 甚至在 X 上发布简短帖子暗示可能进行另一次收购。

随着 Metaplanet 的年初至今收益接近 500%，该公司已成为亚洲最积极的比特币投资者之一。其不懈的购买支出展示了企业国库如何影响市场性质。这些行动也对比特币价格产生了直接影响，支持了它可以作为储备资产的概念。

Michael Adeleke

Michael Adeleke 是一位热情的加密货币记者，以将复杂的区块链概念和市场趋势分解为清晰、引人入胜的叙述而闻名。他专注于提供及时新闻和敏锐的市场分析，使加密货币爱好者保持信息灵通并领先于潮流。凭借工程背景和来自伊巴丹大学的学位，Michael 为他撰写的每一篇文章带来分析深度和精确性。

为何信任 CoinGape：CoinGape 自 2017 年以来一直关注加密货币行业，旨在为读者提供信息丰富的见解。我们的记者和分析师带来多年的市场分析和区块链技术经验，确保事实准确性和平衡报道。通过遵循我们的编辑政策，我们的作者验证每个来源，核实每个故事，依赖可靠来源，并正确归属引用和媒体。在评估交易所和工具时，我们还遵循严格的审查方法。从新兴区块链项目和代币发布到行业活动和技术发展，我们以对及时、相关信息的坚定承诺涵盖数字资产领域的所有方面。

投资免责声明：内容反映作者个人观点和当前市场状况。在投资加密货币之前，请进行自己的研究，因为作者和出版物均不对任何财务损失负责。

广告披露：本网站可能包含赞助内容和联盟链接。所有广告都明确标记，广告合作伙伴对我们的编辑内容没有影响。

来源：https://coingape.com/metaplanet-nears-500-ytd-following-new-btc-purchase-bitcoin-price-rebounds/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

