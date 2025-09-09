交易所DEX+
文章《Metaplanet通过额外购买136个BTC增加比特币储备》发表在BitcoinEthereumNews.com上。东京上市公司Metaplanet(MTPLF)向其储备中增加了额外136个比特币BTC$111,922.95，此前本月初该公司的持有量已超过20,000枚币。此次收购的平均购买价格略低于每比特币$112,000，使该公司在BTC上的总支出超过$20亿。Metaplanet通过BTC收益率指标跟踪其投资表现，该指标衡量的是每完全稀释股份持有的比特币增长，而非传统的持有资产收益率。从4月到6月，Metaplanet公布的BTC收益率为129.4%。截至目前的第三季度，该数字为30.8%。该公司20,136个BTC的储备使其成为第六大公开交易的比特币储备公司。这些公司共持有超过100万个BTC，其中大部分来自Strategy的638,460个比特币储备。过去一个月，股价下跌超过30%，受到比特币价格适度下跌以及mNAV缩水的影响——mNAV是公司市值相对于其比特币持有量的溢价。来源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/metaplanet-brings-bitcoin-holdings-to-more-than-20k-with-latest-purchase

Metaplanet 通过额外购买 136 BTC 增加比特币储备

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:53
东京上市公司Metaplanet（MTPLF）向其财库增加了额外136个比特币BTC$111,922.95，此前本月初该公司的持有量已超过20,000枚币。

此次收购的平均购买价格略低于每比特币$112,000，使该公司在BTC上的总支出超过20亿美元。

Metaplanet通过BTC收益率指标追踪其投资表现，该指标衡量的是每完全稀释股份所持有的比特币增长，而非传统的资产持有收益率。

从4月到6月，Metaplanet公布的BTC收益率为129.4%。截至目前，第三季度的数字为30.8%。

该公司20,136 BTC的储备使其成为第六大公开交易的比特币财库公司。这些公司共持有超过100万BTC，其中大部分来自Strategy的638,460比特币财库。

过去一个月，公司股价下跌超过30%，受到比特币价格适度下跌以及mNAV缩水的影响——mNAV是公司市值相对于其比特币持有量的溢价。

来源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/metaplanet-brings-bitcoin-holdings-to-more-than-20k-with-latest-purchase

