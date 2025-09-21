Metaplanet 评估股票回购计划与比特币积累策略

要点： Metaplanet调整策略以避免稀释性股份发行。

专注于合规驱动的BTC积累。

新金融策略可能影响市场趋势。

Metaplanet首席执行官Simon Gerovich强调，在1倍mNAV以下发行新股会削弱价值，促使公司专注于优先股和股票回购以优化BTC收益。

这一策略凸显了Metaplanet致力于最大化股东价值并遵守合规的承诺，影响着全球BTC市场动态和投资兴趣。

比特币估值和监管合规提升Metaplanet的信誉

首席执行官Simon Gerovich公开谈及Metaplanet资本策略的变化，特别是关于比特币采购方面。这些变化包括当价格跌破1倍mNAV时避免发行新股，他表示这会破坏股东价值。取而代之，正在评估优先股和股票回购等选项。

Gerovich认为在mNAV以下发行股票是有害的，因为这会对公司的BTC收益产生负面影响。该公司将通过考虑股票回购来应对这一情况，与日本经纪商合规的BTC目标保持一致。

市场对这些公告的反应突显了对卖空的担忧，日本经纪商强调如果通过新股分配来掩盖卖空行为是非法的。更广泛的加密货币社区认为Metaplanet的策略与合规性一致，因为它呼应了MicroStrategy的BTC积累模式，增强了其作为比特币重要持有者的地位。

市场数据和未来洞察

你知道吗？Simon Gerovich坚持战略性BTC积累时间表，为Metaplanet在波动市场中提供韧性和连续性，这反映了其他比特币资金中心公司历史上被证明有效的策略。

截至2025年9月20日，比特币(BTC)交易价格为$115,787.86，市值为$2.31万亿，根据CoinMarketCap的数据，24小时交易量下降了42.60%。BTC价格变化微小，24小时内上涨0.32%，反映了Gerovich谨慎的市场时机把握以进行战略性积累。

比特币(BTC)，日线图，2025年9月20日19:06 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu研究强调，Metaplanet与监管协议的一致性提升了其市场信誉，确保在没有额外稀释风险的情况下获得最佳BTC收益。历史上，使用以资金为中心策略的公司已经获得了显著的股东回报，这一点通过之前的市场趋势和数据得到证实。