Metaplanet、萨尔瓦多增加比特币持有量，Saylor暗示新购买

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:29
日本投资公司Metaplanet和加密货币友好国家萨尔瓦多在周一购买了更多比特币，此时比特币恐惧与贪婪指数在经历了数天的"恐惧"后回归"中性"。  

Metaplanet在周一的最新披露中表示，该公司已额外购买了136个比特币(BTC)，使其总储备增加到20,136个，按当前价格计算价值超过22亿美元。

今年6月，首席执行官Simon Gerovich表示，公司的长期目标是到2027年总共获取210,000个比特币，根据Bitbo的数据，这将使其成为上市公司中第二大比特币持有者，仅次于Strategy。

Metaplanet目前是在被追踪的186家公司中排名第六的最大比特币国库，也是日本最大的比特币国库。该公司每枚比特币支付了约16,554,535日元（111,830美元）。

来源：Metaplanet

股价下跌

Metaplanet于2024年7月22日首次宣布购买比特币，其股价跳升19%至1.10美元。

然而，后续的购买并未产生相同的结果。在最近的交易中，Metaplanet的股价下跌近3%至4.65美元。该股票价格今年至今仍上涨了92.45%。

Metaplanet还表示计划在8月27日通过海外市场的公开股票发行再筹集8.8亿美元，此前其股价下跌给其资本筹集"飞轮"带来了压力。

萨尔瓦多购买更多比特币作为周年礼物

同时，萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔(Nayib Bukele)周一表示，该国已购买了另外21个比特币，作为比特币日的一部分，使其总储备达到6,313个，这是由其比特币办公室披露的。

该国的比特币办公室正在庆祝"比特币日"，这是将比特币作为法定货币的法律生效周年纪念日，该法律于2021年9月生效。

国际货币基金组织在7月发布的一份报告中称，自2024年12月签署14亿美元贷款协议以来，萨尔瓦多没有购买任何新的比特币，该协议要求该国减少购买。

相关：萨尔瓦多将价值6.78亿美元的比特币分散到14个钱包以降低量子风险

Saylor发出另一个购买信号

周日，Saylor暗示即将进行另一次比特币购买。在周日发布到X的帖子中，这位执行主席分享了公司比特币投资组合的截图，并配文"需要更多橙色"。

来源：Michael Saylor

Saylor通常在Strategy为其国库购买更多比特币之前分享比特币追踪器。

根据Bitbo的数据，Strategy目前是最大的企业比特币持有者，其持有量为636,505个，领先优势显著。

其股价(MSTR)在8月大部分时间都在下跌，但在最近的交易中，股价上涨2.5%至335.87美元，今年至今仍上涨近12%。 

与此同时，加密货币恐惧与贪婪指数回到51，在经历了三天的"恐惧"区域后达到中性。 

杂志：比特币在西装革履者与密码朋克之间的无形拉锯战

来源：https://cointelegraph.com/news/metaplanet-el-salvador-bitcoin-purchase-2025?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

