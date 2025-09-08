交易所DEX+
Metaplanet 通过最新的 1500 万美元购买突破 20,000 BTC 里程碑

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:07
Bitcoin

Metaplanet已悄然确立其在全球最大比特币持有者中的地位，本周再次进行大规模收购后，其持有量突破了20,000 BTC大关。

这家总部位于日本的公司确认，它以超过1500万美元的价格收购了136个BTC，凸显了其积极的积累策略。

攀升全球排名

根据BitcoinTreasuries的数据，此次购买使Metaplanet在拥有最大比特币储备的上市公司排行榜上升至第六位。目前只有少数几家公司——由Michael Saylor的Strategy领导，持有超过636,000 BTC——排在这家东京上市投资者之前。

他们花费了多少

CEO Simon Gerovich在X上透露，最新一次购买的平均价格为每枚111,666美元。在所有收购中，Metaplanet现已投入约20.8亿美元，使其平均入场价格约为每枚比特币103,000美元。

尽管加密货币收益增长，股价仍面临压力

虽然其比特币资产负债表继续增长，但公司自身的股票面临压力。在东京证券交易所交易的Metaplanet股票周一下跌了1.2%。这一下跌延续了过去一个月30%的跌幅，尽管年初至今的表现仍然强劲，比1月份水平高出100%以上。

机构对比特币的信心

此举的时机恰逢比特币本身保持在111,000美元以上，在过去24小时内上涨了0.5%。分析师认为，Metaplanet持续的购买行为是对加密货币长期发展轨迹的信心投票——即使近期价格走势和股票表现仍然波动。

对于Metaplanet来说，策略很明确：建立全球最大的比特币储备之一，无论短期波动如何。

本文提供的信息仅供参考，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，在加密货币领域拥有超过3年的经验，他在数字货币世界中巧妙地识别新趋势。无论是提供深入分析还是所有主题的日常报告，他对所做事情的深刻理解和热情使他成为团队中的宝贵成员。

来源：https://coindoo.com/metaplanet-crosses-20000-btc-milestone-with-latest-15m-purchase/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

