Metaplanet和萨尔瓦多增加比特币持有量随着市场稳定

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:34
主要亮点：

  • Metaplanet增加136个BTC，使总持有量达到20,136个币，价值22亿美元。
  • 萨尔瓦多在比特币成为法定货币四周年之际购买了21个BTC。
  • 比特币恐惧与贪婪指数在经历数天恐惧后回归中性。

日本投资公司Metaplanet向其储备中增加了136个比特币，使其总持有量增至20,136个BTC，按当前价格计算价值超过22亿美元。该公司每枚比特币支付了约1655万日元（111,830美元）。

6月，首席执行官Simon Gerovich确认了公司计划在2027年前获取210,000个比特币的目标，这将使Metaplanet成为仅次于Strategy的第二大企业比特币持有者。

十大企业比特币持有者。来源：Bitcoin Treasuries

在被追踪的186家上市公司中，Metaplanet排名第六，是日本最大的企业比特币持有者。

Metaplanet于2024年7月22日首次宣布购买比特币，使股价上涨19%至1.10美元。随后的购买并未产生相同效果。在最近的交易中，股价下跌近3%至4.65美元，尽管年初至今仍上涨了92.45%。

该公司还计划在股价下跌给其融资策略带来压力后，通过海外公开发行筹集8.8亿美元。

萨尔瓦多庆祝比特币四周年

萨尔瓦多购买了21个比特币，作为"比特币日"的一部分，纪念2021年9月使比特币成为法定货币的法律。该国的总持有量现已达到6,313个BTC。

尽管7月份国际货币基金组织的报告称，自2024年12月签署14亿美元贷款以来，该国没有购买新的比特币，但政府继续扩大其储备。

Strategy准备另一次购买

Strategy董事长Michael Saylor宣布了新的比特币收购，透露公司已购买1,955个BTC，投资额为2.174亿美元。

MicroStrategy仍然是最大的企业比特币持有者，拥有638,460个BTC，并经常在额外购买前分享更新，强化其长期积累策略。

最近的购买与比特币恐惧与贪婪指数回归51相吻合，表明在经历三天"恐惧"区域后情绪回归中性。

即使在市场不确定时期，大型企业比特币购买仍在继续，确认了专注于积累这种数字资产的长期策略。

来源：https://coincodex.com/article/72816/metaplanet-and-el-salvador-increase-bitcoin-holdings-as-market-stabilizes/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

