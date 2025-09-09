交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《Metaplanet在持续的比特币策略中向国库增加136 BTC》发布于BitcoinEthereumNews.com。比特币国库公司Metaplanet已购买额外136个比特币，价值约22.51亿日元，作为其持续比特币国库策略的一部分。这些BTC的平均购买价格为每个比特币16,554,535日元（约111,666美元）。Metaplanet的最新收购使其比特币总持有量达到20,136 BTC，平均价格约为每BTC 1510万日元。该公司的比特币总持有量现在价值3045.63亿日元（20.8亿美元）。Metaplanet在比特币国库公司中排名第六 *Metaplanet收购额外136 $BTC，总持有量达到20,136 BTC* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2025年9月8日 该比特币国库公司从2025年7月1日至2025年9月8日的BTC收益率为30.8%。该公司从2025年4月1日至2025年6月30日的BTC收益率更高，达129.4%。Metaplanet的最新收购建立在其计划到2026年底将数字资产储备增长至100,000 BTC的基础上。该公司目前20,136 BTC的储备表明，它已经实现了2025年目标的约67%和2026年目标的20%。该公司还计划到2027年收购210,000 BTC，这将占流通中总比特币的10%。比特币国库公司Jetking Infotrain India的独立董事Pranav Agarwal认为，Metaplanet可能正在按计划实现其雄心勃勃的时间表。他认为，今年还剩4个月，公司还有三分之一的目标要达成，这对Metaplanet实现其目标来说已经足够。他还认为，公司市场价格与其BTC NAV非常接近的压缩可能会减缓其收购势头。Metaplanet的20,136 BTC储备使其在全球采用比特币国库策略的上市公司中排名第六。Agarwal承认，比特币国库公司现在已经储备了超过一百万BTC，大约...文章《Metaplanet在持续的比特币策略中向国库增加136 BTC》发布于BitcoinEthereumNews.com。比特币国库公司Metaplanet已购买额外136个比特币，价值约22.51亿日元，作为其持续比特币国库策略的一部分。这些BTC的平均购买价格为每个比特币16,554,535日元（约111,666美元）。Metaplanet的最新收购使其比特币总持有量达到20,136 BTC，平均价格约为每BTC 1510万日元。该公司的比特币总持有量现在价值3045.63亿日元（20.8亿美元）。Metaplanet在比特币国库公司中排名第六 *Metaplanet收购额外136 $BTC，总持有量达到20,136 BTC* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2025年9月8日 该比特币国库公司从2025年7月1日至2025年9月8日的BTC收益率为30.8%。该公司从2025年4月1日至2025年6月30日的BTC收益率更高，达129.4%。Metaplanet的最新收购建立在其计划到2026年底将数字资产储备增长至100,000 BTC的基础上。该公司目前20,136 BTC的储备表明，它已经实现了2025年目标的约67%和2026年目标的20%。该公司还计划到2027年收购210,000 BTC，这将占流通中总比特币的10%。比特币国库公司Jetking Infotrain India的独立董事Pranav Agarwal认为，Metaplanet可能正在按计划实现其雄心勃勃的时间表。他认为，今年还剩4个月，公司还有三分之一的目标要达成，这对Metaplanet实现其目标来说已经足够。他还认为，公司市场价格与其BTC NAV非常接近的压缩可能会减缓其收购势头。Metaplanet的20,136 BTC储备使其在全球采用比特币国库策略的上市公司中排名第六。Agarwal承认，比特币国库公司现在已经储备了超过一百万BTC，大约...

Metaplanet 在持续的比特币策略中向国库增加 136 BTC

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:55
比特币
BTC$105 277,18+1,81%
COM
COM$0,006535+5,53%
PUBLIC
PUBLIC$0,03377+9,35%

比特币财库公司Metaplanet作为其持续的比特币财库策略的一部分，已购入价值约22.51亿日元的额外136个比特币。这些BTC的平均购买价格为每个比特币16,554,535日元（约111,666美元）。

Metaplanet的最新收购使其比特币总持有量达到20,136 BTC，平均价格约为每BTC 1510万日元。该公司的比特币总持有量现在价值3045.63亿日元（20.8亿美元）。

Metaplanet在比特币财库公司中排名第六

该比特币财库公司从2025年7月1日至2025年9月8日的BTC收益率为30.8%。该公司在2025年4月1日至2025年6月30日期间有更高的BTC收益率，达129.4%。

Metaplanet的最新收购建立在其计划将数字资产储备增长至2026年底前达到100,000 BTC的基础上。该公司目前20,136 BTC的储备表明，它已经实现了2025年目标的约67%和2026年目标的20%。该公司还计划到2027年获取210,000 BTC，这将占流通中比特币总量的10%。

比特币财库公司Jetking Infotrain India的独立董事Pranav Agarwal认为，Metaplanet可能正在按计划实现其雄心勃勃的时间表。他认为，在今年剩余的4个月里，公司还有三分之一的目标需要达成，这对Metaplanet来说足以实现其目标。他还认为，公司市场价格与其BTC净资产价值非常接近的压缩可能会减缓其收购势头。

Metaplanet的20,136 BTC储备使其在全球采用比特币财库策略的上市公司中排名第六。Agarwal承认，比特币财库公司现在已储存了超过一百万BTC，约占流通中BTC总量的5%。他相信这些公司将继续购买和增长，并补充说这一策略将为数字资产提供非常强大的购买基础。

Agarwal还表示，BTC财库公司减少卖出压力可能会导致短时间内价格大幅上涨，他说这最终将通过新供应被卖出。他还声称，Metaplanet目前通过与其总风险敞口和BTC净资产价值相比较低的结构化债务义务来良好地管理其风险。

在其最新收购消息公布后，Metaplanet的股价下跌了近4%至682日元。该公司的股价也从其峰值每股1,930日元暴跌了约65%。在发稿时，比特币的交易价格为112,030美元，过去7天上涨了2.64%。

Metaplanet着眼于新一轮融资以扩大比特币财库

这家比特币财库公司还透露计划在8月通过海外市场的公开股票发行筹集超过8.8亿美元。该公司表示，这一举措是在其股价下跌的背景下进行的，给其资本筹集飞轮带来了压力。

该计划还包括发行最多5.55亿股新股。Metaplanet认为它可以将其总流通股从7.22亿股增加到约12.7亿股。该公司将在9月9日至11日之间确定股票发行价格，并将在稍后日期结算付款。

这家比特币财库公司表示，它将把资金用于向其20,136比特币储备中添加更多BTC。Metaplanet还希望该策略将保护公司免受日本疲软日元的影响，降低通胀风险，并提升企业价值。Agarwal认为，Metaplanet平衡的股权发行和债务计划可以防止其在未来面临强制清算的情况。

该公司还计划将额外的4500万美元用于其比特币收入业务。该业务通过出售其BTC持有量的备兑看涨期权来产生收入。据该公司称，这一计划已经开始获利，并将在未来通过新资金进一步扩大。

如果您正在阅读这篇文章，您已经领先一步。通过我们的通讯保持领先。

来源：https://www.cryptopolitan.com/metaplanet-adds-136-btc-treasury/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2,5518+10,60%
EXPERT MONEY
EXPERT$0,0005175+15,17%
FUND
FUND$0,01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166,83+2,91%
RealLink
REAL$0,06937+2,22%
DeFi
DEFI$0,000844+5,63%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0,004714-8,78%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 289,24
$105 289,24$105 289,24

+0,22%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 527,98
$3 527,98$3 527,98

+0,24%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5483
$2,5483$2,5483

+0,75%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,78
$166,78$166,78

+0,29%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17996
$0,17996$0,17996

+0,40%