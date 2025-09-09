Metaplanet 在持续的比特币策略中向国库增加 136 BTC

比特币财库公司Metaplanet作为其持续的比特币财库策略的一部分，已购入价值约22.51亿日元的额外136个比特币。这些BTC的平均购买价格为每个比特币16,554,535日元（约111,666美元）。

Metaplanet的最新收购使其比特币总持有量达到20,136 BTC，平均价格约为每BTC 1510万日元。该公司的比特币总持有量现在价值3045.63亿日元（20.8亿美元）。

Metaplanet在比特币财库公司中排名第六

该比特币财库公司从2025年7月1日至2025年9月8日的BTC收益率为30.8%。该公司在2025年4月1日至2025年6月30日期间有更高的BTC收益率，达129.4%。

Metaplanet的最新收购建立在其计划将数字资产储备增长至2026年底前达到100,000 BTC的基础上。该公司目前20,136 BTC的储备表明，它已经实现了2025年目标的约67%和2026年目标的20%。该公司还计划到2027年获取210,000 BTC，这将占流通中比特币总量的10%。

比特币财库公司Jetking Infotrain India的独立董事Pranav Agarwal认为，Metaplanet可能正在按计划实现其雄心勃勃的时间表。他认为，在今年剩余的4个月里，公司还有三分之一的目标需要达成，这对Metaplanet来说足以实现其目标。他还认为，公司市场价格与其BTC净资产价值非常接近的压缩可能会减缓其收购势头。

Metaplanet的20,136 BTC储备使其在全球采用比特币财库策略的上市公司中排名第六。Agarwal承认，比特币财库公司现在已储存了超过一百万BTC，约占流通中BTC总量的5%。他相信这些公司将继续购买和增长，并补充说这一策略将为数字资产提供非常强大的购买基础。

Agarwal还表示，BTC财库公司减少卖出压力可能会导致短时间内价格大幅上涨，他说这最终将通过新供应被卖出。他还声称，Metaplanet目前通过与其总风险敞口和BTC净资产价值相比较低的结构化债务义务来良好地管理其风险。

在其最新收购消息公布后，Metaplanet的股价下跌了近4%至682日元。该公司的股价也从其峰值每股1,930日元暴跌了约65%。在发稿时，比特币的交易价格为112,030美元，过去7天上涨了2.64%。

Metaplanet着眼于新一轮融资以扩大比特币财库

这家比特币财库公司还透露计划在8月通过海外市场的公开股票发行筹集超过8.8亿美元。该公司表示，这一举措是在其股价下跌的背景下进行的，给其资本筹集飞轮带来了压力。

该计划还包括发行最多5.55亿股新股。Metaplanet认为它可以将其总流通股从7.22亿股增加到约12.7亿股。该公司将在9月9日至11日之间确定股票发行价格，并将在稍后日期结算付款。

这家比特币财库公司表示，它将把资金用于向其20,136比特币储备中添加更多BTC。Metaplanet还希望该策略将保护公司免受日本疲软日元的影响，降低通胀风险，并提升企业价值。Agarwal认为，Metaplanet平衡的股权发行和债务计划可以防止其在未来面临强制清算的情况。

该公司还计划将额外的4500万美元用于其比特币收入业务。该业务通过出售其BTC持有量的备兑看涨期权来产生收入。据该公司称，这一计划已经开始获利，并将在未来通过新资金进一步扩大。

