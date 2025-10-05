交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
MetaMask计划推出一项重大的链上奖励计划，在第一季度期间分发价值超过3000万美元的LINEA（LINEA）代币。MetaMask计划推出一项重大的链上奖励计划，在第一季度期间分发价值超过3000万美元的LINEA（LINEA）代币。

MetaMask推出奖励计划，为用户提供价值3000万美元的LINEA

作者：Crypto.news
2025/10/05 21:31
LINEA
LINEA$0.01297+4.17%
Major
MAJOR$0.1017+1.06%
1
1$0.02933+17.88%

MetaMask计划在未来几周内推出一项重大的链上奖励计划，在第一季度期间分发价值超过3000万美元的LINEA (LINEA)代币。

摘要
  • 此举表明MetaMask在可能的代币发行前推动深化用户参与度，主要Web3平台竞相奖励忠实用户并巩固社区生态系统。
  • 通过结合链上激励措施与即将推出的代币叙事，MetaMask正将自己定位为下一波去中心化用户增长的中心。

史上最大规模的链上奖励计划之一

这个由Consensys拥有的Web3钱包将该计划描述为"有史以来建立的最大链上奖励计划之一"，旨在定期回馈其社区。

该计划将包括推荐奖金、mUSD稳定币激励、合作伙伴奖励和代币访问权。长期MetaMask用户将获得特别福利，这与Consensys首席执行官Joseph Lubin在9月份暗示的未来MetaMask代币相关联。

MetaMask澄清，早前泄露的关于该计划细节并不反映其实际启动参数。该平台正在为不同用户群体量身定制激励措施，重点关注资深支持者。

LINEA代币将作为第一季度的主要奖励。Linea是一个同样由Consensys孵化的以太坊Layer 2网络，于9月份通过94亿代币空投推出其原生代币。

该计划还整合了MetaMask的新mUSD稳定币，由Stripe旗下的Bridge发行，已在以太坊和Linea上推出，但不提供收益功能。

关于地理资格和防止通过多个账户滥用的反女巫攻击措施仍存在疑问。

该公告在X平台上引起了褒贬不一的反应。加密货币主播Gainzy讽刺地回应道："[这]将会很顺利，没有人会感到厌恶并侮辱你。"

这种怀疑态度突显了更广泛的担忧，即代币和奖励计划往往偏向内部人士而非普通社区成员。

MetaMask坚称该计划不是"挖矿游戏"，似乎旨在缓解这些担忧。与潜在MASK代币的联系也引发了关于参与如何影响未来代币分配的猜测。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5518+10.60%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005175+15.17%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.83+2.91%
RealLink
REAL$0.06937+2.22%
DeFi
DEFI$0.000844+5.63%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004714-8.78%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,289.24
$105,289.24$105,289.24

+0.22%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,527.98
$3,527.98$3,527.98

+0.24%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5483
$2.5483$2.5483

+0.75%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.78
$166.78$166.78

+0.29%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17996
$0.17996$0.17996

+0.40%