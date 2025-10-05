MetaMask推出奖励计划，为用户提供价值3000万美元的LINEA

MetaMask计划在未来几周内推出一项重大的链上奖励计划，在第一季度期间分发价值超过3000万美元的LINEA (LINEA)代币。

摘要 此举表明MetaMask在可能的代币发行前推动深化用户参与度，主要Web3平台竞相奖励忠实用户并巩固社区生态系统。

通过结合链上激励措施与即将推出的代币叙事，MetaMask正将自己定位为下一波去中心化用户增长的中心。

史上最大规模的链上奖励计划之一

这个由Consensys拥有的Web3钱包将该计划描述为"有史以来建立的最大链上奖励计划之一"，旨在定期回馈其社区。

该计划将包括推荐奖金、mUSD稳定币激励、合作伙伴奖励和代币访问权。长期MetaMask用户将获得特别福利，这与Consensys首席执行官Joseph Lubin在9月份暗示的未来MetaMask代币相关联。

MetaMask澄清，早前泄露的关于该计划细节并不反映其实际启动参数。该平台正在为不同用户群体量身定制激励措施，重点关注资深支持者。

LINEA代币将作为第一季度的主要奖励。Linea是一个同样由Consensys孵化的以太坊Layer 2网络，于9月份通过94亿代币空投推出其原生代币。

该计划还整合了MetaMask的新mUSD稳定币，由Stripe旗下的Bridge发行，已在以太坊和Linea上推出，但不提供收益功能。

关于地理资格和防止通过多个账户滥用的反女巫攻击措施仍存在疑问。

该公告在X平台上引起了褒贬不一的反应。加密货币主播Gainzy讽刺地回应道："[这]将会很顺利，没有人会感到厌恶并侮辱你。"

这种怀疑态度突显了更广泛的担忧，即代币和奖励计划往往偏向内部人士而非普通社区成员。

MetaMask坚称该计划不是"挖矿游戏"，似乎旨在缓解这些担忧。与潜在MASK代币的联系也引发了关于参与如何影响未来代币分配的猜测。