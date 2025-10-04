交易所DEX+
MetaMask将在去中心化努力中推出用户积分计划

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 11:00
要点：
  • MetaMask推出积分计划，旨在激励用户参与。
  • 潜在的MASK代币发行与去中心化目标一致。
  • 以太坊可能从增加的使用率和活动中受益。

由Consensys开发的MetaMask宣布计划推出积分计划，用代币奖励交换和跨链活动，可能导致MASK代币的发行。

此举与MetaMask的去中心化努力一致，可能影响以太坊市场，并促使竞争性加密货币钱包采取类似策略。

MetaMask通过新积分计划提高用户参与度

MetaMask，一款由Consensys开发的领先非托管Web3钱包，正准备推出新的积分计划。该计划将奖励用户进行交换和跨链活动，并作为备受期待的MASK代币发行的前奏。在Consensys首席执行官Joseph Lubin的管理下，该项目立足于扩大用户参与度并去中心化MetaMask生态系统。

MASK代币即将'到来'，可能比预期更早到来。" — Joseph Lubin，Consensys首席执行官。

市场分析师预计以太坊使用量将激增，这在很大程度上受到MetaMask对DeFi影响的影响。专家认为，这一策略可能会增强钱包的竞争优势，特别是对抗已经提供有竞争力奖励计划的对手，如Rainbow。行业反应显示出对以太坊相关活动的显著投机兴趣和潜在动力。

以太坊活动有望随MetaMask代币激增

你知道吗？ MetaMask预期的MASK代币发行呼应了过去像Uniswap的UNI空投等倡议中看到的策略，显著提升了社区参与度和平台采用率。

以太坊(ETH)以5416.7亿美元的显著市值占据主导市场地位，占据CoinMarketCap加密市场的12.96%。过去90天ETH价格飙升了78.37%。尽管如此，过去24小时内0.37%的下降表明加密市场内持续存在波动性。

以太坊(ETH)，日线图，截图于2025年10月4日02:54 UTC在CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap

Coincu研究团队的分析师强调，MetaMask的积分和代币计划可能加速以太坊的用户增长和流动性，在加密领域产生潜在的连锁反应。专家见解强调了向去中心化持续发展的趋势，重塑技术和金融格局。

来源：https://coincu.com/news/metamask-points-decentralization-rewards/

