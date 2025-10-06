MetaMask 推出 3000 万美元 LINEA 奖励计划

此公告发布不久前，Consensys首席执行官Joseph Lubin确认MetaMask自己的代币MASK正在开发中，并可能比预期更早推出。

奖励计划提供什么

MetaMask奖励计划将在第一季为用户提供多种赚取LINEA代币的方式。参与者可以获得推荐奖励、mUSD激励、独家合作伙伴奖励以及代币早期访问权。

MetaMask强调，该计划并非为收益耕作而设计。相反，他们将其定位为"一种真正定期回馈社区的方法"。长期MetaMask用户将获得特别福利，公司表示这些奖励"将与未来的MetaMask代币有着有意义的联系"。

来源：@MetaMask

该计划特别旨在奖励那些已经使用MetaMask多年的用户，而不仅仅是那些为了获取奖励而临时加入的用户。这种方法与许多主要专注于吸引新流动性的加密货币激励计划不同。

了解LINEA代币

LINEA是Linea的原生代币，Linea是一个同样由Consensys开发的以太坊Layer 2网络。该网络于2025年9月推出其代币，通过代币生成事件向约750,000个符合条件的钱包分发了93.6亿个代币。

该代币拥有一个有趣的经济模型。与大多数Layer 2代币不同，LINEA不作为Linea网络的燃料代币。相反，所有Linea交易费用（以ETH支付）的20%在协议层面被销毁。剩余的80%用于从市场购买并销毁LINEA代币，创造通缩压力。

LINEA分配将总供应量的85%分配给生态系统，没有分配给团队成员或风险投资家。这种以社区为中心的方法与MetaMask的奖励理念一致。

即将推出的MASK代币

MetaMask联合创始人Dan Finlay此前表示，该代币将直接在钱包内进行宣传，使用户可以轻松访问。虽然Lubin没有提供具体的发布日期，但他的评论表明团队有具体的前进计划。

当前LINEA奖励与未来MASK代币之间的联系表明，MetaMask可能在推出自己的代币之前测试奖励分配机制。

MetaMask的mUSD稳定币整合

MetaMask最近还推出了mUSD，这是通过Stripe旗下的Bridge公司发行的自有稳定币。mUSD稳定币由1:1的流动美元等值资产支持，可在以太坊和Linea Layer 2网络上使用。

奖励计划包括mUSD激励，将稳定币整合到MetaMask更广泛的生态系统战略中。用户将能够在MetaMask内持有、交换、转移和桥接mUSD。该公司计划在年底前实现使用MetaMask卡在接受Mastercard的商家消费。

市场反应和战略影响

公告发布后，LINEA价格上涨约2.31%，交易量激增超过50%，达到每日2.44亿美元的活动量。市场反应表明，尽管社交媒体上有一些批评反应，但对该计划有着真正的兴趣。

奖励系统的代码在公告发布前约三周被合并到MetaMask的GitHub存储库中，表明团队已经为这次发布做了一段时间的准备。

奖励计划在战略时刻到来。Swift最近宣布与Consensys和30多家主要银行合作，建立基于区块链的跨境支付基础设施，可能使用Linea。这种机构兴趣为Linea生态系统增添了可信度。

此外，加密货币钱包领域竞争日益激烈，传统支付公司如PayPal正在扩展到多链稳定币产品。MetaMask的奖励计划通过激励持续用户参与，使其能够保持市场领导地位。

未来之路

MetaMask在全球拥有超过1亿总用户，约有3000万月活跃用户，为代币分发计划提供了相当大的覆盖范围。LINEA奖励、即将推出的MASK代币和mUSD稳定币整合的组合表明，Consensys正在围绕MetaMask构建一个相互连接的生态系统。

然而，该公司尚未披露具体的资格标准、反女巫攻击措施，或某些司法管辖区是否将面临限制。这些细节可能会在未来几周完整计划启动时出现。

有兴趣参与的用户应通过MetaMask钱包界面和经验证的社交媒体渠道关注官方公告。该公司警告说，任何MASK代币的预市场交易与Consensys无关，可能是欺诈行为。

这对未来意味着什么

MetaMask的3000万美元承诺代表了对社区奖励的重大投资，并为已建立的Web3平台如何回馈忠实用户树立了先例。通过将当前的LINEA奖励与未来的MASK代币连接起来，MetaMask正在创建一座连接当前激励和长期平台参与的桥梁。

该计划的成功可能会影响其他加密钱包在日益竞争的市场中如何处理用户留存和代币分发。