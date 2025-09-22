交易所DEX+
以太坊联合创始人Vitalik Buterin表示，迷因币不能成为以太坊的收入旗舰。"低风险DeFi"可能会

作者：Coinstats
2025/09/22 01:34
以太坊长期以来一直在与"非衔尾蛇"问题作斗争：如何在其链上产生超越买入、卖出和杠杆代币的投机循环之外的真实收入。

多年来，根据DefiLlama数据，迷因币、非同质化代币和激励驱动的去中心化金融应用虽然支撑了活动，但未能为以太坊近1000亿美元的DeFi经济提供可持续的基础。

现在，随着华尔街越来越看好以太坊作为稳定币繁荣的支柱，联合创始人Vitalik Buterin认为，"低风险DeFi"（包括支付、储蓄和抵押贷款等）最终可能为网络提供其旗舰收入引擎。

"非金融和更具实验性的应用对以太坊在世界中的角色及其文化至关重要，"Buterin在周日发布的博客文章中写道。"但它们不需要被视为收入生成器。"

这与以太坊早期有很大不同，那时DeFi与高风险流动性农场的两位数收益率和对卡通NFT的狂热同义。

Buterin承认他当时"对DeFi更加怀疑"，描述其主要吸引力为"通过交易高度投机性的代币赚钱"。

如今，他表示，重心已转向更简单的金融产品。

原始数据和其他分析师也同意这一观点。

自2021年初以来，以太坊上的稳定币供应量激增了700%，超过1600亿美元，而像代币化美国国债这样的真实世界资产则从几乎为零增长到90亿美元的市场。

"稳定币是加密货币的'ChatGPT'，"以太坊财库公司BitMine主席Tom Lee在8月份告诉DL News。"而以太坊是其支柱。它得到法律认可，且零停机时间。"

加密市场动向

  • 比特币在过去24小时下跌0.4%，交易价格为115,440美元。
  • 以太坊在同期下跌0.3%，至4,472美元。

我们正在阅读

  • Saylor表示Strategy股票正受到由做空者资助的机器人大军攻击 — DL News
  • PayPal的PYUSD整合LayerZero以跨区块链扩展 — Unchained
  • 本周你错过了什么 — Milk Road
  • Hyperliquid稳定币竞赛引发疑问，批评者指控存在不公平优势 — DL News

Kyle Baird是DL News的周末编辑。有消息提供？请发送邮件至kbaird@dlnews.com

