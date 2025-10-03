交易所DEX+
梅拉尼娅·特朗普最近在数月不活跃后，通过一段新的AI生成视频重新激活了她基于Solana的MELANIA迷因币。这篇帖子引发了短暂的价格飙升，MELANIA代币从0.16美元上涨至0.19美元，随后稳定在0.18美元。区块链分析师对MELANIA项目的透明度表示担忧，特别是关于1000万美元的[...] 这篇文章《梅拉尼娅·特朗普在数月沉默后再次推广MELANIA币》首次发表于CoinCentral。

梅拉尼娅·特朗普在沉默数月后再次推广MELANIA币

作者：Coincentral
2025/10/03 18:49
摘要

  • 梅拉尼娅·特朗普最近通过一段新的AI生成视频重新激活了她基于Solana的MELANIA迷因币，此前该币已沉寂数月。
  • 这篇帖子引发了短暂的价格飙升，MELANIA代币从0.16美元上涨至0.19美元，随后稳定在0.18美元。
  • 区块链分析师对MELANIA项目的透明度提出担忧，特别是关于1000万美元代币销售的问题。
  • 今年4月，MELANIA项目售出了价值超过3000万美元的代币，其中1000万美元从社区资金池中移除。
  • 该代币在推出后不久价格飙升至13.73美元的历史最高点，但自崩盘以来一直未能恢复。

梅拉尼娅·特朗普最近在沉寂数月后重新激活了她基于Solana的MELANIA迷因币。这一出人意料的举动通过在社交媒体上发布AI生成视频的方式，重新引发了人们对该代币的兴趣。尽管价格短暂上涨，但该代币的价值仍远低于1月份创下的历史最高点。

AI视频提振代币价格，但透明度担忧依然存在

梅拉尼娅·特朗普通过在X平台发布的AI生成视频推广她的迷因币。这段标题为"走向未来"的视频是她自6月以来的首次发帖。这一意外的宣传导致代币价格暂时上涨，从0.16美元升至0.19美元，随后稳定在0.18美元。

尽管价格上涨，特朗普对今年早些时候数百万美元的代币销售没有发表任何评论。区块链分析师对MELANIA项目的透明度表示担忧，特别是关于社区资金的处理方式。"梅拉尼娅·特朗普不会回应团队钱包出售的价值1000万美元的社区代币问题，"追踪链上数据的分析平台Bubblemaps表示。

MELANIA特朗普团队出售价值3000万美元的代币

今年4月，MELANIA项目转移并出售了价值超过3000万美元的代币，引发了加密社区的强烈反应。链上数据显示，团队钱包出售了价值1000万美元的代币，这引发了关于缺乏沟通的批评。投资者质疑为何如此大量的代币在没有任何解释的情况下被出售。

区块链专家还注意到，MELANIA团队在三天内出售了价值超过150万美元的代币。这种分阶段销售的方法，类似于美元成本平均法，帮助避免了价格立即崩溃。这一策略使团队能够减少持有量，同时对代币保持持续的卖出压力。

MELANIA币价格从初始飙升后一直未能恢复

MELANIA迷因币在唐纳德·特朗普总统就职典礼前不久推出，迅速达到13.73美元的历史最高点。然而，代币价格在崩盘后一直未能恢复。自那时起，MELANIA币一直难以维持任何显著的上升势头。

梅拉尼娅·特朗普的币发行紧随TRUMP代币的成功而来。TRUMP代币曾多次价格飙升，特别是在关键政治公告之后。然而，这两种代币都面临着严重的公众质疑，都被指控存在市场操纵行为。

这篇文章《梅拉尼娅·特朗普在沉默数月后再次推广MELANIA币》首次发表于CoinCentral。

