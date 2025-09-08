交易所DEX+
梅根·莫罗尼赢得新的"最佳乡村音乐"奖项

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:49
Megan Moroney（右）于2025年9月7日在纽约埃尔蒙特的UBS竞技场参加2025年MTV音乐录影带大奖。（照片：Roy Rochlin/Getty Images for MTV）

Getty Images for MTV

周日晚上，Megan Moroney成为首位在MTV音乐录影带大奖中获得最佳乡村音乐奖杯的艺人。

Moroney在纽约UBS竞技场黄金时段节目开始前走红毯时接受了这个由粉丝投票选出的"月球人"奖杯。Moroney凭借其2024年同名专辑的主打单曲"Am I Okay?"获奖。

"非常感谢大家的投票。感谢一切，感谢今年所有的支持，"Moroney在颁奖前的获奖感言中说道。"伙计们，我去年圣诞节在白象交换礼物活动中为了一个'月球人'雕像而争抢，现在我有了一个真的。我太激动了。这比家居用品店的那个好多了。"

在感谢了一些合作者和支持者后，她后来补充道："这太酷了。我就像，我到底在这里做什么？"

Moroney击败了一众强劲竞争对手，其中包括Jelly Roll（凭借歌曲"Liar"获提名）、Chris Stapleton（凭借"Think I'm In Love With You"）、Cody Johnson和Carrie Underwood（凭借二重唱"I'm Gonna Love You"）、Lainey Wilson（凭借"4x4xU"）以及Morgan Wallen（凭借"Smile"）。

节目制作人上个月宣布了最佳乡村音乐奖项；这是周日晚上现场颁发的两个新奖项之一，另一个是最佳流行艺人奖。2025年MTV音乐录影带大奖于周日晚上在CBS和MTV播出。

MTV音乐录影带大奖增设最佳乡村音乐类别

最佳乡村音乐类别的增设是在MTV姊妹网络CMT取消2025年CMT音乐奖数月后进行的，部分原因是母公司派拉蒙与Skydance Media的合并。Underwood曾经在粉丝投票的CMT音乐奖中占据主导地位，在2007年至2021年间九次获得年度最佳音乐录影带奖。Jelly Roll是最后一位获得年度最佳音乐录影带奖的艺人，他在2024年凭借单曲"Need A Favor"获得该奖项。

一些乡村音乐艺人也在全类型类别中获得提名。迅速崛起的热门歌手Ella Langley在其2024年突破性专辑Hungover发行后获得了最佳新人奖提名。Jelly Roll角逐四项奖项：最佳乡村音乐、公益视频、最佳嘻哈（与Eminem合作）和最佳另类音乐（与MGK二重唱）。

此外，备受关注的艺人Shaboozey和Dasha各自在MTV Push年度表演类别中获得提名，而Wallen则角逐年度艺人、最佳专辑和夏日最佳歌曲奖项。

来源：https://www.forbes.com/sites/matthewleimkuehler/2025/09/07/mtv-vmas-2025-megan-moroney-wins-new-best-country-award/

