大型鲸鱼抛售威胁比特币短期反弹

大型比特币持有者在短短一个月内抛售了价值超过120亿美元的BTC，引发了对短期价格稳定性的新担忧。

来自CryptoQuant的数据显示，鲸鱼钱包——那些持有1,000至10,000 BTC的钱包——在过去30天内减少了超过100,000枚比特币的储备。

自2022年以来最大规模抛售

分析师将这次资金流出描述为自2022年7月以来最大规模的鲸鱼分配。约114,920 BTC被售出，按当前价格计算价值约127亿美元，这一抛售潮对比特币的价格结构造成了压力，本周早些时候曾短暂将市场推至108,000美元以下。

CryptoQuant的"caueconomy"指出，这一趋势反映了大型投资者风险规避情绪上升："主要参与者仍在减少其投资组合，这可能会在接下来几周内持续对价格施压。"

放缓迹象

虽然9月初鲸鱼在仅一周内转移了近95,000 BTC——这是自2021年3月以来最大的七天变化——但最近的数据表明强度正在减弱。截至9月6日，每周流出量下降至接近38,000 BTC。

尽管有所下降，比特币在过去三天内稳定在一个狭窄的交易区间，在110,000美元至111,000美元之间波动。市场上一些人，包括比特币企业家David Bailey，认为如果抛售停止，价格甚至可能攀升至150,000美元。

然而，目前焦点仍然集中在鲸鱼行为上，这继续主导着近期走势。

