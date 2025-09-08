交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
大规模鲸鱼抛售威胁比特币短期反弹的文章发表在BitcoinEthereumNews.com上。比特币大型比特币持有者在短短一个月内抛售了价值超过120亿美元的BTC，引发了对短期价格稳定性的新担忧。来自CryptoQuant的数据显示，鲸鱼钱包——那些持有1,000到10,000 BTC的钱包——在过去30天内减少了超过100,000枚比特币的储备。 自2022年以来最大规模抛售 分析师将这种资金外流描述为自2022年7月以来最严重的鲸鱼分配。随着大约114,920 BTC被售出，按当前水平计算价值约127亿美元，这一抛售潮已经对比特币的价格结构造成压力，本周早些时候曾短暂将市场推至108,000美元以下。CryptoQuant的"caueconomy"指出，这一趋势反映了大型投资者风险规避情绪上升："主要参与者仍在减少他们的投资组合，这可能会在未来几周内继续对价格施压。" 放缓迹象 虽然9月初鲸鱼在短短一周内转移了近95,000 BTC——这是自2021年3月以来最大的七天变化——但最近的数据表明强度正在减弱。截至9月6日，每周流出量下降至接近38,000 BTC。 尽管有所下降，比特币在过去三天内稳定在一个狭窄的交易区间，在110,000美元和111,000美元之间波动。市场上的一些人，包括比特币企业家David Bailey，认为如果抛售停止，价格甚至可能攀升至150,000美元。然而，目前，焦点仍然集中在鲸鱼行为上，这继续决定着近期走势。 本文提供的信息仅供参考，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。 作者Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，并且有更多...大规模鲸鱼抛售威胁比特币短期反弹的文章发表在BitcoinEthereumNews.com上。比特币大型比特币持有者在短短一个月内抛售了价值超过120亿美元的BTC，引发了对短期价格稳定性的新担忧。来自CryptoQuant的数据显示，鲸鱼钱包——那些持有1,000到10,000 BTC的钱包——在过去30天内减少了超过100,000枚比特币的储备。 自2022年以来最大规模抛售 分析师将这种资金外流描述为自2022年7月以来最严重的鲸鱼分配。随着大约114,920 BTC被售出，按当前水平计算价值约127亿美元，这一抛售潮已经对比特币的价格结构造成压力，本周早些时候曾短暂将市场推至108,000美元以下。CryptoQuant的"caueconomy"指出，这一趋势反映了大型投资者风险规避情绪上升："主要参与者仍在减少他们的投资组合，这可能会在未来几周内继续对价格施压。" 放缓迹象 虽然9月初鲸鱼在短短一周内转移了近95,000 BTC——这是自2021年3月以来最大的七天变化——但最近的数据表明强度正在减弱。截至9月6日，每周流出量下降至接近38,000 BTC。 尽管有所下降，比特币在过去三天内稳定在一个狭窄的交易区间，在110,000美元和111,000美元之间波动。市场上的一些人，包括比特币企业家David Bailey，认为如果抛售停止，价格甚至可能攀升至150,000美元。然而，目前，焦点仍然集中在鲸鱼行为上，这继续决定着近期走势。 本文提供的信息仅供参考，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。 作者Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，并且有更多...

大型鲸鱼抛售威胁比特币短期反弹

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:22
NEAR
NEAR$2,84-0,49%
LooksRare
LOOKS$0,007664-8,59%
ChangeX
CHANGE$0,00140117-0,70%
比特币
BTC$105 292,46+1,77%
Moonveil
MORE$0,00472-8,66%
Bitcoin

大型比特币持有者在短短一个月内抛售了价值超过120亿美元的BTC，引发了对短期价格稳定性的新担忧。

来自CryptoQuant的数据显示，鲸鱼钱包——那些持有1,000至10,000 BTC的钱包——在过去30天内减少了超过100,000枚比特币的储备。

自2022年以来最大规模抛售

分析师将这次资金流出描述为自2022年7月以来最大规模的鲸鱼分配。约114,920 BTC被售出，按当前价格计算价值约127亿美元，这一抛售潮对比特币的价格结构造成了压力，本周早些时候曾短暂将市场推至108,000美元以下。

CryptoQuant的"caueconomy"指出，这一趋势反映了大型投资者风险规避情绪上升："主要参与者仍在减少其投资组合，这可能会在接下来几周内持续对价格施压。"

放缓迹象

虽然9月初鲸鱼在仅一周内转移了近95,000 BTC——这是自2021年3月以来最大的七天变化——但最近的数据表明强度正在减弱。截至9月6日，每周流出量下降至接近38,000 BTC。

尽管有所下降，比特币在过去三天内稳定在一个狭窄的交易区间，在110,000美元至111,000美元之间波动。市场上一些人，包括比特币企业家David Bailey，认为如果抛售停止，价格甚至可能攀升至150,000美元。

然而，目前焦点仍然集中在鲸鱼行为上，这继续主导着近期走势。

本文提供的信息仅供参考，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，在加密货币领域拥有超过3年的经验，他在数字货币世界中熟练识别新趋势。无论是提供深入分析还是所有主题的日常报告，他对所做事情的深刻理解和热情使他成为团队中的宝贵成员。

相关故事



下一篇文章

来源：https://coindoo.com/massive-whale-sell-off-threatens-bitcoins-short-term-rally/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2,5328+9,68%
EXPERT MONEY
EXPERT$0,000518+15,29%
FUND
FUND$0,01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165,92+2,19%
RealLink
REAL$0,06914+1,75%
DeFi
DEFI$0,000849+6,25%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0,00471-9,09%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 243,95
$105 243,95$105 243,95

+0,17%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 528,36
$3 528,36$3 528,36

+0,25%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5518
$2,5518$2,5518

+0,89%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,87
$166,87$166,87

+0,34%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,18005
$0,18005$0,18005

+0,45%