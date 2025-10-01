交易所DEX+
马萨诸塞州将在即将举行的听证会上审查提议的比特币储备法案

作者：Coincentral
2025/10/01 01:18
摘要

  • 马萨诸塞州将很快就提议的比特币储备法案举行听证会。
  • 该法案可能允许马萨诸塞州将其稳定基金的10%投资于比特币。
  • 只有少数州，如德克萨斯州和新罕布什尔州，已批准了类似的比特币储备法案。
  • 该法案遵循支持比特币和加密货币储备的联邦行政命令。

马萨诸塞州即将举行听证会，考虑一项提议的法案，该法案可能为该州持有比特币作为其战略储备的一部分铺平道路。这项由共和党州参议员彼得·杜兰特提出的立法，旨在通过利用该州稳定基金的一部分，允许马萨诸塞州投资包括比特币在内的加密货币。这项法案增加了州级提案的不断增长的清单，探索将数字资产整合到州财政中。

听证会考虑比特币储备法案

马萨诸塞州联合收入委员会计划举行听证会，讨论"比特币战略储备"法案。这项提议的立法是由共和党州参议员彼得·杜兰特在今年早些时候提出的。

该法案将允许该州将其联邦稳定基金的最多10%投资于比特币或其他数字资产。它还允许将该州没收的任何加密货币添加到储备基金中。

这项提议是几个州的共和党立法者更广泛推动将加密货币整合到州预算和储备基金中的一部分。该州尚未做出任何决定，但听证会标志着讨论数字资产在州财政中潜在作用的重要一步。该法案作为更大的全国趋势的一部分引起了关注，其中一些州正在探索加密货币储备。

提案的政治背景

由于马萨诸塞州当前的政治格局，该法案面临着不确定的道路。虽然州立法机构由民主党控制，在众议院和参议院都拥有绝对多数，但像杜兰特参议员这样的共和党立法者继续推动与加密货币相关的立法。

该法案需要两党的大力支持才能通过，但政治气候可能会影响其机会。

马萨诸塞州，像一些其他美国州一样，通常被称为"联邦"。然而，这个术语并不改变其与联邦政府的法律关系或其作为一个州的地位。如果该法案获得通过，它可能为寻求创建类似比特币储备措施的其他州树立先例。

其他州的类似提案

马萨诸塞州加入了几个已经考虑或通过立法持有比特币作为其战略储备一部分的州。截至2025年9月，新罕布什尔州和德克萨斯州是已经实施类似措施的州之一。

其他州，如蒙大拿州、北达科他州和南达科他州，在2025年拒绝了类似的法案，而密歇根州和俄亥俄州仍在考虑这类提案。

州级对比特币储备的日益增长的兴趣是由前总统唐纳德·特朗普发起的联邦倡议的延续。2025年3月，特朗普签署了一项行政命令，旨在建立联邦政府的比特币和其他加密货币储备。这一倡议旨在通过当局没收的资产建立储备，一些立法者正在努力通过国会将这一命令编入法律。

比特币作为金融战略

推动比特币储备也与采用加密货币作为对抗通货膨胀和经济不确定性的对冲的更广泛趋势有关。一些公司和个人，包括像MicroStrategy这样的公司中担任领导角色的人，长期以来一直将比特币视为多样化金融持有的一种方式。

这一观点正在被州政府缓慢采纳，特别是那些有共和党多数席位、热衷于探索替代金融战略的州政府。

在马萨诸塞州，提议的比特币储备法案可能是朝这个方向迈出的重要一步。然而，听证会的结果和随后的立法过程仍然不确定。与其他州一样，马萨诸塞州将不得不权衡持有数字资产的潜在好处与此类投资相关的风险。

本文"马萨诸塞州将在即将举行的听证会上审查提议的比特币储备法案"首次发表于CoinCentral。

