据所知，这是美国首次推出一项保障收入试点计划，该计划将发放无附加条件的加密货币，而非现金。根据彭博社的一份新报告，非营利组织GiveDirectly正与美国顶级加密货币交易所Coinbase合作管理这项新计划，Coinbase使用Circle的与美元挂钩的[…]这篇文章《美国主要城市试行新基本收入试点计划，准备向每人发放12,000美元的免费无附加条件加密货币》首次发表于The Daily Hodl。

美国主要城市试行新基本收入试点计划，准备向每人发放12,000美元的无附加条件加密货币

作者：The Daily Hodl
2025/10/05 04:00
美国首次推出保证收入试点计划，将发放无附加条件的加密货币，而非现金。

根据彭博社的最新报道，非营利组织GiveDirectly正与美国顶级加密货币交易所Coinbase合作管理这项新计划，该计划使用Circle的与美元挂钩的稳定币USDC提供资金。

这个名为"Future First"的计划将在五个月内向纽约的低收入年轻居民提供价值12,000美元的加密货币。该计划有160名参与者，年龄在18至30岁之间，通过抽签选出。他们刚开始在Coinbase账户中收到付款。

这是美国已知的首个使用加密货币而非现金的保证收入试点计划。

参与者将收到一笔8,000美元的一次性付款以及五笔800美元的付款。

GiveDirectly美国项目负责人Emma Kelsey表示，

"你可以想象一次性付款可用于支付押金，例如...

我们有一个假设，对于这个年龄段来说，考虑到这个关键的人生阶段，一次性付款模式也很有意义。"

Coinbase美国政策和基层倡导主管Darin Carter表示，这项努力将"提供财务支持"并"展示基于区块链的支付如何产生积极影响"。

免责声明：The Daily Hodl上表达的观点不构成投资建议。投资者在比特币、加密货币或数字资产方面进行任何高风险投资前应进行尽职调查。请注意，您的转账和交易风险自负，您可能产生的任何损失均由您自己负责。The Daily Hodl不推荐购买或出售任何加密货币或数字资产，The Daily Hodl也不是投资顾问。请注意，The Daily Hodl参与联盟营销。

生成图片：Midjourney

文章"美国主要城市试行新基本收入试点计划，准备向每人发放12,000美元无附加条件的免费加密货币"首发于The Daily Hodl。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

