美国主要城市试行新基本收入试点计划，准备向每人发放12,000美元的无附加条件加密货币

美国首次推出保证收入试点计划，将发放无附加条件的加密货币，而非现金。

根据彭博社的最新报道，非营利组织GiveDirectly正与美国顶级加密货币交易所Coinbase合作管理这项新计划，该计划使用Circle的与美元挂钩的稳定币USDC提供资金。

这个名为"Future First"的计划将在五个月内向纽约的低收入年轻居民提供价值12,000美元的加密货币。该计划有160名参与者，年龄在18至30岁之间，通过抽签选出。他们刚开始在Coinbase账户中收到付款。

这是美国已知的首个使用加密货币而非现金的保证收入试点计划。

参与者将收到一笔8,000美元的一次性付款以及五笔800美元的付款。

GiveDirectly美国项目负责人Emma Kelsey表示，

"你可以想象一次性付款可用于支付押金，例如...

我们有一个假设，对于这个年龄段来说，考虑到这个关键的人生阶段，一次性付款模式也很有意义。"

Coinbase美国政策和基层倡导主管Darin Carter表示，这项努力将"提供财务支持"并"展示基于区块链的支付如何产生积极影响"。

