MAGACOIN FINANCE 超过 $14.5M，而 DOGE 和 LINK 投资者纷纷涌入

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 22:27

MAGACOIN FINANCE的预售成功登上了头条。其预售刚刚突破1450万美元，吸引了散户支持者和大户的关注。更引人注目的是：据报道，来自DOGELINK社区的鲸鱼和聪明资金正在将资金转向这个崛起中的预售项目。

随着围绕机构轮动和山寨币"重新排名"的猜测不断，MAGACOIN FINANCE被誉为2025年最佳加密货币预售候选之一。以下，我们分析其发展势头、风险和需要关注的下一步关键步骤。

MAGACOIN FINANCE达到1450万美元里程碑

MAGACOIN FINANCE预售已经取得了重大里程碑。预售活动已筹集超过1400万美元，拥有13,500名代币持有者。该项目迄今已售出其总代币分配的75%。

该项目的代币经济学系统通过稀缺机制运作，包括12%的交易销毁和无交易税。MAGACOIN FINANCE的竞争市场信任发展是通过CertiK和HashEx进行的双重安全审计实现的。

代币快速积累和市场兴趣增长的结合使分析师和加密媒体将MAGACOIN FINANCE认定为2025年顶级加密货币预售之一。

DOGE鲸鱼寻求轮动

随着MAGACOIN FINANCE持续获得人气，DOGE生态系统报告资金流动。DOGE鲸鱼积累了985.6亿DOGE，引发了市场对即将到来的价格上涨的猜测。

机构市场通过Thumzup Media对DOGE表现出兴趣，该公司在为即将推出的DOGE ETF获得5000万美元资金后购买了价值200万美元的DOGE。

对DOGE的兴趣增加是因为对即将推出的ETF的预期，这可能创造新的投资机会。

模式是什么？希望在DOGE中保持利润的DOGE持有者可能选择将资金继续投资于该加密货币，同时将资产转移到其他投资中。

LINK (Chainlink)的预言机网络实用性并未导致不活跃。鲸鱼积累和最小交易所储备的结合使LINK对计划长期持有资产的投资者更具吸引力。

通过山寨币的资金流动包括参与此过程的LINK鲸鱼。一些投资者将LINK视为过渡性资产，这导致他们投资于提供更大潜在收益的预售项目。

将LINK的既定实用性与投机性预售投资相结合的投资者寻求同时获得基本面敞口和高风险预售回报。

为什么MAGACOIN FINANCE脱颖而出

  • 速度和规模：在这么早的阶段就筹集超过1450万美元，表明市场需求强劲。
  • 代币经济学保障：销毁机制和审计支持为防御常见的预售批评提供了保障。
  • 跨生态系统信号：来自DOGE和LINK的鲸鱼兴趣增加了超出纯投机炒作的合法性。
  • 时机：随着许多山寨币被拉伸，预售提供了新的入场点。

然而，风险是真实存在的：执行、交易所上市、监管变化和市场情绪波动都很重要。

接下来需要关注什么

  • 交易所上市公告 — 这些通常作为流动性解锁
  • 鲸鱼动向和钱包流动 — 追踪在DOGE、LINK和MAGACOIN FINANCE之间移动的大地址
  • 代币解锁时间表 — 归属透明度可防止抛售风险
  • 市场范围内的山寨币轮动 — 资金是否从大市值流向预售

    结论

    MAGACOIN FINANCE超过1450万美元的预售不仅仅是另一个故事 — 它正在开启2025年预售竞赛的新篇章。据报道，随着来自DOGE和LINK生态系统的鲸鱼加入这一势头，该项目吸引的兴趣远超纯粹的零售炒作。

    虽然DOGE和LINK继续在加密货币领域发挥基础作用，但MAGACOIN FINANCE正在将自己定位为值得关注的预售项目。对于寻求最佳加密货币预售和投机性上涨潜力组合的投资者来说，这个项目值得密切关注。

    您可以在这里了解更多关于MAGACOIN FINANCE的信息：

    免责声明：TheNewsCrypto不认可本页面上的任何内容。本新闻稿中描述的内容不代表任何投资建议。TheNewsCrypto建议我们的读者根据自己的研究做出决定。TheNewsCrypto对与本新闻稿中所述内容、产品或服务相关的任何损害或损失不承担责任。

    来源：https://thenewscrypto.com/best-crypto-presale-2025-magacoin-finance-surpasses-14-5m-while-doge-and-link-investors-pile-in/

    免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

