交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
通过与LinkLayerAI合作，M3 DAO提高了其平台的流动性和效率，并使其成员能够更无缝地与DApps互动。通过与LinkLayerAI合作，M3 DAO提高了其平台的流动性和效率，并使其成员能够更无缝地与DApps互动。

M3 DAO 与 LinkLayerAI 联手为 Web3 用户带来智能功能，提升客户参与度

作者：Blockchainreporter
2025/09/30 16:00
DAO Maker
DAO$0,07928+0,95%
Smart Blockchain
SMART$0,003354-1,12%
Moonveil
MORE$0,004716-8,78%
blockchain6 main

M3 DAO是一个通过DeFi、区块链和元宇宙解决方案构建和管理数字生态系统的前沿Web3实体，宣布与由AI驱动的智能激励协议LinkLayerAI达成战略合作。基于这一合作关系，M3 DAO利用LinkLayerAI的智能激励基础设施加速Web3的采用，并将Web2用户引入去中心化领域。

M3 DAO是一个专注于赋能人们利用Web3生态系统的去中心化网络。通过这个网络，人们参与重要讨论。它是一个连接元宇宙、区块链和DeFi应用的成长平台，使人们能够与各种去中心化解决方案互动，实现有益目的。另一方面，LinkLayerAI是一个由策略代理驱动的激励协议，通过其链上激励结构，允许用户和数字平台高效执行链上活动（包括更智能的交易）。

M3 DAO利用LinkLayerAI的技术赋能其DAO用户

这一合作关系突显了一个关键问题：用户参与度和留存率仍然是许多Web3协议面临的重大挑战。M3 DAO通过与LinkLayerAI的联盟来解决这一问题，以推进去中心化生态系统内的用户互动。通过利用LinkLayerAI的智能基础设施，M3 DAO为其成员提供更智能的链上活动能力，使他们能够访问由LinkLayerAI的策略代理提供的智能和自动化功能。这种战略方法提高了M3 DAO用户在数字环境中的决策能力，并提升了他们在去中心化市场中的能力。

通过联手合作，两个平台使Web3用户能够利用AI驱动的智能工具来：

  • 连接各种在线应用
  • 在去中心化生态系统中获得更大的可见度和经济机会。
  • 推动有意义的参与并获取链上强大的洞察和分析。
  • 优化去中心化生态系统中的活动和交易。

M3 DAO和LinkLayerAI相信推进Web3世界

M3 DAO与LinkLayerAI之间的合作突显了AI和Web3技术整合的价值和影响。这一联盟是旨在提升人们在数字环境中体验的又一进步。通过改善实用性和客户互动，两个项目展示了对使去中心化世界更加无缝、可访问和便捷的承诺。

对于LinkLayerAI来说，这次合作为其提供了一个机会，在为Web3客户提供切实利益的同时，增强其在国际去中心化市场的影响力。同时，M3 DAO利用LinkLayerAI的智能专业知识来弥合去中心化应用与切实奖励之间的差距。这一联盟在推动去中心化经济的进步和采用方面发挥着重要作用。凭借先进的可访问性、数字奖励和链上功能，M3 DAO和LinkLayerAI正在革新人们与DApps互动的方式。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2,5328+9,68%
EXPERT MONEY
EXPERT$0,000518+15,29%
FUND
FUND$0,01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165,92+2,19%
RealLink
REAL$0,06914+1,75%
DeFi
DEFI$0,000849+6,25%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0,00471-9,09%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 269,05
$105 269,05$105 269,05

+0,20%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 527,80
$3 527,80$3 527,80

+0,23%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5562
$2,5562$2,5562

+1,07%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,92
$166,92$166,92

+0,37%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,18001
$0,18001$0,18001

+0,43%