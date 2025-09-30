M3 DAO 与 LinkLayerAI 联手为 Web3 用户带来智能功能，提升客户参与度

M3 DAO是一个通过DeFi、区块链和元宇宙解决方案构建和管理数字生态系统的前沿Web3实体，宣布与由AI驱动的智能激励协议LinkLayerAI达成战略合作。基于这一合作关系，M3 DAO利用LinkLayerAI的智能激励基础设施加速Web3的采用，并将Web2用户引入去中心化领域。

M3 DAO是一个专注于赋能人们利用Web3生态系统的去中心化网络。通过这个网络，人们参与重要讨论。它是一个连接元宇宙、区块链和DeFi应用的成长平台，使人们能够与各种去中心化解决方案互动，实现有益目的。另一方面，LinkLayerAI是一个由策略代理驱动的激励协议，通过其链上激励结构，允许用户和数字平台高效执行链上活动（包括更智能的交易）。

M3 DAO利用LinkLayerAI的技术赋能其DAO用户

这一合作关系突显了一个关键问题：用户参与度和留存率仍然是许多Web3协议面临的重大挑战。M3 DAO通过与LinkLayerAI的联盟来解决这一问题，以推进去中心化生态系统内的用户互动。通过利用LinkLayerAI的智能基础设施，M3 DAO为其成员提供更智能的链上活动能力，使他们能够访问由LinkLayerAI的策略代理提供的智能和自动化功能。这种战略方法提高了M3 DAO用户在数字环境中的决策能力，并提升了他们在去中心化市场中的能力。

通过联手合作，两个平台使Web3用户能够利用AI驱动的智能工具来：

连接各种在线应用

在去中心化生态系统中获得更大的可见度和经济机会。

推动有意义的参与并获取链上强大的洞察和分析。

优化去中心化生态系统中的活动和交易。

M3 DAO和LinkLayerAI相信推进Web3世界

M3 DAO与LinkLayerAI之间的合作突显了AI和Web3技术整合的价值和影响。这一联盟是旨在提升人们在数字环境中体验的又一进步。通过改善实用性和客户互动，两个项目展示了对使去中心化世界更加无缝、可访问和便捷的承诺。

对于LinkLayerAI来说，这次合作为其提供了一个机会，在为Web3客户提供切实利益的同时，增强其在国际去中心化市场的影响力。同时，M3 DAO利用LinkLayerAI的智能专业知识来弥合去中心化应用与切实奖励之间的差距。这一联盟在推动去中心化经济的进步和采用方面发挥着重要作用。凭借先进的可访问性、数字奖励和链上功能，M3 DAO和LinkLayerAI正在革新人们与DApps互动的方式。