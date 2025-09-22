许多投资者关注BlockchainFX (BFX)时看到了熟悉的挑战：大量关于实用性的宣传，但仍然没有实际基础设施来证明其持久力。而Lyno AI (LYNO)的情况感觉相似，预售势头和人工智能驱动的讨论确实存在，但执行仍然主要停留在纸面上。所以问题很简单：为什么要选择那些仍在等待交付的项目，当另一个选择已经在现实世界中运行？

这个选择就是BlockDAG，这个项目正在2025年最佳加密货币预售中创造历史。其成千上万的X10、X30和X100矿机已经发往130多个国家，并将于9月25日通过觉醒测试网开始运行！没有其他预售币种在上市前就有真实硬件挖矿活动。FOMO（错失恐惧）是真实的，因为这不是未来的承诺；它正在此刻发生。

BlockDAG：上市前的真实硬件挖矿！

BlockDAG正在证明其与众不同之处：即使在官方上市前就有真实的硬件挖矿活动。数千台X10、X30和X100矿机正在发往130多个国家，并将于9月25日通过Stratum协议与觉醒测试网积极同步。

这不是模拟或占位符。这些设备将被插入、运行并验证交易。没有其他预售项目曾经实现过这一点，这使BlockDAG的地位独特，比那些仍停留在理论阶段的项目更具说服力。

硬件矿工与区块链之间的连接是投资者通常只在启动后才期望的关键步骤。在这里，它已经在发生。这意味着当主网上线时，网络不会从零开始；它将在实际使用中经过战斗测试和验证。通过数千名独立矿工实现的早期去中心化建立了信任并创造了紧迫感。这正是为什么许多人将BlockDAG视为2025年最佳加密货币预售之一。

预售本身就证明了这一点。BlockDAG已经筹集了近4.1亿美元，仅上个月就筹集了4000万美元，日均约100万美元。代币最初价格仅为0.001美元，目前在第30批次中定价为0.03美元。此外，这个价格在有限时间内已降至0.0013美元，使回报潜力提高了十倍！

确认的上市价格为0.05美元，早期投资回报率显而易见。早期阶段进入的投资者已经坐拥超过2,900%的回报。这种真实硬件、不断增长的采用率和有利可图的预售里程碑的组合，正是BlockDAG继续被称为2025年最佳加密货币预售之一的原因，也是为什么FOMO每天都在增长。

BlockchainFX：仍然是对未来可扩展性的押注

BlockchainFX (BFX)正在推进其预售，将自己定位为旨在将速度和可扩展性带入实际使用的项目。该币目前每代币定价为0.015美元，确认的上市价格为0.05美元。如果上市按计划进行，这种设置为早期参与者提供了明确的潜在收益空间。

投资者也在关注该项目承诺的更快交易和改进的网络性能，尽管这些功能仍在等待全面展示。随着预售活动的进行，BFX代币持有者本质上是在押注团队将技术声明转化为工作基础设施的能力。

早期兴趣与现实世界交付之间的这种差距，正是与已经显示执行证明的项目进行比较的原因。目前，BlockchainFX (BFX)将自己定位为风险回报游戏，对那些愿意进入预售的人有吸引力。

它在2025年最佳加密货币预售的讨论中有一席之地，但它是否能加入2025年顶级加密货币预售名单将完全取决于它如何将愿景转化为超越纸面的生态系统。

Lyno AI：套利野心，等待起飞

Lyno AI (LYNO)已经进入预售领域，围绕AI驱动的跨多个区块链套利进行强有力的宣传。该代币目前在早鸟阶段定价为0.05美元，销售已超过498,000个代币，筹集了约24,911美元。

一旦这个阶段结束，价格将上涨至0.055美元，目标预售价格为0.10美元。总供应量为4206.9亿代币，花费超过100美元的买家有机会通过预售赠品从100,000个LYNO代币池中获胜。这种结构旨在吸引生态系统中的大小参与者。

LYNO代币的支持者正在关注这些预售数字是否能转化为长期采用。该项目因其审计声明和路线图而受到关注，但交付将决定其真正的实力。

随着分析师讨论其上行潜力，该项目经常与2025年最佳加密货币预售一起被提及。一些人也认为它是2025年顶级加密货币预售之一，但真正的考验是执行是否与势头相匹配。目前，入场价格仍然使其成为投机投资者的讨论点。

总结

BlockchainFX (BFX)已将其预售价格设定为0.015美元，上市目标价格为0.05美元，如果团队能够实现其以速度为中心的目标，这将为投资者提供明确的利润路径。Lyno AI (LYNO)在早鸟阶段定价为0.05美元，通过代币赠品和计划在最终阶段移至0.10美元来吸引关注。这两个项目都在创造兴趣，但它们仍处于证明其现实世界实用性的阶段。

这就是BlockDAG与众不同的地方。随着数千台X系列矿机发往130多个国家，该项目不等到启动就展示其实力。这种罕见的设置，加上近4.1亿美元的预售收入，使其成为2025年最佳加密货币预售中的明确领导者。对许多人来说，它已经感觉像是今年的顶级加密货币预售。

