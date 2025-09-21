交易所DEX+
低风险DeFi：Vitalik Buterin对以太坊杀手级应用的愿景一文发表在BitcoinEthereumNews.com上。以太坊从未缺乏雄心。从最早的日子起，它就打出了成为"世界计算机"的大胆标语。以太坊网络将成为一个全球性的、去中心化的平台，开发者可以在这里构建从不可审查的社交网络到下一代金融市场的一切。然而十年过去了，那个能吸引数百万甚至数十亿人进入区块链的"杀手级应用"仍然顽固地遥不可及。现在，在一篇坦率的新帖子《低风险DeFi对以太坊的意义就像搜索对谷歌的意义一样》中，以太坊创始人Vitalik Buterin为平台的催化剂提出了论据：低风险DeFi。想象一下，不是加密货币赌场，不是赌ETH价格，而是更像谷歌的搜索。一种普遍有用、安静可靠且基础牢固到足以支撑整个经济生态系统的东西。来源：Vitalik Buterin在X上的发言 以太坊：从世界计算机到DeFi工作马 多年来，以太坊的叙事和ETH价格经历了相当大的起伏。在启动时，焦点全部集中在智能合约和不可阻挡的应用上，一种新型互联网。然后是ICO热潮，它将以太坊变成了一个筹集资金的机器，并引来了一波又一波的监管热度。有一段时间，NFT和数字艺术抢走了叙事。然后，DeFi夏季（及其后续的冬季）巩固了以太坊作为加密货币金融管道和投机场所的角色。每个叙事都反映了天才和成长的痛苦；这证明了平衡创新、采用和原则是多么困难。然而，在所有这些转变中，有些东西一直缺失：那种在炒作消退很久后仍能存活的日常应用。Buterin认为，谷歌有许多令人惊叹的产品，但仍然是搜索和搜索广告在支付账单。什么可以为以太坊服务类似的基础目的并推动ETH价格上涨？也许，他现在认为，这不是最新的迷因币彩票，而是传统的借贷、稳定币...

低风险 DeFi：Vitalik Buterin 对以太坊杀手级应用的愿景

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 22:01
以太坊从不缺乏雄心。从最初开始，它就打出了成为"世界计算机"的大胆口号。

以太坊网络将成为一个全球性的、去中心化的平台，开发者可以在这里构建从不受审查的社交网络到下一代金融市场的一切。

然而十年过去了，那个能吸引数百万甚至数十亿人使用区块链的"杀手级应用"仍然顽固地遥不可及。

现在，在一篇坦率的新帖子《低风险DeFi对以太坊的意义就像搜索对谷歌的意义一样》中，以太坊创始人Vitalik Buterin为平台的催化剂提出了论据：低风险DeFi。

想象的是更少的加密货币赌场、对ETH价格的赌博，而更多的是相当于谷歌搜索的东西。

一些普遍有用、安静可靠且基础扎实到足以支撑整个经济生态系统的东西。

来源：Vitalik Buterin在X上

以太坊：从世界计算机到DeFi工作马

多年来，以太坊的叙事和ETH价格经历了相当大的起伏。在推出时，焦点全在智能合约和不可阻挡的应用上，这是一种新型互联网。

然后是ICO热潮，它将以太坊变成了一个筹集资金的机器，并引来了一波又一波的监管热度。有一段时间，NFT和数字艺术抢走了叙事。

接着，DeFi之夏（及其随后的冬天）巩固了以太坊作为加密货币金融管道和投机场所的角色。

每个叙事都反映了天才和成长的痛苦；这证明了平衡创新、采用和原则是多么困难。

然而，在所有这些转变中，有些东西一直缺失：那种在炒作消退很久后仍能存活的日常应用。

Buterin认为，谷歌有许多令人惊叹的产品，但仍然是搜索和搜索广告在支付账单。

什么能为以太坊提供类似的基础目的并推动ETH价格上涨？

也许，他现在认为，不是最新的迷因币彩票，而是建立在链上的传统借贷、稳定币和低波动性储蓄产品（低风险DeFi）。

低风险DeFi的崛起：安静的成功故事

让我们暂时避开闪光点，看看什么是有效的。像Aave这样的协议，为蓝筹稳定币持续提供4-6%的存款利率，已经成为链上金融的支柱。

Compound、Summer.fi和JustLend都成功地度过了多个市场周期，同时吸引了真实用户、流动性和保守资本。

同时，像Lido和Rocket Pool这样的流动性质押服务向数百万人介绍了相对低技术风险的收益机会，允许用户在不运行基础设施的情况下获得质押奖励。

在保险方面，像Nexus Mutual和Cover Protocol这样的协议提供了额外的安全网，提供对智能合约漏洞和黑客攻击的保护，解决了将真实资产和严肃用户带到链上的主要焦虑之一。

杀手级应用很无聊，这正是重点

随着超过1700亿美元锁定在DeFi协议中，这是自2022年初以来的最高水平，叙事正从投机狂热转向可靠的基础设施。DeFi正在成长。

这种增长在加密货币泡沫之外也受到了关注：像《数字资产市场清晰法案》这样的新法规增加了急需的合法性，调查显示，如果有更清晰的规则，近一半的美国投资者会考虑DeFi。

至关重要的是，低风险DeFi是机构和传统金融的自然领域。所有那些大名鼎鼎的机构，从保险基金到资产管理公司，都在寻找高于通胀的收益，但对地毯式撤资和迷因代币戏剧过敏。

对它们（以及被通胀烧伤的普通储户）来说，稳定的借贷市场、收益产品和保险协议最终可能使以太坊变得像谷歌搜索一样无聊、值得信赖和具有粘性。

以太坊作为真正的价值存储

不要把无聊误认为无关紧要。以太坊联合创始人、加密世界的巨头Joseph Lubin最近预测，这种机构迁移可能会使ETH价格上涨100倍。

而且它将超越比特币成为全球金融的基础层。

随着流动性和使用率的上升，以及质押、DeFi和代币化锁定更多ETH，供应紧缩可能是真实的。

然而，随着资本从纯质押转向更高收益、更低风险的DeFi，价格波动性也可能平滑。

也许，仅仅是也许，使ETH成为即使是最厌恶风险的人也认可的真正价值存储。

以太坊通过迷因币、数字艺术、存在主义辩论以及比普通餐具更多的分叉的旅程，显示了构建不仅仅是革命性技术，而是一个真正的经济是多么困难。

Vitalik的最新论点不是为了登月计划，而是为了使管道值得信赖、可扩展并对每个人都有用。

如果低风险DeFi真的成为以太坊的"搜索引擎时刻"，它可能最终实现旧世界计算机的愿景，成为明天互联网中安静但必不可少的一部分。

来源：https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/21/low-risk-defi-vitalik-buterins-vision-for-ethereums-killer-app/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

