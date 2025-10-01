如果获批山寨币ETF，做多Solana、做空Litecoin交易具吸引力：K33

如果替代币ETF获得SEC批准，做多Solana、做空Litecoin的交易策略可能具有吸引力。

Grayscale的SOL信托基金占Solana流通供应量的0.1%，且从未低于其净资产价值交易。

该公司的LTC信托基金占Litecoin流通供应量的2.65%，并且经常以大幅折扣交易其基础资产。

如果证券交易委员会(SEC)批准替代币交易所交易基金(ETF)，与Litecoin(LTC)相比，Solana(SOL)受到Grayscale影响的潜在供应压力的可能性较低。

Solana和Litecoin ETF在SEC决定前引发讨论

K33研究主管Vetle Lunde在周二的报告中指出，如果SEC批准替代币ETF，Solana和Litecoin可能会出现投资者情绪分歧。

Lunde指出，如果替代币ETF推出，"做多SOL，做空LTC"的交易可能具有吸引力，他引用了Grayscale的Solana和Litecoin信托基金交易历史的差异。

该公司的Solana信托基金于2023年开始交易，仅占流通SOL供应量的0.1%，且从未低于其净资产价值(NAV)交易。K33指出，如果Grayscale的SOL信托基金转换为ETF，这消除了过剩供应冲击市场的风险。

另一方面，比其Solana同行更早公开交易的Grayscale Litecoin信托基金在2022年熊市期间以及2025年大部分时间都以大幅折扣交易。

Lunde强调，Grayscale持有LTC流通供应量的很大一部分——2.65%。鉴于其偶尔以折扣交易的历史，该公司的Litecoin信托基金在转换为ETF时可能会经历显著的资金流出。

"我们认为ETF推出后，做多SOL、做空LTC的交易具有吸引力，假设它们大约在同一时间推出。鉴于LTC对积极消息反应强烈的历史，我们可能会在推出后等待几天再采取行动。"

Grayscale SOL和LTC信托基金。来源：K33 Research

去年，Grayscale比特币和以太坊信托基金的大量资金流出也在各自推出期间给BTC和ETH ETF带来压力。然而，流入其他几种产品的资金在很大程度上能够抵消Grayscale的资金流出。

与比特币和以太坊ETF不同，Grayscale是仅有的三家申请LTC ETF的发行机构之一，另外两家是Canary Capital和CoinShares，"这意味着能够抵消潜在资金流出的发行机构更少，"报告指出。

K33的预测出现之际，美国证券交易委员会(SEC)批准了加密货币ETF的通用上市标准。监管机构预计将在10月初对Litecoin和Solana ETF申请做出决定，然后在本月晚些时候决定其他基金。

Solana和Litecoin交易价格分别约为210美元和107美元，在过去24小时内分别下跌2%和上涨0.1%。