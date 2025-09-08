Lisa与Doja Cat和RAYE合作的《Born Again》获得MTV VMA最佳K-Pop奖

DOJA CAT、RAYE 和 LISA（照片由 Frank Micelotta/Disney 通过 Getty Images 提供） Disney 通过 Getty Images 提供

BLACKPINK 的 Lisa 再次证明了自己在 MTV 音乐录影带大奖中的实力，尽管她无法出席 2025 年的颁奖典礼。

这位泰国超级巨星凭借与 Doja Cat 和 RAYE 合作的单曲"Born Again"在今年的 VMAs 最佳 K-Pop 类别中获得一项提名。虽然有人质疑这首英语流行单曲是否真的是 K-pop 歌曲，但 Lisa 今年的回归单曲和与 BLACKPINK 的巡演至少在 2025 年将她带回了韩国流行音乐产业。

虽然这位Alter Ego新星无法亲自接受她的"月亮人"奖杯，但她录制了一段获奖感言，在 VMAs 前奏节目中播出。

"能够获得这个奖项我感到非常荣幸，"Lisa 谈到她获得最佳 K-Pop 奖时说。"我要感谢 MTV 和 VMAs 的所有爱和支持。感谢 Doja Cat 和 RAYE 让'Born Again'成为如此特别的歌曲，以及[我的]

RCA 家族和 Team LLOUD，感谢你们帮助我走到今天。最后，对 Lilies 和 Blinks，没有你们我不可能做到这一切，所以谢谢你们，我爱你们。"

"Born Again"在最佳 K-Pop 类别中与 Lisa 的三位 BLACKPINK 队友竞争，包括 Jisoo 的"Earthquake"、Jennie 的"Like Jennie"和 Rosé 的"Toxic Till the End"。BTS 的 Jimin 的"Who"也获得提名，还有男团 Stray Kids 的"Chk Chk Boom"和女团 aespa 的"Whiplash"。

Lisa 获得最佳 K-Pop 奖标志着她在四年内第三次在该类别中获胜。

在 2021 年以嘻哈单曲"Lalisa"进行 K-pop 个人首秀后，Lisa 赢得了 2022 年最佳 K-Pop 奖，她在 BLACKPINK 队友的欢呼中亲自接受了这个奖项。除了在 2024 年的颁奖典礼上亮相和表演外，Lisa 还凭借其首张完整专辑Alter Ego的主打单曲"Rockstar"获得了最佳 K-Pop 奖。

现在，Lisa 已经在最佳 K-Pop 类别中获得三次胜利，与同为国际超级巨星的 BTS 并列该类别最多获奖次数。自 2019 年该奖项设立以来，两者都获得了三次奖杯，而 Stray Kids 则在 2023 年获得一次胜利。有趣的是，就像 Lisa 一样，BTS 获得最佳 K-Pop 奖的歌曲主要是用韩语和英语演唱的。Lisa 是唯一一位每次获得提名都赢得最佳 K-Pop 奖的艺人。

"Born Again"的胜利标志着 Doja Cat 的第六个 VMA。这也是 RAYE 的首次获奖，这位创作歌手去年凭借其突破性单曲"Genesis"在"Video for Good"类别中首次获得认可。

MTV 音乐录影带大奖最佳 K-Pop 历年获奖者

MTV 首次在 2019 年 VMAs 上引入最佳 K-Pop 音乐录影带奖项。虽然这让更多来自 K-pop 领域的艺人在节目中获得了更大的代表性，但它也招致了媒体和粉丝的一些批评，他们认为这个类别将韩国艺人与更多主要类别隔离开来。

