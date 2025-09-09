可能在146.55和149.55之间交易 – 大华银行集团

美元（USD）的快速上涨有望在回稳前测试148.80；149.55不太可能受到威胁。从长远来看，前景喜忧参半；美元目前可能在146.55至149.55之间交易。大华银行集团外汇分析师郭思良和谢彼得指出，美元上周二大幅上涨。

美元/日元前景喜忧参半

24小时观点："上周五，美元急剧下跌至146.80的低点，随后强劲反弹并收于147.38（-0.74%）。今天开盘时美元高开并继续上涨。这种快速上涨有望在回稳前测试148.80。即使美元突破148.80，也不太可能威胁到149.15的主要阻力位。下行方面，支撑位在147.90和147.50。"

1-3周观点："在我们上周三（9月30日，现价148.55）的最新更新中，我们强调'虽然美元前景积极，但它能否保持快速上涨步伐仍有待观察。'我们补充道，'需要关注的水平是149.55。'随后美元上涨至149.13的高点，但上周五，它暴跌并跌破了我们的'强支撑'水平。从之前的强劲上涨回落后，上周五的急剧下跌并未转化为有意义的下行动能积累。此外，美元今天开盘时高开。这种剧烈但短暂的波动导致前景喜忧参半。目前，美元可能在146.55和149.55之间交易。"