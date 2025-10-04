交易所DEX+
迷因币季节正在升温，迷因交易者正在寻找新的机会。虽然像Dogecoin和Shiba Inu这样的传统名称仍然是讨论的核心，但一个新的预售竞争者Layer Brett (LBRETT)正在吸引越来越多零售商和鲸鱼的关注。这些代币之间的比较揭示了[...]变化的动态。这篇文章《Layer Brett引发迷因币季节回归，Dogecoin和Shiba Inu持有者瞄准1,000%涨幅》首次发表于Live Bitcoin News。

Layer Brett 引发迷因币季节回归，Dogecoin 和 Shiba Inu 持有者瞄准 1,000% 涨幅

作者：LiveBitcoinNews
2025/10/04 01:00
Solayer
LAYER$0,2521-1,40%
Memecoin
MEME$0,001688+2,42%
BitShiba
SHIBA$0,00000000052+3,37%
1
1$0,02936+19,39%
Wink
LIKE$0,004968+3,09%

迷因币季节再度升温，迷因交易者正在寻找新的机会。虽然像狗狗币和柴犬币这样的传统名称仍然是讨论的核心，但一个新的预售竞争者，Layer Brett (LBRETT)，正在吸引越来越多散户和大户的关注。

这些代币之间的比较揭示了迷因币如何为下一轮牛市定位的动态变化。

Layer Brett (LBRETT) 的预售正在引领潮流

Layer Brett (LBRETT) 迅速成为2025年的头条预售项目。每个LBRETT仅售$0.0058，投资者纷纷涌入，分析师预测如果势头持续，可能会有100倍的上涨空间。这种抛物线式的预测使LBRETT与DOGE和SHIB直接竞争，成为今年最引人注目的迷因币之一。

与许多迷因币不同，LBRETT带来了技术优势。它利用以太坊Layer 2解决方案提供高达10,000 TPS的吞吐量，gas费用低至$0.001。这使它比最先进的竞争对手更快更便宜。计划中包含NFT和DeFi，使Layer Brett的存在超越了单纯的迷因叙事。

为了进一步吸引早期参与者，预售提供质押功能，奖励仍超过600%，让投资者有机会在等待代币首次亮相期间赚取可观的被动收入。随着预售轮次迅速售罄，LBRETT正在成为推动迷因币季节重新获得信心的代币。

狗狗币 (DOGE) 仍然拥有品牌力量

狗狗币 (DOGE) 仍然是迷因币无可争议的先驱，其文化意义继续具有影响力。分析师表示，如果更广泛的加密市场进入狂热阶段，DOGE可能会迎来新一轮涨势，预测显示上涨幅度可达1,000%。

DOGE的韧性在于其无与伦比的知名度。它一直在多个熊市中存活下来，常常随着散户资金流入而强势反弹。虽然批评者认为DOGE缺乏重大发展限制了其潜力，但社区驱动的势头一次又一次证明，单凭品牌力量就能推动涨势。

随着迷因季节重新点燃，DOGE可能没有与Layer Brett相同的原始上涨潜力，但它仍然被定位为较安全的迷因币投注之一。

柴犬币 (SHIB) 瞄准更大的涨势

柴犬币 (SHIB) 在过去几年里从一个迷因发展成为一个生态系统。在Shibarium的持续发展、代币销毁和蓬勃发展的社区之间，SHIB继续吸引寻找良好上涨空间的交易者。目前的预测表明，如果采用规模与更广泛的迷因币热情同步增长，SHIB也可能带来高达1,000%的收益。

SHIB的优势在于其不断发展的基础设施。通过分层实用工具，如去中心化应用程序和持续的销毁机制，SHIB正在努力维持长期增长。然而，与DOGE一样，SHIB已经是一个价值数十亿美元的项目，这限制了其与像LBRETT这样的新进入者相比的指数回报潜力。

交易者看到更大机会的地方

比较狗狗币、柴犬币和Layer Brett突显了迷因币中的能量转变。DOGE在知名度上仍然占主导地位，SHIB继续构建其生态系统，但LBRETT正在将迷因文化与真实基础设施和代币经济学结构相结合，这可能在百分比方面超过其他两者。

以仅$0.0058的预售价格，超过600%的质押奖励，以及100万美元的大型赠品，Layer Brett正在开辟其不仅仅是投机飞行器的地位。交易者越来越多地称其为针对那些追求改变生活的倍数的人的更好的不对称投注。

在预售结束前立即获取您的Layer Brett！

了解更多关于Layer Brett (LBRETT)：

预售：LayerBrett | 快速且有回报的Layer 2区块链

Telegram：查看 @layerbrett

X：Layer Brett (@LayerBrett) / X

免责声明：这是一篇付费文章，不应被视为新闻/建议。LiveBitcoinNews对本新闻稿中提及的内容、产品或服务导致的任何损失或损害不承担责任。

文章"Layer Brett引发迷因币季节回归，狗狗币和柴犬币持有者瞄准1,000%涨幅"首次发表于Live Bitcoin News。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

