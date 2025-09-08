《最后仪式》主演帕特里克·威尔逊相信超自然现象吗？

Patrick Wilson、Ben Hardy和Vera Farmiga在《招魂：最后仪式》中。 华纳兄弟影业/新线影业

在五部《招魂电影宇宙》电影中饰演Ed Warren长达12年后，Patrick Wilson对超自然现象的看法是否有所改变？

当然，Wilson再次与饰演Ed妻子兼恶魔学家Lorraine Warren的Vera Farmiga合作，出演《招魂：最后仪式》。该片在周末上映后取得了开门红，国内票房估计达8300万美元。

Wilson和Farmiga首次在2013年恐怖片《招魂》中饰演Ed和Lorraine Warren，随后在2016年的《招魂2》和2021年的《招魂3：是恶魔逼我的》中继续扮演这些角色。在第二部和第三部《招魂》电影之间，Wilson和Farmiga在2019年的《招魂电影宇宙》衍生片《安娜贝尔回家了》中再次饰演Ed和Lorraine Warren。

在二月份为他的电影《婚姻中的米勒一家》进行的Zoom对话中，Wilson回顾了他在《招魂》系列电影中的工作，以及这是否改变了他在2012年首次饰演Ed Warren之前对超自然现象的看法。

"我感觉我见过很多，听过很多，当然，你会遇到粉丝说，'你知道，这也发生在我身上了'，我不禁通过我的Ed Warren的眼睛来看待这些——不是Ed Warren本人——而是我饰演的Ed Warren，"Wilson说。"我觉得如果我学到了什么，那就是没有什么能让我感到震惊。因为我读过的东西，无论是某人的事实还是他们的观点，如果有人说'我看到了这个'或'我看到了那个'，超自然世界中的任何事情都不会让我感到震惊。"

因此，Wilson说，他不会对任何声称经历过超自然事件的人进行评判。

"我认为我学到的最重要的事情之一可能是，我不会评判任何[人们声称的事情]，

因为我认为无论一个人是正在经历某事，还是他们想象出来的，或者是精神疾病，或者是恶魔，这真的无关紧要，最终结果是一样的，"Wilson解释道。"让我们尝试达到一个和平与舒适的状态。

"不是说我以前是个很爱评判的人，但你可能会走向另一个极端。你可能会拍完这些电影后说，'天啊，这完全是胡扯，我一点都不相信'，但我不会那样，"Wilson补充道。"我仍然对[一切]持开放态度，最终结果仍然是一样的，即没有什么能让我震惊，最终这真的无关紧要。世界上有太多无法解释的事情。"

事实上，就在我们的Zoom对话之前，Wilson经历了一件无法解释的事情。

"今早我在想我的牙医，想着'我很久没去看牙医了。我在英国待了好几个月了'，突然，在和你进行Zoom通话之前，我真的收到了我牙医的短信，"Wilson说。"我已经八个月没给我的牙医发短信了，今早我想，'我得去看牙医了！'然后我就收到了短信。这其中有什么联系吗？我想，'为什么？为什么是今天？'我认为世界上存在另一种力量。"

Patrick Wilson会邀请安娜贝尔过夜吗？

由Michael Chaves执导的《招魂：最后仪式》故事始于1964年，年轻的Ed和Lorraine Warren（由Orion Smith和Madison Lawlor饰演）通过一面闹鬼的镜子首次遭遇恶魔存在。当怀孕九个月的Lorraine触摸镜子时，她被惊吓进入分娩状态，经过一次惊险的分娩后生下了他们的女儿Judy。

电影随后转到1986年，由于Ed的心脏虚弱，Warren夫妇不再进行超自然调查。

但当这对夫妇22年前遇到的镜子出现在宾夕法尼亚州的一所房子里，恶魔灵体正在折磨Smurl一家时，Warren夫妇别无选择，只能介入，因为这起闹鬼事件吸引了他们现已成年的女儿Judy（Mia Tomlinson饰演）前往该住所，而Lorraine感觉到她处于严重危险中。

《招魂：最后仪式》还有Ben Hardy饰演Judy的男友Tony Spera，Steve Coulter饰演Gordon神父，Elliot Cowan饰演Jack Smurl，以及Rebecca Calder饰演Janet Smurl。

此外，《招魂：最后仪式》还回顾了《招魂电影宇宙》中最著名的两件闹鬼物品——恶魔修女Valak和被恶魔附身的安娜贝尔娃娃。

说到恐怖物品，Wilson会邀请《招魂》电影中的安娜贝尔娃娃——不是真实的那个——来家里过夜吗？答案可能会让你感到惊讶。

"哦，是的，我绝对会邀请安娜贝尔过来。是的，那些东西都不会吓到我。我觉得这可能是无知还是傲慢，两者之间的界限非常细微，"Wilson笑着说。"我基本上会在我家里放一个文物室，因为我要么太蠢要么太有技巧，所以是的，我完全会把那个娃娃放在我家里。"

R级电影《招魂：最后仪式》现已在全国各地影院上映。

