《最后仪式》的票房纪录毫无道理

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:37
招魂：最后仪式

华纳兄弟

招魂：最后仪式如票房行话所说"吓出了成绩"，以1.87亿美元的全球票房创下了恐怖片史上最佳首映周末之一，几乎立即使其预算翻了四倍。

它...真的好看吗？这取决于你问谁，虽然影评人有自己的看法，但观众才是最终的决定者，我认为这个故事值得展开。我已将招魂宇宙（包括两组衍生电影）按评分排序，结果显示，在打破平局后，最后仪式排名最低。但它即将在短时间内成为最赚钱的一部。以下是列表。

  • 招魂 – 86%影评人评分，83%观众评分
  • 招魂2 – 80%影评人评分，82%观众评分
  • 安娜贝尔：造孽 – 70%影评人评分，68%观众评分
  • 安娜贝尔回家 – 64%影评人评分，70%观众评分
  • 招魂3：是恶魔逼我的 – 56%影评人评分，83%观众评分
  • 招魂：最后仪式 – 56%影评人评分，79%观众评分
  • 修女2 – 51%影评人评分，72%观众评分
  • 安娜贝尔 – 28%影评人评分，35%观众评分
  • 修女 – 24%影评人评分，35%观众评分

这里有些有趣的事情需要注意，虽然修女安娜贝尔的第一部在影评人和观众中都是灾难，但它们的续集大多改进了表现并制作出了更好的电影。另一个现象是，尽管影评人评分差异很大，相差30%，但所有招魂电影的观众评分都在79%到83%之间。

招魂：最后仪式

华纳兄弟

现在，让我们看看票房，暂不考虑最后仪式，因为它才刚刚开始。这太疯狂了：

  • 修女 – 3.66亿美元
  • 招魂2 – 3.22亿美元
  • 招魂 – 3.2亿美元
  • 安娜贝尔：造孽 – 3.06亿美元
  • 修女2 – 2.61亿美元
  • 安娜贝尔 – 2.57亿美元
  • 安娜贝尔回家 – 2.31亿美元
  • 招魂3：是恶魔逼我的 – 2.06亿美元

等等，什么？这个列表太奇怪了。你是说在招魂宇宙中所有电影中，最差的一部修女，票房最高？这本身就很奇怪，其次，票房最低的招魂电影，也就是之前的是恶魔逼我的，拥有相同的影评人和观众评分，仅比招魂：最后仪式首映周末高出2000万美元。现在，最后仪式似乎很可能轻松达到4亿美元或更多，如果实现，它将跻身有史以来票房最高的恐怖片前10名。5亿美元将使它进入前5名。

我能想到的唯一解释是这里有某种"复仇者联盟：终局之战"效应，最后仪式被宣传为招魂宇宙的最终篇章，所有过去的粉丝都想来观看，即使他们曾经断断续续地关注这个系列。考虑到它及其衍生作品的盈利能力，我实际上并不相信这会是最后一部招魂电影，但这是我最好的猜测。

我不明白。我很高兴人们喜欢它，但我就是不明白。

购买我的科幻小说英雄杀手系列地球人三部曲

来源：https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/09/08/why-the-conjuring-last-rites-record-box-office-makes-no-sense/

