最后48小时：XRP Tundra预售承诺为早期加密货币投资者带来类似以太坊的回报

作者：CoinPedia
2025/10/05 22:00
瑞波币
XRP$2.5475+10.32%
以太坊
ETH$3,529.36+0.53%
TokenFi
TOKEN$0.00717-1.19%
Moonveil
MORE$0.004717-8.90%
Major
MAJOR$0.10154+0.92%
xrp-tundra (6)

这篇文章"最后48小时：XRP Tundra预售承诺为早期加密投资者带来以太坊式回报"首次发表于Coinpedia金融科技新闻

以太坊的早期投资者常被誉为加密货币历史上最幸运的一群人。在2014年的首次代币发行(ICO)期间，ETH的价格约为每个代币0.31美元，首12小时内售出超过700万个ETH。到2017年以太坊达到第一个重要高峰时，这些ICO分配的价值已经增长了数千倍。在销售期间500美元的投资在短短三年内价值超过100万美元，而坚持持有的长期投资者随着ETH攀升至4,800美元以上，获得了更加显著的收益。

XRP Tundra正吸引着类似的关注。随着第5阶段接近尾声，预售提供明确的发布估值、双代币机制和质押权利，共同创造了让人回想起以太坊早期优势的条件。对于希望在上市前确保仓位的投资者来说，时间正在紧缩。

两种代币，一次购买

以太坊以单一代币启动，而Tundra提供双重曝光。每次购买都会获得基于Solana的实用和收益代币TUNDRA-S，以及免费的XRPL治理和储备资产TUNDRA-X。

xrp-tundra

在第5阶段，TUNDRA-S的价格为0.091美元，买家可获得15%的代币奖励。每笔交易还会提供价值0.0455美元的免费TUNDRA-X。上市时，价值将锁定在更高水平：TUNDRA-S为2.50美元，TUNDRA-X为1.25美元。这一倍数定义了预售的吸引力，呼应了以太坊从低于一美元的代币到建立财富的早期轨迹。

DAMM V2：守护发布

以太坊的成功并没有使其在形成期免受波动影响。XRP Tundra通过Meteora的DAMM V2流动性池直接将韧性构建到其发布中。这些池应用动态费用，开始时接近50%并随时间减少，防止机器人和早期抛售。

流动性头寸被代币化为NFT，为提供者提供灵活性并确保透明度。永久流动性锁定保证深度，交易产生的费用被重定向到Cryo Vault质押奖励中。这将可能是投机性的波动转变为参与者价值的长期强化。

XRP终于获得原生收益

XRP长期以来一直是支付和结算领域的领导者，但持有者缺乏一个关键选项：链上收益。XRP Tundra通过建立在XRPL上的质押机制Cryo Vaults解决了这个问题。投资者将能够锁定XRP 7至90天，奖励由Frost Keys增强，这些NFT可以提高APY或减少锁定时间。在最大条件下，年收益率可达30%。

one-purchase-two-tokens

质押尚未上线，但预售参与可确保保证金库访问权。由于Cryo Vaults容量有限，早期买家可以确保在更广泛需求之前进入收益系统。

通过验证实现透明度

对于预售投资者来说，安全与定价同样重要。XRP Tundra已经接受了Cyberscope、Solidproof和Freshcoins的独立审计。团队身份也已通过Vital Block KYC确认。

这些公开文件提供了保证，证明Tundra背后的合约、代币经济学和团队已经过审查——这是以太坊最早期缺乏的一种问责水平。

基于明确结果构建的预售

以太坊的崛起展示了当代币经济学与早期参与相结合时可能实现的成果。XRP Tundra的预售提供类似机制：固定发布价格、双代币分配和保证质押权利，创造可衡量的结果而非投机。

包括Crypto Infinity在内的独立报道已经强调了预售超越市场反弹创造财富的能力。随着第5阶段接近尾声，投资者面临有限的窗口，可以在代币重新估值至发布水平之前以预售价格确保分配。

在下一阶段前确保您的金库访问权

以太坊的早期支持者通过结构化入口点建立了财富。XRP Tundra现在提供了一个可比较的机会——双代币、质押权利和固定发布定价。随着第5阶段接近尾声，分配有限。探索预售，查看审计，并预留您的Cryo Vault访问权。

网站：https://www.xrptundra.com/
Medium：https://medium.com/@xrptundra
Telegram：https://t.me/xrptundra
X：https://x.com/Xrptundra

联系人：Tim Fénix，contact@xrptundra.com

