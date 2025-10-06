交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
帖子《湖人减轻卢卡·东契奇的工作量；JJ雷迪克解释原因》发表于BitcoinEthereumNews.com。达拉斯，德克萨斯州 - 2025年4月9日：洛杉矶湖人队的卢卡·东契奇#77在美国航空中心对阵达拉斯独行侠的比赛前热身。用户须知：用户明确承认并同意，通过下载和使用此照片，用户同意Getty Images许可协议的条款和条件。（照片由Sam Hodde/Getty Images提供）Getty Images 卢卡·东契奇没有参加洛杉矶湖人队的季前赛首场比赛。虽然一场表演赛的结果是最不重要的方面，但紫金军团以103-81输给了菲尼克斯太阳队。在缺席了周五在棕榈沙漠的失利后，东契奇也不会出战周日对阵金州勇士的客场比赛。在湖人队输给太阳队后解释这一决定时，主教练JJ雷迪克表示："我们将利用下周继续让他在身体、精力和所有这些方面保持良好状态。他在训练营的前两天表现很好，[但]强度很大。考虑到他今年夏天的工作量，我认为适当减轻一下是有道理的。" 雷迪克指出，在休赛期转变为苗条身材后，这位登上《男性健康》杂志封面的五届全明星球员"在身体和精神上都处于极佳状态"。洛杉矶的主帅还表示，湖人球迷不必等到常规赛开始就能看到这位瘦身后的东契奇上场。"我们的期望[是]卢卡将会参加季前赛，"雷迪克说道。 布朗尼·詹姆斯在艰难的季前赛首秀后专注于积极方面 除了东契奇外，勒布朗·詹姆斯、马库斯·斯马特、加布·文森特和马克西·克莱伯...帖子《湖人减轻卢卡·东契奇的工作量；JJ雷迪克解释原因》发表于BitcoinEthereumNews.com。达拉斯，德克萨斯州 - 2025年4月9日：洛杉矶湖人队的卢卡·东契奇#77在美国航空中心对阵达拉斯独行侠的比赛前热身。用户须知：用户明确承认并同意，通过下载和使用此照片，用户同意Getty Images许可协议的条款和条件。（照片由Sam Hodde/Getty Images提供）Getty Images 卢卡·东契奇没有参加洛杉矶湖人队的季前赛首场比赛。虽然一场表演赛的结果是最不重要的方面，但紫金军团以103-81输给了菲尼克斯太阳队。在缺席了周五在棕榈沙漠的失利后，东契奇也不会出战周日对阵金州勇士的客场比赛。在湖人队输给太阳队后解释这一决定时，主教练JJ雷迪克表示："我们将利用下周继续让他在身体、精力和所有这些方面保持良好状态。他在训练营的前两天表现很好，[但]强度很大。考虑到他今年夏天的工作量，我认为适当减轻一下是有道理的。" 雷迪克指出，在休赛期转变为苗条身材后，这位登上《男性健康》杂志封面的五届全明星球员"在身体和精神上都处于极佳状态"。洛杉矶的主帅还表示，湖人球迷不必等到常规赛开始就能看到这位瘦身后的东契奇上场。"我们的期望[是]卢卡将会参加季前赛，"雷迪克说道。 布朗尼·詹姆斯在艰难的季前赛首秀后专注于积极方面 除了东契奇外，勒布朗·詹姆斯、马库斯·斯马特、加布·文森特和马克西·克莱伯...

湖人队减轻卢卡·东契奇的工作量；JJ雷迪克解释原因

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 06:11
WHY
WHY$0.00000002282-4.07%
COM
COM$0.006532+5.55%
SQUID MEME
GAME$43.9477-1.92%
Seed.Photo
PHOTO$0.4998-0.97%
Notcoin
NOT$0.0007617-1.41%

达拉斯，德克萨斯州 – 2025年4月9日：洛杉矶湖人队77号卢卡·东契奇在美国航空中心对阵达拉斯独行侠的比赛前热身。用户须知：用户明确承认并同意，通过下载和/或使用此照片，用户同意遵守盖蒂图片社许可协议的条款和条件。（照片由Sam Hodde/盖蒂图片社提供）

盖蒂图片社

卢卡·东契奇没有参加洛杉矶湖人队的季前赛首战。虽然一场表演赛的结果是最不重要的方面，但紫金军团以103-81输给了菲尼克斯太阳队。在缺席了周五在棕榈沙漠的失利后，东契奇也不会出战周日对阵金州勇士队的客场比赛。

在解释湖人队输给太阳队后的这一决定时，主教练JJ雷迪克表示："我们将利用下周继续让他在身体、精力和所有这些方面保持良好状态。他在训练营的前两天表现很好，[但]强度很大。考虑到他今年夏天的工作量，我认为适当减轻负担是有道理的。"

雷迪克指出，在休赛期转变为苗条身材后，这位登上《男性健康》杂志封面的五届全明星球员"在身体和精神上都处于极佳状态"。

洛杉矶的主帅还表示，湖人队球迷不必等到常规赛开始才能看到这位身材更加精瘦的东契奇上场。"我们的预期[是]卢卡将会参加季前赛，"雷迪克说道。

布朗尼·詹姆斯在艰难的季前赛首战后专注于积极方面

与东契奇一样，勒布朗·詹姆斯、马库斯·斯马特、加布·文森特和马克西·克莱伯都没有参加湖人队周五的首场热身赛。这为布朗尼·詹姆斯创造了充分的机会。

不幸的是，作为球队第一波替补阵容的一部分首次上场的布朗尼，难以找到自己的节奏。詹姆斯在场上12投仅1中。他唯一的命中是第三节的一个三分球。他在三分线外的其他七次尝试都未能命中。

然而，据LakersNation.com的马修·瓦伦托报道，赛后即将在周一迎来21岁生日的詹姆斯表示："我觉得那些投篮质量还不错。"这位2024年第二轮选秀表示："没有仓促，没有强行出手。我的腿部支撑没有达到我想要的程度，所以很多投篮都偏短，但大多数都在线上。我觉得我本可以投进那些球。我觉得我选择了一些好的投篮机会。"

这位前南加州大学的佼佼者拒绝让那些失误影响自己的信心。他还继续展示了在控球方面更高的舒适度。这是他在夏季联赛中展示的成长的延续。

"我确实感觉更加自在，特别是在持球时，以及在防守和进攻战术方面，"詹姆斯在比赛失利后表示。"但我只是在尝试适应。仍在摸索自己的方式，并继续成长。"

这种进步帮助他在罚球线上得到了五分，使他尽管在场上投篮挣扎，但最终仍然拿到了八分。

值得称赞的是，正如詹姆斯所指出的，这些失误也没有分散他在防守端的注意力。球场的这一方面是湖人队对他能够做出贡献最有信心的地方。

"作为一名球员，他变得更加自在和自信，"雷迪克表示。"在技巧、阅读比赛等所有方面都有所提高，但在个人训练和小组环境中提高这些能力与在5对5的比赛中做到这一点有很大区别。...他与一年前相比是一个完全不同的球员。我认为他去年在发展联盟所做的事情对他在这个水平上打球的适应性有巨大帮助。"

在湖人队发展联盟附属球队一年的显著成长后，詹姆斯取得了进步，这为他在第二个职业赛季中实现另一个有意义的飞跃奠定了基础。他即将年满21岁，这反映出他还有多大的上升空间。

来源：https://www.forbes.com/sites/bobbykrivitsk/2025/10/05/lakers-scaling-back-luka-doncics-workload-jj-redick-explains-why/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5328+9.68%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.000518+15.29%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.92+2.19%
RealLink
REAL$0.06914+1.75%
DeFi
DEFI$0.000849+6.25%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-9.09%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,174.13
$105,174.13$105,174.13

+0.11%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,529.36
$3,529.36$3,529.36

+0.28%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5475
$2.5475$2.5475

+0.72%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.57
$166.57$166.57

+0.16%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.18025
$0.18025$0.18025

+0.56%