湖人队减轻卢卡·东契奇的工作量；JJ雷迪克解释原因

卢卡·东契奇没有参加洛杉矶湖人队的季前赛首战。虽然一场表演赛的结果是最不重要的方面，但紫金军团以103-81输给了菲尼克斯太阳队。在缺席了周五在棕榈沙漠的失利后，东契奇也不会出战周日对阵金州勇士队的客场比赛。

在解释湖人队输给太阳队后的这一决定时，主教练JJ雷迪克表示："我们将利用下周继续让他在身体、精力和所有这些方面保持良好状态。他在训练营的前两天表现很好，[但]强度很大。考虑到他今年夏天的工作量，我认为适当减轻负担是有道理的。"

雷迪克指出，在休赛期转变为苗条身材后，这位登上《男性健康》杂志封面的五届全明星球员"在身体和精神上都处于极佳状态"。

洛杉矶的主帅还表示，湖人队球迷不必等到常规赛开始才能看到这位身材更加精瘦的东契奇上场。"我们的预期[是]卢卡将会参加季前赛，"雷迪克说道。

布朗尼·詹姆斯在艰难的季前赛首战后专注于积极方面

与东契奇一样，勒布朗·詹姆斯、马库斯·斯马特、加布·文森特和马克西·克莱伯都没有参加湖人队周五的首场热身赛。这为布朗尼·詹姆斯创造了充分的机会。

不幸的是，作为球队第一波替补阵容的一部分首次上场的布朗尼，难以找到自己的节奏。詹姆斯在场上12投仅1中。他唯一的命中是第三节的一个三分球。他在三分线外的其他七次尝试都未能命中。

然而，据LakersNation.com的马修·瓦伦托报道，赛后即将在周一迎来21岁生日的詹姆斯表示："我觉得那些投篮质量还不错。"这位2024年第二轮选秀表示："没有仓促，没有强行出手。我的腿部支撑没有达到我想要的程度，所以很多投篮都偏短，但大多数都在线上。我觉得我本可以投进那些球。我觉得我选择了一些好的投篮机会。"

这位前南加州大学的佼佼者拒绝让那些失误影响自己的信心。他还继续展示了在控球方面更高的舒适度。这是他在夏季联赛中展示的成长的延续。

"我确实感觉更加自在，特别是在持球时，以及在防守和进攻战术方面，"詹姆斯在比赛失利后表示。"但我只是在尝试适应。仍在摸索自己的方式，并继续成长。"

这种进步帮助他在罚球线上得到了五分，使他尽管在场上投篮挣扎，但最终仍然拿到了八分。

值得称赞的是，正如詹姆斯所指出的，这些失误也没有分散他在防守端的注意力。球场的这一方面是湖人队对他能够做出贡献最有信心的地方。

"作为一名球员，他变得更加自在和自信，"雷迪克表示。"在技巧、阅读比赛等所有方面都有所提高，但在个人训练和小组环境中提高这些能力与在5对5的比赛中做到这一点有很大区别。...他与一年前相比是一个完全不同的球员。我认为他去年在发展联盟所做的事情对他在这个水平上打球的适应性有巨大帮助。"

在湖人队发展联盟附属球队一年的显著成长后，詹姆斯取得了进步，这为他在第二个职业赛季中实现另一个有意义的飞跃奠定了基础。他即将年满21岁，这反映出他还有多大的上升空间。