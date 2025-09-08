Lady Gaga将MTV VMAs年度艺人奖献给未婚夫和粉丝们

Lady Gaga 在2025年9月7日于纽约埃尔蒙特UBS竞技场举行的2025年MTV音乐录影带大奖上台领取年度艺人奖。 Getty Images for MTV

Lady Gaga在2025年MTV音乐录影带大奖颁奖典礼上获得年度艺人奖时，在她的获奖感言中向一些特别的人表达了感谢。

Gaga在周日由LL Cool J主持的MTV VMAs上短暂露面。在颁奖典礼开始时，在Doja Cat和Kenny G表演"Jealous Type"之后，音乐人Lenny Kravitz向Gaga颁发了当晚的第一个奖杯。

"准备这场演出时，我想到获得今晚这个奖项对我意味着多少，我无法表达这对我的意义，"Gaga在纽约埃尔蒙特UBS竞技场的舞台上宣读准备好的演讲稿时说道。"我思考了作为一名艺术家获得奖励意味着什么，为已经如此有价值的事情而获得奖励。"

"成为一名艺术家是尝试连接世界各地人们灵魂的努力，"这位"Abracadabra"歌手继续说道。"成为一名艺术家是一种修养，一种旨在触及某人内心并在那里生根，提醒他们去梦想的技艺。成为一名艺术家是一种责任，让观众在任何时刻都能微笑、舞蹈、哭泣、释放。这是一种建立理解和庆祝社区的方式。"

Lady Gaga在2025年MTV音乐录影带大奖后台摆姿势。 Kevin Mazur/Getty Images for MTV

Gaga在粉丝投票的奖项中击败了Bad Bunny、Beyoncé、Kendrick Lamar、Morgan Wallen、Taylor Swift和The Weeknd。她也是今年VMAs获得提名最多的艺人，共有12项提名。在她的演讲中，她为粉丝们送上了一些鼓励的话。

"我希望当你们穿越日常生活的混乱时，能记住你生活中艺术的重要性，你可以依靠自己和简单的技能来保持完整，"她说。"你的排练，你的纪律，你的技艺因其热情而值得被奖励。你穿越生活的方式是标志性的、罕见的——它完全属于你自己。"

"我把这个奖项献给观众，"Gaga补充道。"你们，你们非常值得拥有一个闪耀的舞台，我向你们所有人致以我的掌声。谢谢你们，小怪物们，我的粉丝们，一直支持我，一直支持我内心的怪物。"

在结束演讲之前，Gaga特别提到了她的未婚夫Michael Polansky，他们于2024年订婚。Polansky被列为Gaga三月发行的《Mayhem》专辑的执行制作人和作词人。

"对于我在所有事情上的伙伴，Michael，今年与你一起创作是一个美丽、美丽的梦想，你一直是我每一步的伙伴，"她说。"我也把这个奖项献给你，我的爱。"

"我希望能留下来观看所有这些精彩的表演，但我必须回到麦迪逊广场花园，"Gaga总结道，她指的是今晚在纽约市竞技场举行的她的Mayhem Ball巡演音乐会。

虽然Gaga没有留下来参加VMAs的剩余部分，但她还在MSG预先录制的环节中表演了"Abracadabra"和她最近发布的歌曲"The Dead Dance"。"The Dead Dance"收录在Netflix热门剧集《星期三》第二季的原声带中，Gaga在剧中还饰演了一个名为Rosaline Rotwood的新角色。