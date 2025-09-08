交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《Lady Gaga将MTV VMAs年度艺人奖献给未婚夫和粉丝》发表于BitcoinEthereumNews.com。Lady Gaga于2025年9月7日在纽约埃尔蒙特UBS竞技场举行的2025年MTV音乐录影带大奖上台领取年度艺人奖。Getty Images for MTV Lady Gaga在2025年MTV音乐录影带大奖上获得年度艺人奖时，在获奖感言中向一些特别的人表达了感谢。Gaga在由LL Cool J主持的周日MTV VMAs上短暂亮相。在颁奖典礼开始时，继Doja Cat和Kenny G表演《Jealous Type》之后，音乐人Lenny Kravitz向Gaga颁发了当晚的第一个奖杯。"准备这场演出时，我想到获得今晚这个奖项对我意味着多少，我无法开始告诉你们这对我意味着什么，"Gaga在纽约埃尔蒙特UBS竞技场的舞台上宣读准备好的演讲稿时说道。"我思考了作为一名艺术家获得奖励意味着什么，为已经如此有回报的事情而获得奖励。""作为一名艺术家是尝试连接世界各地人们灵魂的努力，"这位《Abracadabra》歌手继续说道。"作为一名艺术家是一种纪律，一种旨在触及某人内心并在那里生根的工艺，提醒他们去梦想。作为一名艺术家有责任让观众微笑、跳舞、哭泣，在任何时刻释放情感。这是建立理解和庆祝社区的一种方式。"Lady Gaga在2025年MTV音乐录影带大奖后台摆姿势。Kevin Mazur/Getty Images for MTV Gaga在粉丝投票的奖项中击败了Bad Bunny、Beyoncé、Kendrick Lamar、Morgan Wallen、Taylor Swift和The Weeknd。她也是今年VMAs获得提名最多的艺术家，共有12项提名。在她的演讲中，她发表了一些鼓励的话语...文章《Lady Gaga将MTV VMAs年度艺人奖献给未婚夫和粉丝》发表于BitcoinEthereumNews.com。Lady Gaga于2025年9月7日在纽约埃尔蒙特UBS竞技场举行的2025年MTV音乐录影带大奖上台领取年度艺人奖。Getty Images for MTV Lady Gaga在2025年MTV音乐录影带大奖上获得年度艺人奖时，在获奖感言中向一些特别的人表达了感谢。Gaga在由LL Cool J主持的周日MTV VMAs上短暂亮相。在颁奖典礼开始时，继Doja Cat和Kenny G表演《Jealous Type》之后，音乐人Lenny Kravitz向Gaga颁发了当晚的第一个奖杯。"准备这场演出时，我想到获得今晚这个奖项对我意味着多少，我无法开始告诉你们这对我意味着什么，"Gaga在纽约埃尔蒙特UBS竞技场的舞台上宣读准备好的演讲稿时说道。"我思考了作为一名艺术家获得奖励意味着什么，为已经如此有回报的事情而获得奖励。""作为一名艺术家是尝试连接世界各地人们灵魂的努力，"这位《Abracadabra》歌手继续说道。"作为一名艺术家是一种纪律，一种旨在触及某人内心并在那里生根的工艺，提醒他们去梦想。作为一名艺术家有责任让观众微笑、跳舞、哭泣，在任何时刻释放情感。这是建立理解和庆祝社区的一种方式。"Lady Gaga在2025年MTV音乐录影带大奖后台摆姿势。Kevin Mazur/Getty Images for MTV Gaga在粉丝投票的奖项中击败了Bad Bunny、Beyoncé、Kendrick Lamar、Morgan Wallen、Taylor Swift和The Weeknd。她也是今年VMAs获得提名最多的艺术家，共有12项提名。在她的演讲中，她发表了一些鼓励的话语...

Lady Gaga将MTV VMAs年度艺人奖献给未婚夫和粉丝们

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:46
Gravity
G$0.006853-1.21%
Simons Cat
CAT$0.000004616-1.34%
The Unfettered Souls
SOULS$0.000257--%
READY
READY$0.017259+2.36%
MultiVAC
MTV$0.0003412+1.45%
WINK
WIN$0.00003775-0.78%

Lady Gaga 在2025年9月7日于纽约埃尔蒙特UBS竞技场举行的2025年MTV音乐录影带大奖上台领取年度艺人奖。

Getty Images for MTV

Lady Gaga在2025年MTV音乐录影带大奖颁奖典礼上获得年度艺人奖时，在她的获奖感言中向一些特别的人表达了感谢。

Gaga在周日由LL Cool J主持的MTV VMAs上短暂露面。在颁奖典礼开始时，在Doja Cat和Kenny G表演"Jealous Type"之后，音乐人Lenny Kravitz向Gaga颁发了当晚的第一个奖杯。

"准备这场演出时，我想到获得今晚这个奖项对我意味着多少，我无法表达这对我的意义，"Gaga在纽约埃尔蒙特UBS竞技场的舞台上宣读准备好的演讲稿时说道。"我思考了作为一名艺术家获得奖励意味着什么，为已经如此有价值的事情而获得奖励。"

"成为一名艺术家是尝试连接世界各地人们灵魂的努力，"这位"Abracadabra"歌手继续说道。"成为一名艺术家是一种修养，一种旨在触及某人内心并在那里生根，提醒他们去梦想的技艺。成为一名艺术家是一种责任，让观众在任何时刻都能微笑、舞蹈、哭泣、释放。这是一种建立理解和庆祝社区的方式。"

Lady Gaga在2025年MTV音乐录影带大奖后台摆姿势。

Kevin Mazur/Getty Images for MTV

Gaga在粉丝投票的奖项中击败了Bad Bunny、Beyoncé、Kendrick Lamar、Morgan Wallen、Taylor Swift和The Weeknd。她也是今年VMAs获得提名最多的艺人，共有12项提名。在她的演讲中，她为粉丝们送上了一些鼓励的话。

"我希望当你们穿越日常生活的混乱时，能记住你生活中艺术的重要性，你可以依靠自己和简单的技能来保持完整，"她说。"你的排练，你的纪律，你的技艺因其热情而值得被奖励。你穿越生活的方式是标志性的、罕见的——它完全属于你自己。"

"我把这个奖项献给观众，"Gaga补充道。"你们，你们非常值得拥有一个闪耀的舞台，我向你们所有人致以我的掌声。谢谢你们，小怪物们，我的粉丝们，一直支持我，一直支持我内心的怪物。"

在结束演讲之前，Gaga特别提到了她的未婚夫Michael Polansky，他们于2024年订婚。Polansky被列为Gaga三月发行的《Mayhem》专辑的执行制作人和作词人。

"对于我在所有事情上的伙伴，Michael，今年与你一起创作是一个美丽、美丽的梦想，你一直是我每一步的伙伴，"她说。"我也把这个奖项献给你，我的爱。"

"我希望能留下来观看所有这些精彩的表演，但我必须回到麦迪逊广场花园，"Gaga总结道，她指的是今晚在纽约市竞技场举行的她的Mayhem Ball巡演音乐会。

虽然Gaga没有留下来参加VMAs的剩余部分，但她还在MSG预先录制的环节中表演了"Abracadabra"和她最近发布的歌曲"The Dead Dance"。"The Dead Dance"收录在Netflix热门剧集《星期三》第二季的原声带中，Gaga在剧中还饰演了一个名为Rosaline Rotwood的新角色。

来源：https://www.forbes.com/sites/oliviasingh/2025/09/07/lady-gaga-dedicates-mtv-vmas-artist-of-the-year-win-to-fianc-and-fans/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5328+9.68%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.000518+15.29%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.92+2.19%
RealLink
REAL$0.06914+1.75%
DeFi
DEFI$0.000849+6.25%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-9.09%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,174.13
$105,174.13$105,174.13

+0.11%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,529.36
$3,529.36$3,529.36

+0.28%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5475
$2.5475$2.5475

+0.72%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.69
$166.69$166.69

+0.24%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.18025
$0.18025$0.18025

+0.56%