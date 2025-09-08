交易所DEX+
Kinto 在宣布其区块链将关闭后暴跌 81%

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:24
Kinto代币，即Kinto网络的治理代币，在其团队宣布其以太坊第二层区块链将于9月底关闭后，价格暴跌超过80%，这是经历了数月挫折后的结果。

在7月份行业范围内的黑客攻击从协议中窃取了价值约160万美元的577个以太币（ETH）后，Kinto筹集了100万美元债务，以恢复其"模块化交易所"的交易。

然而，恶化的市场条件"扼杀了进一步的融资"，迫使这个加密项目关闭，Kinto周日在Medium上发布了这一消息。

来源：Kinto

这次160万美元的黑客攻击源于ERC-1967代理标准中的安全漏洞——这是一种常见的OpenZeppelin代码库，允许智能合约在不改变其地址的情况下进行升级。其他几个项目也受到了影响。

虽然Kinto将失败归咎于黑客攻击和不断上升的财务压力，但一位观察者指出，Kinto对稳定币提供的年百分比收益率过高，即使在黑客攻击后他们难以产生收入的时期也是如此。

Kinto的创始人之一Ramon Recuero在4月份指出，K代币质押提供了130%的USDC（USDC）年收益率——这是整个DeFi领域中最高的收益率之一。其他具有高收益率的去中心化金融平台过去也曾经历过动荡。

该项目建立在Arbitrum上，并利用以太坊主网进行结算，还提供了苹果、微软和英伟达等代币化股票的交易。

其模块化交易所试图将中心化交易所的效率与去中心化交易所提供的安全特性相结合。

Kinto公布恢复计划

Kinto表示，所有剩余资产——包括80万美元的Uniswap流动性——将被转移到基金会保险库，并分配给"冒险"帮助Kinto重新启动的"Phoenix"贷款人。预计他们将收回76%的贷款本金。

Kinto和Recuero还为黑客攻击的受害者设立了"善意补助金"，每个受影响的地址将收到1,100美元。Recuero表示，他将贡献超过13万美元的个人资金提供救济。

Kinto表示，它将继续恢复丢失的资产，如果恢复金额超过受害者金额，将通过Snapshot（一个通常由去中心化自治组织使用的投票平台）与社区分享。

Kinto团队敦促用户在9月30日前提取资产。之后，他们需要通过Kinto计划创建的永久索赔合约来索取任何资产。

Kinto是Recuero的第二个失败的加密项目

Kinto标志着Recuero的第二个关闭的加密项目，此前的Babylon Finance在2022年11月关闭，原因是它在当年早些时候遭受了340万美元的黑客攻击。

Recuero当时同样表示，他的团队无法"扭转黑客攻击造成的负面势头"，迫使Babylon在公开发布仅六个月后关闭。

相关：以太坊L2 Starknet在两个月内遭遇第二次主网中断

K代币下跌近80%

自团队宣布这一消息以来，Kinto（K）已暴跌81.4%至0.46美元，其市值勉强维持在100万美元以上，CoinGecko数据显示。

这一下跌发生在8月14日达到1450万美元的历史最高市值后近一个月。Kinto代币仅在四个月前的4月份推出。

自2025年3月31日以来Kinto市值的变化。来源：CoinGecko

杂志：占星术可能让你成为更好的加密交易者：这已被预言

来源：https://cointelegraph.com/news/kinto-plunges-81-as-eth-l2-is-set-to-wind-down-months-after-hack?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

