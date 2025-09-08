Kinto价格下滑85%，因项目宣布关闭

以太坊第二层项目Kinto将于本月关闭，此前7月份的一次重大漏洞攻击耗尽了其储备资金，导致团队无法获得新的融资。

摘要 在宣布关闭后，Kinto价格下跌超过80%，此前7月份的漏洞攻击导致577个ETH被盗。

Phoenix贷款人将收回约76%的资金，而黑客攻击受害者有资格获得1,100美元的善意补助金。

提款将持续开放至9月30日，计划在10月推出以太坊索赔合约和ERA空投。

9月7日，Kinto在X平台上宣布将于9月30日关闭运营，此前7月份的漏洞攻击导致约577个ETH（价值190万美元）被盗，使团队无法在财务上恢复。

这一公告引发了市场波动，该项目的K代币在过去24小时内下跌了85%，目前在过去一个月内已下跌94%。

从漏洞攻击到关闭

这一事件源于ERC-1967代理标准中的一个漏洞，该标准是可升级智能合约广泛使用的OpenZeppelin代码库。攻击者在Arbitrum (ARB)上铸造了110,000个假Kinto代币，并用它们从Uniswap (UNI)流动性池和Morpho (MORPHO)借贷金库中窃取资金。

通过其"Phoenix计划"，Kinto筹集了100万美元债务并恢复交易以稳定运营。然而，不断增加的债务、疲软的市场条件以及投资者信心的丧失证明是无法克服的。筹款努力已经停滞，团队成员自7月以来没有得到报酬。

Kinto的偿还计划和下一步

Kinto表示，它已将约80万美元的剩余资产整合到一个由基金会控制的保险箱中。这些资金将首先用于Phoenix贷款人，预计他们将收回约76%的本金。

Morpho上的黑客攻击受害者将从Kinto创始人Ramon Recuero个人资助的55,000美元善意补助金中每人获得最多1,100美元。如果成功从被盗的以太坊(ETH)中追回额外资金，这些资金将返还给受害者，然后通过Snapshot投票与社区共享。

用户可以在9月30日之前从Kinto的第二层网络中提取资产。之后，一个索赔合约将于10月在以太坊主网上部署，允许用户恢复余额。计划中的ERA空投仍将于10月15日分发。

DeFi的警示故事

Kinto的关闭只是第二层和DeFi项目面临风险的又一个例子，特别是那些依赖可升级智能合约的项目。这次漏洞攻击引发了对更严格安全措施、更好的资金保护和可持续收益模型的新一轮呼吁。

对于Kinto来说，结束伴随着尽力偿还的努力。团队在X上写道："我们将负责任地关闭，今天尽可能归还资金，明天继续为追回资金而战。"