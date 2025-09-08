Kinto价格在7月黑客事件未完结的故事中暴跌85%

Kinto (K) 宣布关闭，此前未能从一系列打击中恢复，包括100万美元的债务负担和7月份漏洞利用的持续影响。

这一消息引发了大规模抛售，K代币在过去24小时内暴跌近85%。

Kinto关闭：用户需要知道的一切

这个DeFi项目在发布到X（Twitter）的声明中透露了这一决定，承认已经用尽了继续运营的所有可能途径。由于所有努力都证明无效，现在正在进行有序清盘。

该项目强调，用户仍可以在9月30日之前提取他们的资产。同时，Phoenix贷款人将收回约76%的本金。

受7月份漏洞利用影响最严重的Morpho受害者，可以从创始人设立的善意基金中每人索赔高达1,100美元。

该项目强调，虽然其钱包、Layer-2基础设施和核心系统从未被黑客入侵，但7月份的CPIMP代理漏洞利用耗尽了577个ETH。据报道，这迫使Kinto在绝望尝试恢复的过程中增加债务。

这一事件导致K价格在7月10日下跌超过90%。自宣布关闭以来，Kinto生态系统的动力代币已下降超过85%。

Kinto (K)价格表现。来源：TradingView

市场条件加上新的负债，最终扼杀了其进一步筹资的机会。

用户在提款困难中需要做什么

突然关闭引发了一些用户的强烈反对，一些人抨击这个以太坊L2在赚钱后就关闭。

然而，Kinto坚称团队和投资者都没有解锁任何代币，反驳了关闭是一次"跑路"的说法。

其他用户呼吁给予提取资产的余地，因此Kinto敦促用户向客户支持提交援助请求。

据报道，安全研究人员仍在追踪被盗的577个ETH，Kinto承诺任何恢复的资金将首先用于受害者。

一个永久索赔合约也预计将在10月初处理未完成的提款和还款。

在这种背景下，Kinto已开始将约80万美元的剩余资产整合到一个基金会SAFE中。据称，所有资金都被指定用于偿还债权人和受害者。

尽管正在清盘，该项目也确认待定的ERA加密空投仍将在10月份分发。

虽然Kinto坚称它正在负责任地关闭，但这次崩溃是早期DeFi项目脆弱性的一个鲜明提醒。