\ 成功需要时间的想法是你曾经相信的最大谎言。

认为你的生活必须沿着一条直线，从现在到未来，一步一步地爬行，这种想法是荒谬的。

今天，我将证明这一点。

这是你的死亡系列的第2集，在这个系列中，你将杀死那个默认出生、被他人塑造的自己，并按照自己的规则设计一种存在。

我们都被训练相信好事"需要时间"。我曾经告诉自己：6个月后，经过足够的练习，我终于会感到自信。我从未质疑过这一点...因为每个人都这么说。

我们被教导认为这应该是缓慢的。

这意味着成功来得快的想法...实际上会让你感到内疚。好像你没有赢得它。

环顾四周。这种想法无处不在。

你告诉自己："退休后我才会快乐，"好像喜悦只有在等待40年后才能解锁。你说："爱情会在适当的时候到来，"好像日历决定了你何时值得拥有联系。

这就是线性时间的陷阱。我们甚至不去质疑它。我们只是接受这条从现在到未来的直线，总是把我们想要的生活推迟到以后。这是一种条件反射。它让我们陷入困境。

就在那时我意识到...也许问题不在我。也许时间本身的整个故事是有缺陷的。我越深入研究，就越发现...物理学、量子学、神经科学。它们都同意：线性时间是一种幻觉。

所以...我杀死了它。

比喻地说，当然...但也在实践中。我杀死了那个说我想成为的人总是在前方的故事。我不再等待日历的许可。我决定必须是现在。

我杀死了认为我想成为的人只存在于未来的信念。

拆解线性时间的幻觉

时间是一条直线的想法：过去、现在、未来，是有缺陷的。让我们通过几个例子来分析它：

1. 爱因斯坦（相对论）

爱因斯坦表明时间不是绝对的。它会弯曲。如果你以接近光速飞行或坐在黑洞旁边，与地球上的人相比，你的时间会变慢。 这意味着没有一个单一的、普遍的时钟为我们所有人计时。时间是灵活的。它是相对的。

所以即使物理学也承认时间不是一条直线。它取决于你在哪里以及你移动的速度。

2. 量子（观察者效应 + 逆因果）

在量子层面，粒子不会停留在一个地方。它们以概率形式存在（同时有多种结果），直到被观察。当你观察它们的那一刻，你将这些可能性崩塌成一个现实。 一些实验甚至表明未来的测量可以影响过去的状态。这完全颠覆了时间的箭头。

你的未来可以回响到你的过去。时间不仅仅是向前→它在所有方向上都是纠缠的。

3. 神经科学（记忆与想象）

你的大脑使用完全相同的神经回路来记忆过去和想象未来。事实上，它无法区分一个想象的时刻和你实际经历的时刻。这就是为什么当你回忆一个痛苦的记忆时，它会再次感觉真实。也是为什么对未来的生动想象会让你感觉它已经发生。在你的头脑中，过去和未来实际上是同一个过程。

爱因斯坦弯曲了时间。量子物理学粉碎了它。神经科学模糊了它。

那么为什么还要像它仍然是一条直线那样生活？

我们中的一些人已经理解了这一点..我们只是错过了迹象。

我最喜欢的播客叫做*Founders*，由David Senra主持。这个人做的是阅读历史上最伟大企业家的传记，然后将它们浓缩成一小时的讲座。

我听了所有399集。基本上，在历史上最伟大的建设者的头脑中度过了400多个小时。

这是他们每一个人身上的第一个共同模式：他们在成为之前就已经成为了：

杰夫·贝索斯在亚马逊还只是一家尘土飞扬的在线书店时，就表现得好像它将成为世界上最大的公司。

埃隆·马斯克在SpaceX仍在发射台上爆炸时就称自己为"火箭人"。

坎耶在获得格莱美奖之前就宣称自己是最伟大的。

但不仅仅是他们。

沃尔特·迪士尼带着人们穿过加利福尼亚阿纳海姆的空地，描述着游乐设施，仿佛迪士尼乐园已经建成。

大卫·奥格威在拥有支持他的客户之前很久就写下了关于成为世界上最好的广告公司的宣言。

雅诗兰黛在还在分发免费样品时就表现得像她经营着一个全球帝国。

恩佐·法拉利在任何人关心之前就谈论法拉利，好像它是不朽的。

史蒂夫·乔布斯用他们称之为"现实扭曲场"的东西推动他的团队。他强迫他们表现得好像iPhone已经存在，而他们的工作只是赶上来。

他们都没有被困在线性时间中。

线性时间说：一步一步，从A到Z，爬上梯子，等待你的回合。但这些人没有浪费精力在如何上。他们对什么有绝对的清晰认识，而如何做则被迫跟上。

这就是关键：清晰度压缩时间。

所以问题是：你如何压缩时间？你不能仅仅知道这一点..你需要一个载体来活出它。

过去几个月我一直对此着迷。这就是为什么我创建了双向日记。它是杀死线性时间的手术刀。

让我详细解释它是如何工作的，以及你如何自己使用它。任何日记本都适用于此。

双向日记

\ 你有你自己，记录着你今天想做的事情。也许你甚至敢于写下你有一天想做的事情。

你想赚多少钱

你想感觉多么自信

你想访问哪个其他国家

箭头的另一端是未来的你。这个未来的你不是现在的你，它是一种希望，一种可能发生的事情，你祈祷的事情。它感觉遥远、虚假、想象。

你试过了。有用吗？有点..不太有。对吧？

\ 你不是坐在现在祈求未来。你压缩了差距。你把未来拉到今天。你现在就体现它。当我说体现时，我指的是在你的身体中。感受它。活出它。将它接入。

这个工具是双向日记。把它看作是一种设计的武器，用来杀死线性时间。

系统

你的日记朝两个方向运行 — 从前到后，从后到前。每天四页。两页从开始，两页从结尾。你总是朝着中间工作。到你在中间相遇时，你的生活会看起来如此不同，以至于你周围的人会认为你出卖了灵魂。

第1天：第1、2、100、99页。

第2天：第3、4、98、97页。



你明白了。不可避免地，现在和未来会相撞。

过程：

假设日记有100页。这意味着第1天，你将在第1、2、100、99页上写。第2天将是第3、4、98和97页。依此类推。

步骤1：建筑师页

这是你开始的地方。你想象未来的某一天。这可能是一周后，一个月后，一年后。这并不重要。重要的是你思考那一天，我希望你写下4件事：

什么：

你发生了什么？你在YouTube上获得了10万订阅者吗？你达到了每月5万美元的收入吗？把它写下来。

何时/何地：

这是什么日期？你现在在哪里？也许你在巴厘岛的梦想别墅里。尽可能生动地描述场景。是日出时分吗？是否有微风吹动着白色半透明的窗帘，一些微风在你睁开眼睛时拂过你的脸颊？你是否闻到你的女佣正在准备的咖啡烘焙的香味？当你起床伸展时，你看到什么？谁还在床上睡觉？

数字：

让我们专注于这里的数字，并看到它们。描述在你的银行账户、社交媒体账户上看到它们。要非常具体。

感受：

由于你的大脑实际上正在经历并记录那一刻，你必须专注于那些感受，以便你的身体将其记录为情感记忆。这非常重要，如果你不这样做，什么都不会起作用。

之前描述的一切，它们让你感觉如何？

步骤2：行动计划页