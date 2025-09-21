交易所DEX+
凯文·杜兰特找回近十年前以650美元购买的比特币，现已上涨超过17,700%

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 00:40
NBA前锋凯文·杜兰特在被锁定Coinbase账户近十年后，终于重新获得了他的比特币访问权限。在此期间，BTC价格上涨了超过17,700%。

"我们已经解决了这个问题。账户恢复完成，"Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗在X上发帖回应了有关杜兰特访问问题的病毒式推文。

这次恢复发生在杜兰特和他的商业伙伴里奇·克莱曼在CNBC的Game Plan会议上讨论账户锁定问题的几天后。"这只是一个我们一直无法解决的过程，"克莱曼说。不过，他指出，"比特币价格一直在上涨...所以，我的意思是，这只对我们有利。"

杜兰特在2016年从当时的金州勇士队友那里听说比特币后购买了比特币。当时，比特币交易价格在360美元至1,000美元之间，据估计杜兰特以每枚约650美元的价格购买。

根据CoinMarketCap数据，比特币现在徘徊在116,000美元附近。杜兰特和克莱曼都没有透露他持有的数量。

杜兰特和克莱曼是Coinbase的投资者，并通过他们的媒体渠道Boardroom推广该公司。

这一事件发生之际，一些Coinbase用户的不满情绪日益增长，他们声称在恢复账户访问权限或获取客户支持方面遇到了类似问题。阿姆斯特朗在社交媒体上承认了这些批评，表示公司正在"重点关注"改善客户支持。

来源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade

