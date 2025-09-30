摘要；

Kakao股价上周下跌5.85%，受KakaoTalk重新设计的反弹和隐私担忧的打击。

用户抱怨新的信息流式界面暴露了太多数据，促使Kakao恢复旧功能。

Kakao在出行服务领域也面临竞争，Uber推出了竞争对手的叫车会员计划。

AI驱动的ChatGPT整合可能促进长期增长，但投资者对近期用户参与度保持谨慎。

韩国互联网巨头Kakao Corp. (035720.KS)过去一周股价下滑5.85%，周一收盘时再下跌1.16%，报₩59,600。

这一下跌发生在公司备受争议的KakaoTalk重新设计引发的反弹加剧之际，该重新设计引入了一种信息流式界面，许多用户批评其具有侵入性，更像是社交媒体平台而非私人通讯工具。

用户抗议主要集中在隐私和可用性问题上。批评者认为，这次更新暴露了太多个人信息，同时削弱了应用作为通讯服务的核心功能。此后，Kakao宣布计划回滚几项更改，包括将受欢迎的"好友"标签恢复到原始格式，并允许用户在新旧显示样式之间切换。

市场影响和投资者情绪

Kakao Corp. (035720.KS)

投资者对这一骚动反应谨慎，分析师表示，虽然Kakao的快速回应可能会限制声誉损害，但这一事件突显了在饱和的数字生态系统中用户信任的脆弱性。

股价承压不仅是因为用户不满，还因为在通讯和出行服务领域的竞争日益加剧。Kakao Mobility最近推出了付费会员计划，

Kakao T Members，为乘客和车主提供特权。但随着Uber宣布以相同价格推出竞争对手"Uber One"会员计划，投资者担心叫车领域的利润压力可能会加剧。

Kakao与ChatGPT的AI赌注

增加了另一层复杂性，Kakao同时尝试对其旗舰平台进行大胆的重塑。就在上周，该公司透露，从10月开始，ChatGPT将直接整合到KakaoTalk中。这标志着该应用最雄心勃勃的升级之一，表明Kakao更广泛的雄心是发展成为多功能的"超级应用"。

CEO郑信娥将这一整合描述为"关键时刻"，承诺用户可以无缝访问Kakao更广泛的生态系统，从预订和礼品到音乐流媒体。OpenAI高管也呼应了这种乐观情绪，称这一举措是将世界级AI嵌入韩国日常生活的决定性一步。

尽管引起了轰动，但分析师警告称，AI转型不会立即抵消用户参与度的短期下降。根据Mobile Index数据，2021年至2025年间，KakaoTalk的平均使用时间下降了16%，凸显了Kakao数字改革背后的紧迫性。

复苏还是持续挣扎？

KakaoTalk仍拥有近4900万月活跃用户，有效覆盖了韩国人口。然而，该平台在每用户使用时间方面正在输给YouTube和Instagram等全球玩家。

重新设计的反弹，加上出行和电子商务领域竞争的加剧，突显了Kakao必须在创新和用户满意度之间走的钢丝。

股价是否稳定将取决于两个因素：Kakao如何顺利管理不受欢迎设计元素的回滚，以及其AI驱动的转型是否能重新点燃用户忠诚度并带来新的变现流。目前，投资者保持警惕，因为该公司在修复国内信任和追求雄心勃勃的全球AI抱负之间导航。

这篇文章《Kakao (035720.KS)股票：过去一周下跌5.85%，因KakaoTalk重新设计面临反弹》首次发表于CoinCentral。