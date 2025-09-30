交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDRs; Kakao股票上周下跌5.85%，受到KakaoTalk重新设计的反弹和隐私担忧的打击。用户抱怨新的信息流式界面暴露了太多数据，促使Kakao恢复旧功能。Kakao在出行领域也面临竞争，Uber推出了竞争对手的叫车会员计划。人工智能驱动的ChatGPT集成可能促进长期增长，但投资者仍保持谨慎[...] 这篇文章《Kakao (035720.KS)股票：在过去一周下跌5.85%，因KakaoTalk重新设计面临反弹》首次发表于CoinCentral。TLDRs; Kakao股票上周下跌5.85%，受到KakaoTalk重新设计的反弹和隐私担忧的打击。用户抱怨新的信息流式界面暴露了太多数据，促使Kakao恢复旧功能。Kakao在出行领域也面临竞争，Uber推出了竞争对手的叫车会员计划。人工智能驱动的ChatGPT集成可能促进长期增长，但投资者仍保持谨慎[...] 这篇文章《Kakao (035720.KS)股票：在过去一周下跌5.85%，因KakaoTalk重新设计面临反弹》首次发表于CoinCentral。

Kakao (035720.KS) 股票：过去一周下跌5.85%，因KakaoTalk重新设计面临反弹

作者：Coincentral
2025/09/30 22:29
holoride
RIDE$0.000871-18.59%
Sleepless AI
AI$0.06348-1.50%
Boost
BOOST$0.05759-23.53%

摘要；

  • Kakao股价上周下跌5.85%，受KakaoTalk重新设计的反弹和隐私担忧的打击。
  • 用户抱怨新的信息流式界面暴露了太多数据，促使Kakao恢复旧功能。
  • Kakao在出行服务领域也面临竞争，Uber推出了竞争对手的叫车会员计划。
  • AI驱动的ChatGPT整合可能促进长期增长，但投资者对近期用户参与度保持谨慎。

韩国互联网巨头Kakao Corp. (035720.KS)过去一周股价下滑5.85%，周一收盘时再下跌1.16%，报₩59,600。

这一下跌发生在公司备受争议的KakaoTalk重新设计引发的反弹加剧之际，该重新设计引入了一种信息流式界面，许多用户批评其具有侵入性，更像是社交媒体平台而非私人通讯工具。

用户抗议主要集中在隐私和可用性问题上。批评者认为，这次更新暴露了太多个人信息，同时削弱了应用作为通讯服务的核心功能。此后，Kakao宣布计划回滚几项更改，包括将受欢迎的"好友"标签恢复到原始格式，并允许用户在新旧显示样式之间切换。

Kakao Corp. (035720.KS)

市场影响和投资者情绪

投资者对这一骚动反应谨慎，分析师表示，虽然Kakao的快速回应可能会限制声誉损害，但这一事件突显了在饱和的数字生态系统中用户信任的脆弱性。

股价承压不仅是因为用户不满，还因为在通讯和出行服务领域的竞争日益加剧。Kakao Mobility最近推出了付费会员计划，

Kakao T Members，为乘客和车主提供特权。但随着Uber宣布以相同价格推出竞争对手"Uber One"会员计划，投资者担心叫车领域的利润压力可能会加剧。

Kakao与ChatGPT的AI赌注

增加了另一层复杂性，Kakao同时尝试对其旗舰平台进行大胆的重塑。就在上周，该公司透露，从10月开始，ChatGPT将直接整合到KakaoTalk中。这标志着该应用最雄心勃勃的升级之一，表明Kakao更广泛的雄心是发展成为多功能的"超级应用"。

CEO郑信娥将这一整合描述为"关键时刻"，承诺用户可以无缝访问Kakao更广泛的生态系统，从预订和礼品到音乐流媒体。OpenAI高管也呼应了这种乐观情绪，称这一举措是将世界级AI嵌入韩国日常生活的决定性一步。

尽管引起了轰动，但分析师警告称，AI转型不会立即抵消用户参与度的短期下降。根据Mobile Index数据，2021年至2025年间，KakaoTalk的平均使用时间下降了16%，凸显了Kakao数字改革背后的紧迫性。

复苏还是持续挣扎？

KakaoTalk仍拥有近4900万月活跃用户，有效覆盖了韩国人口。然而，该平台在每用户使用时间方面正在输给YouTube和Instagram等全球玩家。

重新设计的反弹，加上出行和电子商务领域竞争的加剧，突显了Kakao必须在创新和用户满意度之间走的钢丝。

股价是否稳定将取决于两个因素：Kakao如何顺利管理不受欢迎设计元素的回滚，以及其AI驱动的转型是否能重新点燃用户忠诚度并带来新的变现流。目前，投资者保持警惕，因为该公司在修复国内信任和追求雄心勃勃的全球AI抱负之间导航。

 

这篇文章《Kakao (035720.KS)股票：过去一周下跌5.85%，因KakaoTalk重新设计面临反弹》首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5328+9.68%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.000518+15.29%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.92+2.19%
RealLink
REAL$0.06914+1.75%
DeFi
DEFI$0.000849+6.25%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-9.09%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,136.67
$105,136.67$105,136.67

+0.07%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,528.08
$3,528.08$3,528.08

+0.24%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5461
$2.5461$2.5461

+0.67%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.47
$166.47$166.47

+0.10%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.18004
$0.18004$0.18004

+0.45%