贾斯汀·比伯最新的十大热门歌曲证明了他在电台的持续影响力

贾斯汀·比伯的《Daisies》跻身电台歌曲榜前10名，随着《Swag II》引起人们对他音乐目录的重新关注，为他的职业生涯再添一首热门歌曲。英格尔伍德，加利福尼亚州 – 2月13日：歌手贾斯汀·比伯于2022年2月13日在加利福尼亚州英格尔伍德的SoFi体育场观看洛杉矶公羊队对阵辛辛那提猛虎队的第56届超级碗比赛。（Kevin C. Cox/Getty Images摄影） Getty Images

贾斯汀·比伯最新专辑Swag在榜单上反弹并飙升，这是在歌手以豪华版Swag II重新发行该专辑之后。该项目本质上是两张完整专辑的结合，两个项目的销售和流媒体播放量——尤其是最新版本——帮助它在美国多个排行榜上攀升。

虽然比伯在Swag II中为粉丝带来了20多首新歌，但在榜单方面的焦点仍然是Swag中的单曲。《Daisies》是第一张完整专辑推出的首支宣传单曲，在多个排行榜上再次上升，并打入多个电台榜单的前10名，为比伯赢得了又一首职业生涯热门歌曲。

贾斯汀·比伯的《Daisies》打入前10名

《Daisies》终于打入电台歌曲榜前10名，这是Billboard对美国所有电台最成功歌曲的统计，不分流派或语言。本次，《Daisies》从第11位上升至第7位。

同一首歌曲也首次进入成人流行音乐播放排行榜的最高层级，从第11位上升至第9位，仅比它在电台歌曲榜上的位置低几个名次。

贾斯汀·比伯凭借《Daisies》新增前10热门歌曲

比伯在成人流行音乐播放榜上收获了第15首前10名歌曲，这是一个里程碑。这位加拿大流行偶像在电台歌曲榜上已有22首前10名歌曲。他在两个榜单上都五次登顶，但是不同的歌曲集合。

贾斯汀·比伯的《Daisies》攀升高位

《Daisies》在流行音乐播放排行榜上也创下新高，这是Billboard三个流行电台榜单中竞争最激烈的一个，该歌曲从第5位小幅上升至第4位。同时，这首歌在成人当代榜单上有所回落，从其历史最高的第21位下降一位。

《Daisies》正经历榜单上的大好一周，考虑到它面临来自比伯最新歌曲的激烈竞争，这一成绩令人难以置信。随着这首歌在多个电台排行榜上达到新高点，它也重返Hot 100榜单的前10名，并在流媒体歌曲榜上从第26位上升至第19位。