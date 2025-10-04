交易所DEX+
喷气机助格伦首获胜利；小马队、维京人队大胜

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 07:01
纽约喷射机队新任首发四分卫贾斯汀·菲尔兹本赛季已经跑出三个达阵。(美联社照片/道格·默里)

版权所有 2025 美联社。保留所有权利。

纽约喷射机队本周末将开始对阵达拉斯牛仔队的三场主场连战，在对阵匹兹堡和布法罗的主场首秀失利后，这看起来是他们为新任主教练亚伦·格伦赢得首场胜利的最佳机会。

克利夫兰布朗队将在周日于伦敦托特纳姆热刺球场对阵明尼苏达维京人队时启用新秀四分卫迪伦·加布里埃尔。

加布里埃尔将取代老将乔·弗拉科，以重振在前四场比赛中仅得53分的进攻。

印第安纳波利斯队上周在洛杉矶公羊队中断了三连胜，但本周有望在主场对阵实力较弱的挑战者拉斯维加斯突袭者队时反弹。

达拉斯牛仔队(1-2-1)对阵纽约喷射机队(0-4)

周日，FOX，上午1点 ET

喷射机队已将进攻控制权交给新四分卫贾斯汀·菲尔兹，而他也充分发挥了这一优势。(抱歉。)在菲尔兹健康出场的两场比赛中，他总共贡献了573码的进攻，其中129码和三个达阵来自地面进攻。

牛仔队仍然没有找到阻止对手的方法。包装工队上周对他们得了40分，两周前巨人队得了37分。看起来老鹰队在赛季揭幕战中选择了在湿滑场地上以控球战术击败牛仔队，而不是在24-20的胜利中大幅领先。

尽管失分高达108分，牛仔队最近三场比赛的战绩为1胜1负1平。

虽然喷射机队尚未取胜，但他们在盘口上有着令人尊敬的2胜2负战绩，并且在前四场比赛中有三场超过了大小分。达拉斯队最近六场比赛中对盘口的战绩为1胜4负1平。

让分盘： 牛仔队，-1 1/2

独赢盘： 牛仔队 -134，喷射机队 +114

大小分： -47 1/2

推荐： 喷射机队

明尼苏达维京人队(2-2)对阵克利夫兰布朗队(1-3)

周日，NFL网络，晚上9:30 ET

加布里埃尔并不是这场比赛中唯一的相对新人。卡森·文茨将代替职业生涯饱受伤病困扰的J.J.麦卡锡，连续第三次为维京人队首发。

克利夫兰是NFL中唯一一支在前四场比赛中每场得分都少于18分的球队，这显然是布朗队转向第三轮选秀的加布里埃尔的原因。

但身高5英尺11英寸的灵活型加布里埃尔对阵明尼苏达防守协调员布莱恩·弗洛雷斯并不是一个有利的对决。维京人队在最近八场比赛中至少有两次擒杀，这是联盟中最长的连续纪录。

文茨的经验将带来不同。

布朗队最近10场比赛中直接战绩为1胜9负，对盘口战绩为2胜8负。

让分盘：维京人队 -3 1/2

独赢盘： 维京人队 -188，布朗队 -158

大小分： -35 1/2

推荐： 维京人队 -3 1/2

拉斯维加斯突袭者队(1-3)对阵印第安纳波利斯小马队(3-1)

周日，FOX，上午1点 ET

小马队教练谢恩·斯泰肯似乎已经解锁了四分卫丹尼尔·琼斯的潜力，他在纽约的挣扎看起来越来越多地与他所效力的团队有关，而非他的能力问题。

小马队拥有强大的跑球威胁，半卫乔纳森·泰勒已经跑出了联盟最高的414码和三个达阵。

这种跑球威胁使琼斯更容易探索他在远场的选择，新秀紧端泰勒·沃伦与迈克尔·皮特曼一起成为主要目标。

突袭者队新秀跑卫阿什顿·简蒂上周有了突破性表现，得到三个达阵，但突袭者队仍然无法阻挡熊队，后者在最后几秒封堵了一个射门以保住胜利。

吉诺·史密斯在西雅图为皮特·卡罗尔效力时有过一个不错的赛季，但他并不可靠。史密斯以七次拦截在NFL中领先。

让分盘： 小马队 -6 1/2

独赢盘： 小马队 -320，突袭者队 +260

大小分： 47 1/2

推荐： 小马队

上周： 1胜2负

赛季： 5胜9负

赔率来自FanDuel

来源：https://www.forbes.com/sites/jackmagruder/2025/10/03/nfl-week-5-picks-jets-get-glenn-his-first-victory-colts-vikings-roll/

