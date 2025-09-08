交易所DEX+
日本在强劲消费支出下上调第二季度GDP预估

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:34
日本提高第二季度GDP估计值，因为家庭支出增加且企业持续投资，表明国内需求强于预期。

内阁府早前报告称其经济仅增长0.1%，但新数据显示实际增长为2.2%。这一较强劲的增长表明，尽管面临高通胀、劳动力短缺和美国关税压力，世界第四大经济体仍然表现良好。

家庭支出增强后政府上调GDP数据

私人消费增长0.4%，相比首次估计的0.2%有所提高。这表明该国经济严重依赖家庭支出，因为家庭在商品、服务和休闲活动上的支出比先前报告所显示的更多。

报告还显示，资本支出增长0.6%，低于最初估计的1.3%。这证明企业在支出方面更为谨慎，而家庭则放宽了钱包。

但即使企业支出下降，更强劲的消费者需求使整体国内生产总值按季度计算增长了0.5%。这高于政策制定者和分析师最初认为的0.3%估计值。

新数据表明，经济实力来自日本国内而非出口。净出口占GDP增长的0.3%，而国内支出贡献了0.2%。与第一份报告相比，库存也没有显示收缩。

经济学家将增长与工资上涨和国内需求联系起来。7月份，名义工资（不随通胀变化）七个月来增长最快，而实际工资（考虑到物价上涨）也略有改善。这给家庭带来了更多购买力。

经济学家将增长与工资上涨和国内需求联系起来

日本银行一直试图引导该国经济走出数十年的低通胀，这些新统计数据似乎带来了一线希望。经济学家表示，该国此前多年依赖海外市场，使其容易受到全球贸易冲击的影响，尤其是来自美国关税的冲击。然而，修订后的数据创造了一个循环，即更高的收入鼓励家庭购买更多商品和服务，反过来，公司在提高价格方面更有信心。

农林中金研究所首席经济学家南武志表示，最新报告显示"工资增长和物价上涨的正向循环，正如日本银行所预期的那样。"他还表示，由于经济似乎能够在没有太多货币支持的情况下维持增长，中央银行可能很快会提高利率。

日本银行因维持低利率并严重依赖大规模债券购买来稳定经济而多年受到批评。然而，银行官员回应称，他们需要更强劲的国内需求证据才能使利率正常化。

然而，尽管国内需求改善，经济学家对外部环境变得更加困难保持谨慎。他们警告称，如果全球增长放缓和贸易紧张等外部风险继续增加压力，日本的复苏可能会短暂。

经济学家认为，由于贸易数据中已经显现的外部风险，日本要完全摆脱对海外需求的依赖将极其困难。7月份对美国的出口比去年同期下降了10%以上。汽车和汽车零部件，作为日本工业基础的基石和就业的关键来源，是受影响最严重的行业。

尽管日本和美国在7月签署了降低汽车和其他产品关税的贸易协议，分析师仍然怀疑这是否足以缓解美国贸易关税的更大影响。

日本政治也曾有过更好的日子，首相石破茂在选举挫折后宣布辞职，大多数人将此归咎于生活成本上升。这使得许多家庭即使在工资增加的情况下仍然挣扎。

如果您正在阅读这篇文章，您已经领先一步。请继续关注我们的通讯。

来源：https://www.cryptopolitan.com/japan-raises-q2-gdp-estimate/

