交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章"日本工业生产（同比）在8月份从之前的-0.4%下降至-1.3%"发布在BitcoinEthereumNews.com。 这些页面上的信息包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。本页面介绍的市场和工具仅供参考，不应以任何方式被视为买入或卖出这些资产的建议。在做出任何投资决定之前，您应该自行进行彻底研究。FXStreet不以任何方式保证此信息没有错误、差错或重大错误陈述。它也不保证此信息具有及时性。在公开市场投资涉及很大风险，包括损失全部或部分投资，以及情绪困扰。与投资相关的所有风险、损失和成本，包括本金的全部损失，都由您负责。本文表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映FXStreet或其广告商的官方政策或立场。对于在本页面发布的链接末尾找到的信息，作者不承担责任。如果在文章正文中没有另外明确提及，在撰写本文时，作者在本文提到的任何股票中没有持仓，也与提到的任何公司没有业务关系。作者没有因撰写本文而获得FXStreet以外的任何报酬。FXStreet和作者不提供个性化建议。作者不对此信息的准确性、完整性或适用性作出任何陈述。FXStreet和作者对因此信息及其显示或使用而产生的任何错误、遗漏或任何损失、伤害或损害不承担责任。错误和遗漏除外。作者和FXStreet不是注册投资顾问，本文中的任何内容都不是为了...这篇文章"日本工业生产（同比）在8月份从之前的-0.4%下降至-1.3%"发布在BitcoinEthereumNews.com。 这些页面上的信息包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。本页面介绍的市场和工具仅供参考，不应以任何方式被视为买入或卖出这些资产的建议。在做出任何投资决定之前，您应该自行进行彻底研究。FXStreet不以任何方式保证此信息没有错误、差错或重大错误陈述。它也不保证此信息具有及时性。在公开市场投资涉及很大风险，包括损失全部或部分投资，以及情绪困扰。与投资相关的所有风险、损失和成本，包括本金的全部损失，都由您负责。本文表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映FXStreet或其广告商的官方政策或立场。对于在本页面发布的链接末尾找到的信息，作者不承担责任。如果在文章正文中没有另外明确提及，在撰写本文时，作者在本文提到的任何股票中没有持仓，也与提到的任何公司没有业务关系。作者没有因撰写本文而获得FXStreet以外的任何报酬。FXStreet和作者不提供个性化建议。作者不对此信息的准确性、完整性或适用性作出任何陈述。FXStreet和作者对因此信息及其显示或使用而产生的任何错误、遗漏或任何损失、伤害或损害不承担责任。错误和遗漏除外。作者和FXStreet不是注册投资顾问，本文中的任何内容都不是为了...

日本工业生产（同比）在8月份从之前的-0.4%下降至-1.3%

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 10:59
1
1$0.0293+17.52%
COM
COM$0.006546+5.35%
Notcoin
NOT$0.0007586-2.02%
FreeRossDAO
FREE$0.00015125+5.79%


这些页面上的信息包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。本页面上介绍的市场和工具仅供参考，不应以任何方式被视为买入或卖出这些资产的建议。在做出任何投资决定之前，您应该进行自己的彻底研究。FXStreet不以任何方式保证此信息没有错误、差错或重大错误陈述。它也不保证此信息具有及时性。在公开市场投资涉及很大风险，包括损失全部或部分投资，以及情绪困扰。与投资相关的所有风险、损失和成本，包括本金的全部损失，都是您的责任。本文表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映FXStreet或其广告商的官方政策或立场。作者对本页面上发布的链接末尾找到的信息不承担责任。

如果在文章正文中没有另外明确提及，在撰写本文时，作者在本文提到的任何股票中没有持仓，与提到的任何公司也没有业务关系。除了来自FXStreet的报酬外，作者没有因撰写本文而获得补偿。

FXStreet和作者不提供个性化建议。作者不对此信息的准确性、完整性或适用性作出任何陈述。FXStreet和作者对因此信息及其显示或使用而产生的任何错误、遗漏或任何损失、伤害或损害不承担责任。错误和遗漏除外。

作者和FXStreet不是注册投资顾问，本文中的任何内容都不旨在作为投资建议。

来源：https://www.fxstreet.com/news/japan-industrial-production-yoy-declined-to-13-in-august-from-previous-04-202509292351

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5328+9.68%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.000518+15.29%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.92+2.19%
RealLink
REAL$0.06914+1.75%
DeFi
DEFI$0.000849+6.25%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-9.09%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,154.37
$105,154.37$105,154.37

+0.09%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,526.68
$3,526.68$3,526.68

+0.20%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5497
$2.5497$2.5497

+0.81%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.57
$166.57$166.57

+0.16%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17999
$0.17999$0.17999

+0.42%