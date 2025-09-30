日本工业生产（同比）在8月份从之前的-0.4%下降至-1.3%

这些页面上的信息包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。本页面上介绍的市场和工具仅供参考，不应以任何方式被视为买入或卖出这些资产的建议。在做出任何投资决定之前，您应该进行自己的彻底研究。FXStreet不以任何方式保证此信息没有错误、差错或重大错误陈述。它也不保证此信息具有及时性。在公开市场投资涉及很大风险，包括损失全部或部分投资，以及情绪困扰。与投资相关的所有风险、损失和成本，包括本金的全部损失，都是您的责任。本文表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映FXStreet或其广告商的官方政策或立场。作者对本页面上发布的链接末尾找到的信息不承担责任。

如果在文章正文中没有另外明确提及，在撰写本文时，作者在本文提到的任何股票中没有持仓，与提到的任何公司也没有业务关系。除了来自FXStreet的报酬外，作者没有因撰写本文而获得补偿。

FXStreet和作者不提供个性化建议。作者不对此信息的准确性、完整性或适用性作出任何陈述。FXStreet和作者对因此信息及其显示或使用而产生的任何错误、遗漏或任何损失、伤害或损害不承担责任。错误和遗漏除外。

作者和FXStreet不是注册投资顾问，本文中的任何内容都不旨在作为投资建议。