在美国被监禁，但Do Kwon在新加坡面临新麻烦

Terraform Labs创始人Do Kwon在新加坡一处豪华公寓的法律诉讼中败诉。他试图追回1400万美元的付款，这些款项在2023年购买交易破裂时被没收。

这次失败对这位饱受争议的创始人来说是又一次挫折，尽管这远不是他面临的最严峻的法律挑战。不过，这1400万美元本可以帮助他重建财务状况或减轻即将到来的罚款。

Do Kwon的新加坡诉讼

自从他的公司在2022年崩溃以来，这位Terraform Labs创始人经历了许多麻烦。虽然他最初对美国的欺诈指控表示无罪，但不到一个月前他同意了与检察官达成协议。

现在，Do Kwon正面临另一个挫折，涉及新加坡的一处房产和随之而来的诉讼：

具体来说，Do Kwon支付了这套新加坡公寓价格的约一半，但交易在2023年开始恶化。尽管他试图保持合同有效或在销售截止日期后继续租用该房产，但Kwon和他的妻子在当年7月前搬离了。

随后，开发商收回了公寓并将其卖给了另一位买家。这导致Do Kwon向新加坡高等法院提起诉讼，试图追回他损失的1400万美元投资。

开发商则提出了自己的索赔，要求额外一个月的租金和维修费用；Do Kwon显然已经开始了大规模装修。

一系列失败

无论如何，双方都不完全满意。新加坡法院坚决判决Do Kwon败诉，但表示他没有义务承担任何维修费用。这代表了他一系列法律挫折中的一次。

作为他与美国达成认罪协议的一部分，Do Kwon被命令支付超过1900万美元，而这笔新加坡房产押金将占这笔费用的大部分。

从大局来看，这可能比他即将面临的监禁判决是个较小的问题，但它仍然反映了他的财务状况。

虽然特朗普政府时期看到许多曾经的行业弃儿重返显赫地位，但这并不适用于所有人。就目前而言，Do Kwon似乎不会真诚地重返该行业。