牛市回归了吗？比特币在宏观信号浪潮上飙升

比特币价格上涨上周，攀升了12.14%，抹去了9月份表现平淡的亏损。虽然从7月到9月主要是山寨币推动了大幅上涨，但这次牛市是由比特币引领的。

在同一时期，主要山寨币如以太坊(ETH)和索拉纳(SOL)分别录得较为温和的12.90%和13.24%的涨幅。

牛市原因：政府停摆、就业和美联储

上周涨势的关键因素是美国政府停摆，这始于周三东部标准时间午夜。在停摆期间，美国政府雇员停止工作，政府无法使用其预算。这包括联邦雇员薪资和其他政府支出。

市场参与者将这种情况视为经济不确定性的重要来源，认为这将推动美联储在10月底即将举行的FOMC会议上降息。

根据芝商所的FedWatch工具，9月30日美国10月降息的概率约为89%。然而，在当天下午晚些时候政府停摆得到确认后，这一概率飙升至98%。就在那一刻，比特币从约112,000美元的交易水平开始快速攀升。

疲软的就业数据也助推了比特币的牛市。周三，美国9月ADP就业报告为-32,000，远低于市场预期的+50,000。这些数据支持美国劳动力市场正在下行的观点。

根据FedWatch，市场现在预计到明年6月将有四次额外降息。自停摆开始以来，美国共和党已表示将在此期间裁减更多联邦雇员。

这一举措被视为是完成特朗普总统在其任期内未能实现的联邦雇员削减的尝试。如果这一尝试成功，美国目前为4.3%的失业率可能会显著上升。随着非农就业已经走弱，失业率上升可能迫使美联储进行额外降息。

日本政治也发挥作用

周五，高市早苗当选日本自民党总裁，很可能成为首相。预计她将启动使日元贬值的政策。

虽然她的前任岸田文雄一直在考虑提高利率以对抗通胀，但高市的政策预计将导致货币政策放松。在这一背景下，比特币价格在周末短暂突破125,500美元，创下历史新高。

总之，比特币价格牛市源于市场参与者迅速根据未来预期采取行动。他们预计全球流动性在不久的将来会进一步放松。然而，如果美国政府停摆继续，市场情绪将如何变化很难预测。

本周最有趣的事件将是美国财政部周一和周二的债券拍卖。在这两天，财政部将发行2490亿美元短期债券。根据过去的先例，尽管政府停摆，这些拍卖可能仍会进行。

在没有政府支出的情况下，这将显著限制市场的剩余流动性。比特币价格在短短三天内上涨了10%以上。在短期流动性紧缩的情况下，它能否继续上涨仍有待观察。

关注鲍威尔周四的讲话

本周议程上有多项宏观指标。周一，将发布会议委员会的就业趋势指数。

周二将带来纽约联储的消费者预期调查。周三，计划发布9月FOMC会议纪要和美国10年期国债拍卖。

周四，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将发表讲话，同时进行美国30年期国债拍卖。其他几位美联储官员也计划发表公开讲话。然而，这些事件不太可能动摇市场对10月降息的强烈预期。

相反，美国国会与政府停摆相关的临时措施可能会影响市场。特朗普政府裁减联邦雇员的方式也可能成为波动的来源。希望投资者能有一个盈利的一周。