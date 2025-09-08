交易所DEX+
这篇文章《卡尔达诺价格是否处于转折点？分析师预测长期目标》发表在BitcoinEthereumNews.com上。卡尔达诺已经花了数年时间在一个广泛的范围内巩固。在此期间，该代币持续形成更高的低点，交易员表示这种模式反映了潜在的强势。现在，鉴于最近的收益，根据分析师的说法，该币正在关注雄心勃勃的周期目标，卡尔达诺(ADA)在发稿时交易价格接近0.84美元。该代币一天内上涨2.31%，一周内上涨2.56%。月度收益为4.84%，分析师表示长期预测仍指向未来几年9至12美元之间的雄心勃勃的周期目标。 卡尔达诺价格显示结构韧性 一位名为@GunsRoses1987的交易员表示，ADA图表并不像投机性拉升。相反，他将这种结构描述为为长期上涨做准备。他补充说，虽然在涨势中通常会出现获利回吐，但更大的技术设置看起来具有建设性。市场技术人员经常将这种设置比作弹簧线圈。压力在一个决定性的举动释放之前缓慢积累。如果买家在更高的时间框架内持续施压，这种解释将卡尔达诺置于潜在的转折点。 来源：X 分析师为ADA价格设定周期目标 如果突破展开，分析师确定了ADA价格的多年目标。他们根据更广泛的市场条件，概述了9至12美元之间的水平。这些预测假设区块链应用的稳定采用和数字资产市值的扩大。 一些分析师还将预期与卡尔达诺的潜在市场份额联系起来。他们建议该代币可能占据加密货币总市场的5%以上。如果总市值在未来十年达到数万亿美元,这样的份额可能支持远高于当前范围的估值。 这些目标预计不会在几个月内实现。分析师将它们描述为周期目标，意味着它们可能需要数年时间。从历史上看，数字资产在长期多年的扩张和收缩阶段中移动。交易员...

卡尔达诺价格是否处于转折点？分析师预测长期目标

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:58
Cardano 多年来一直在广泛的范围内巩固。在此期间，该代币持续形成更高的低点，交易者表示这种模式反映了潜在的强势。

现在，鉴于最近的涨幅，分析师表示该币正在关注雄心勃勃的周期目标。

在发稿时，Cardano (ADA) 交易价格接近 $0.84。该代币一天内上涨 2.31%，一周内上涨 2.56%。

月度涨幅为 4.84%，分析师表示长期预测仍指向未来几年 $9 至 $12 之间的雄心勃勃的周期目标。

Cardano 价格显示结构韧性

一位名为 @GunsRoses1987 的交易者表示，ADA 图表并不像投机性拉升。相反，他将这种结构描述为为长期上涨做准备。

他补充说，虽然在涨势期间通常会出现获利回吐，但更大的技术设置看起来具有建设性。

市场技术人员经常将这种设置比作弹簧线圈。压力在一个决定性的移动释放之前缓慢积累。

如果买家在更高的时间框架内持续施压，这种解释将 Cardano 置于潜在的转折点。

来源：X

分析师为 ADA 价格设定周期目标

如果突破展开，分析师为 ADA 价格确定了多年目标。他们概述了 $9 至 $12 之间的水平，具体取决于更广泛的市场条件。

这些预测假设区块链应用稳定采用和数字资产市值扩大。

一些分析师还将预期与 Cardano 的潜在市场份额联系起来。他们建议该代币可能占据加密货币市场总量的 5% 以上。

如果未来十年总市值达到数万亿美元，这样的份额可能支持远高于当前范围的估值。

这些目标预计不会在几个月内实现。分析师将它们描述为周期目标，意味着它们可能需要数年时间。

从历史上看，数字资产在扩张和收缩的长期多年阶段中移动。

遵循这一框架的交易者预计 Cardano 的下一个扩张周期将推向预测范围的上限。

在撰写本文时，ADA 价格约为 $0.84。动量指标，如相对强度指数 (RSI)，处于中性状态。

交易量保持适中。分析师表示，确认更广泛的结构转变需要更强的资金流入和在更高时间框架上的决定性收盘。

长期投资者策略和未来展望

Cardano 的投资者基础与短期交易者的方法不同。许多人采用了美元成本平均策略，在下跌期间稳步积累。

这种方法通过分散购买时间来减少波动性的影响。一些投资者在生态系统内部进行多元化投资。

Cardano 原生代币 (CNT) 项目提供了与网络扩张相关的机会。

将部分持有量分配到这些资产中，可以接触到在平台上构建的去中心化应用程序。

基本面为案例增加了另一层。分析师指出了持续的开发活动和社区参与。

他们表示，这些元素支持了潜在采用的框架，即使步伐仍然缓慢。

怀疑者继续质疑执行速度，但关于升级和项目启动的数据表明稳步进展。

展望未来，当前的焦点仍然是 ADA 能否维持最近的涨幅并在短期波动之外建立动力。

分析师认为，资金流入的恢复加上生态系统的增长，可能会加强早期预测中概述的长期目标。

从长远来看，技术定位、生态系统扩张和宏观资金流动的结合将塑造结果。

如果采用增加并且资本轮转进入区块链网络，ADA 可能会与分析师概述的更高目标保持一致。

目前，该代币仍远低于接近 $3.10 的历史最高点，但显示出结构韧性的迹象。

来源：https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/07/is-cardano-price-at-a-turning-point-analysts-project-long-term-targets/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

